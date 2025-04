Fuerte respuesta del schiarettismo a la amenaza de Milei al campo

Por Redacción Alfil

Luego de la presión que el presidente Javier Milei le hizo al campo en una entrevista con Luis Majul, donde dijo que “vendan ahora porque las retenciones vuelven en junio" y que "si tienen que liquidar, liquiden ahora”, quien salió a responder en nombre del agro fue el schiarettista integrante del bloque Encuentro Federal en la Cámara baja, Carlos Gutiérrez. Desde su cuenta de X, el hombre de Río Cuarto disparó "si el Gobierno realmente quiere que ingresen dólares no tiene que especular con que el agro liquide rápido, tiene que establecer reglas claras y sostenibles".

No es la primera vez que el diputado cruza las decisiones del Gobierno nacional, en diversas ocasiones ha dicho que Milei "genera un clima de violencia". Además, hace unos días pidió públicamente que no vuelvan las retenciones en junio: "para Córdoba y las provincias que integramos la zona central del país y para todas las economías regionales es fundamental que -de una vez por todas- no existan más las retenciones”, declaró el diputado y sostuvo, en el día de hoy, que junto a la también diputada schiarettista, Alejandra Torres, están trabajando en un proyecto para que no vuelvan las retenciones.

Otra de las cosas que Gutiérrez mencionó en el día de hoy fue el peso del campo en la economía nacional, "es el sector más importante de nuestra economía; el que más dólares trae a la Argentina y ya esta cansado de gobiernos que le prometen quitar las retenciones y nunca cumplen, o cumplen a medias y después se las vuelven a imponer", afirmó el schiarettista.