Gobierno negó paritaria y bono, pero menguó la tensión con el STM

Por Gabriel Marclé

El Gobierno de Río Cuarto recibió ayer a representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM – SUOEM-RC) para retomar el diálogo que parecía afectado por las tensiones generadas durante el paro del pasado viernes. El gremio se presentó pidiendo reabrir la mesa de paritarias antes que concluya el año, pero la respuesta no fue favorable. Puntualmente, el Gobierno de Juan Manuel Llamosas respondió que las negociaciones se reanudarán en enero, tal como se había pactado en el último acuerdo salarial de noviembre. Además, se desestimó cualquier posibilidad de pagar un bono de fin de año. Más allá de esto, se observaron gestos de ambas partes para reencausar el dialogo.

La reunión de ayer fue encabezada por el jefe de Gabinete, Julián Oberti; y el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas. Del lado del gremio, se presentó una comitiva liderada por la secretaria general, Jorgelina Fernández. Una vez escuchada la respuesta del Gobierno, el Sindicato expresó su inconformidad con la negativa y se declaró en estado de alerta, con asambleas por dos horas que se desarrollarán este jueves en todas las dependencias municipales.

La explicación del Gobierno municipal insistió en las complicaciones que atraviesan los estamentos a lo largo y a lo ancho del país producto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional de Javier Milei. “Entendemos y valoramos mucho sus preocupaciones, pero también necesitamos atender otras tantas que se tienen. Hay que empezar a jerarquizar porque lo primero es atender la necesidad de los vecinos”, le respondían a Alfil desde la Municipalidad, donde remarcaron la influencia del escenario de incertidumbre sobre el que trabaja la gestión.

Pese a la requisitoria del sindicato, desde el Gobierno aseguran que la postura adoptada es la necesaria para estos tiempos y que los trabajadores del Estado municipal han firmado acuerdos mejores a los de otros municipios. “Cada vez que pudimos, se mejoró el salario y hoy muchos trabajadores superan un 180 y hasta un 200 por ciento de aumento anual. Además, tienen nuestro compromiso de que se discutirán salarios en muy pocos días”, señalaron.

Si bien se esperaba que la confirmación del “no” a las paritarias y el bono pudieran generar un escenario de alta tensión como el que se vivió hace días, Alfil pudo conocer que el encuentro de ayer al mediodía se desarrolló en buenos términos.

Desde el Gobierno valoraron como positivo que se retomó el diálogo, algo que parecía imposible a la luz de los hechos registrados días atrás, con graves denuncias que incluso fueron judicializadas. De hecho, hubo gestos de ambos sectores que alivianan la situación. El gremio “bajó un cambio” respecto a los pedidos de hace unos días y el Ejecutivo desestimó la denuncia contra el STM que realizó el viernes por un supuesto bloqueo en la atención al público del Centro de Salud municipal. No es un “borrón y cuenta nueva”, pero las grietas ya no parecen tan profundas. De hecho, el efecto de los “gestos” en cuestión se demuestra por la reacción del gremio, que no irá a paro pese a la postergación de las paritarias hasta enero.

Por otro lado, desde el Gobierno adelantaron que este tiempo hasta la nueva por paritarias les permitirá tener un panorama más claro de lo que se viene para lo económico y social. Uno de esos puntos tiene que ver con la quita de subsidios a la energía y los combustibles anunciada por el Gobierno Nacional, cuestión que podría generar problemas aun mayores que la situación de los salarios municipales.