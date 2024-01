Llaryora afina sintonía con Milei: “voy a acompañar al presidente”

Por Yanina Soria

El gobernador Martín Llaryora lanzó ayer desde Carlos Paz el operativo de seguridad para la temporada de verano, en el marco de la nueva ley integral de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

Desde la ciudad cordobesa donde Javier Milei logró una de las marcas electorales más importantes en el balotaje (el apoyo de los carlospacenses fue 80 - 20 a favor del libertario), el mandatario ratificó su apoyo al actual gobierno de la Libertad Avanza e invitó a los intendentes a trabajar “unidos” para enfrentar la crisis.

La elección de la ciudad del valle de Punilla para presentar el operativo no fue casual. No sólo se trata de uno de los corredores turísticos más importantes de Córdoba, sino que, además, políticamente es un distrito que resulta gravitante por estar conducido por un ex aliado como Esteban Avilés con el que Llaryora pretende recuperar la sinergia. De hecho, el mandatario provincial aguarda expectante que la quinta ciudad más grande de Córdoba adhiera en breve a la ley en cuestión; el vecinalista, en cambio, no tiene decidido hacerlo todavía.

Lo cierto es que, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, Llaryora encabezó la presentación del programa “Verano Junto a Vos”, colocando la seguridad en el centro de la agenda de su gestión. En esa línea, para hoy se espera una jornada de definiciones cuando al mediodía, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reciba a su par cordobés y al ministro de Justicia, Julián López, con intenciones de avanzar en acciones conjuntas contra el narcotráfico y el delito organizado.

Volviendo a Carlos Paz, allí el gobierno de Córdoba se comprometió a reforzar un 15 por ciento la presencia de las fuerzas de seguridad en Punilla y habilitar la utilización de las armas de letalidad reducida, tal cual lo contempla el nuevo marco normativo.

En su discurso, Llaryora habló del contexto nacional de crisis y le puso palabras a los gestos políticos e institucionales de apoyo que viene tendiendo con el gobierno libertario de Javier Milei: “Quiero que sepan que como gobernador voy a acompañar al presidente”.

El titular del Centro Cívico blanqueó el respaldo al rumbo que está tomando el gobierno nacional, en la previa al debate legislativo en el Congreso de la “Ley Ómnibus”. Les habló a los intendentes y les dijo que en los momentos de crisis es necesario “dejar los partidos políticos para trabajar juntos y tirando todos para el mismo lado”.

Luego aclaró que en ese respaldo habrá matices: “Vamos a acompañar marcando como siempre las diferencias y defendiendo a nuestra provincia, defendiendo los valores cordobeses. Y no vamos a parar y vamos a dar la batalla contra la delincuencia. El empleo y el trabajo son valores para nosotros por eso no vamos a detener la obra pública”.

De hecho, en ese marco anunció la rehabilitación de la ruta provincial 14, en el tramo que pasa por la ciudad de Carlos Paz. Junto a Avilés, dijo que se trata de una obra de 1.300 millones de pesos y que el sector que se extiende es a lo largo de 6,35 kilómetros, entre la ruta nacional 38 y el límite municipal con San Antonio de Arredondo.

El intendente anfitrión devolvió la gentileza señalando que “lo que está haciendo Martín hoy es seguir con la conducta de estar cerca de la gente y remarcar que el Estado es muy importante cuando es necesario. Un Estado de cercanía, que de igualdad”.

En otro tramo del discurso, Llaryora buscó diferenciar a Córdoba en el marco de la crisis nacional y habló de la importancia del turismo como motor económico en la región: “Más allá de lo que está pasando en la Argentina, Córdoba se va a destacar porque claramente estamos teniendo, aun en la crisis, porcentajes de ocupación más altos”.

Sobre el programa

El Quinteros dio detalles ayer del Operativo de Seguridad presentado que suma 290 efectivos a los que a diario prestan su servicio, para vigilar las localidades del Valle de Punilla. Se incorporan también más de 40 vehículos, entre móviles y motocicletas, además de casi la misma proporción de recursos humanos que presta sus servicios diariamente.

“Córdoba es la primera provincia que, por instrucción de su gobernador, Martín Llaryora, compra armas no letales marca Byrna, una herramienta importantísima en la prevención que le da a la Policía de Córdoba, un elemento más en la lucha contra el delito”, indicó el ministro.

El operativo quedó conformado por efectivos de la Policía de Córdoba y de las unidades especiales: Infantería, Explosivos, FPA, Duar, Etac, Náutica y Bomberos Voluntarios.