Por Bettina Marengo



El cordobesismo en Diputados festejó lo que considera un triunfo sobre “el kirchnerismo”, la conformación del bloque "Hacemos Coalición Federal”, de 23 miembros, que le permitirá obtener más lugares en comisiones claves, que Unión por la Patria disputa como primera minoría, y tener peso el quórum de la cámara baja, donde el oficialismo de La Libertad Avanza va a necesitar aliados y socios para sesionar. “Somos una llave”, afirmó un legislador del espacio. Con ese “agrande”, los diputados que responden a Martín Llaryora y Juan Schiaretti empiezan a deslizar definiciones sobre su posición en relación a la ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió él miércoles al Congreso.

Son cautelosos. Estrategicamente, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, dejaron afuera del mega paquete la reversión de la quita del impuesto a las Ganancias para la gran mayoría de los asalariados.Tampoco está la coparticipación del impuesto al cheque que pidieron los gobernadores, entre ellos Llaryora, sumido en silencio público por estos días. Los cordobeses entienden que es una jugada de la Casa Rosada para negociar votos con los gobernadores, damnificados por la caída de la coparticipación por la eliminación de Ganancias.

El bloque que integran los ex Juntos por el Cambio ahora en Cambio Federal, presididos por Miguel Pichetto, la Coalición Cívica, también escindida de Juntos, y los de Hacemos por nuestro País se dividió el corpus en partes y lo está estudiando. (Digresión: la Coalición Cívica es oposición a Llaryora en Córdoba y su legislador, Gregorio Hérnandez Maqueda, ya alertó sobre “escenarios diferentes”, posiblemente adelantándose al bocadillo que el gobernador pueda intentar sumar al Partido Cordobés).

El miércoles próximo se reunirán los 23 pero es muy posible que no haya posiciones unificadas para los 664 artículos. Hay distintas miradas y distintos gobernadores detrás; el entrerriano Rogelio Frigerio sigue de cerca a Cambio Federal y los socialistas de Hacemos se han expresado mucho más críticos que el resto (como la cordobesa Natalia de la Sota) al proyecto Milei.

Por estas horas, la puja es por ganar lugares en comisiones. Quieren mejorar posición en Presupuesto, Legislación General y Relaciones Exteriores, y mantener los lugares en Vivienda y Ordenamiento Urbano, Cultura y Discapacidad, más la presencia de Nicolás Massot en la bicameral de los DNU.

En lo que sí dan certezas los cordobesistas es en el apoyo a varios puntos de la cuestión electoral que está incluida en el título VI Capítulo 1 de la mega ley, como el uso de la boleta única de papel para las elecciones nacionales, como se hace en Córdoba desde 2011 y en Santa Fe, y la eliminación de las elecciones PASO para elegir candidaturas, que en esta provincia nunca se aprobaron pese a la insistencia de la oposición.

Con dudas sobre la implementación, también hay una mirada amigable de los llaryoristas/schiarettistas en relación a la elección de diputados por circunscripciones uninominales que propone el proyecto de Milei, por el cual, Córdoba se dividiría en 19 secciones por sus 19 diputados nacionales (se agrega uno por la última actualización censal) y cada segmento territorial elegiría un solo diputado y su suplente. Esta modalidad elimina la lista de nueve candidatos que presentan las fuerzas políticas cada dos años, y por supuesto termina con la representación del D´Hont, porque cada diputado se elige a mayoría simple en su sección. Se trata de la modalidad que rige en Córdoba para los representantes de los 26 departamentos que antes integraban el Senado y que luego de la reforma De la Sota pasaron a ser las bancas uninominales. “La objeción es cómo y quién dirime cómo se divide el distrito, porque si bien se elimina la lista sábana, puede ser muy perjudicial para nosotros depende de cómo se realicen las divisiones”, se sinceró una fuente schiarettista.

También hay decisión de acompañar las medidas que tengan que ver con la “desburocratización” y digitalización del estado y sus trámites, según señaló la diputada Alejandra Torres en una nota con radio Nacional Córdoba, en línea con lo que el gobernador anunció, por caso, a los directores de hospitales con los que se reunió esta semana.

“Ni sí a todo, ni no porque no”, buscan sintetizar los diputados de Hacemos por nuestro país, una posición que pretende ser intermedia también en la delegación de facultades al presidente y en las privatizaciones. En el primer caso, están dispuestos a votar afirmativo, pero no hasta 2025 y no en todo lo que pide el capítulo 1 título 1 de la ley, donde se habla de emergencia en materia “económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social”. En privatizaciones, admiten algunas como posibles (Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E, mencionan) y otras no, como el caso del Banco Nación “por sus sucursales con presencia en todo el territorio del país”.