La pelea por la lista de UP: perfil K, sin massistas y con quiebre interno

El frente Unión por la Patria cerró en Córdoba una lista única, que no es necesariamente lista de unidad, que irá pegada a los dos precandidatos presidenciales del espacio, Sergio Massa, en dupla con Agustín Rossi, y Juan Grabois, que ayer oficializó su oferta con Paula Abal Medina como vice.

La jefa de la Cámpora en Córdoba, Gabriela Estevez, encabeza la nómina cordobesa, con el exsecretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, también kirchnerista/cristinista, en segundo lugar, y Leticia Medina, secretaria de la CTA Córdoba y dirigenta del espacio del diputado Pablo Carro, en tercer puesto. En cuarto lugar va el intendente de Bulnes, Toselli, que responde a la diputada Estevez. Córdoba renueva nueve diputados y el oficialismo nacional pone en juego dos. El plan original no era una lista puramente cristinista, sino con referentes del peronismo cordobés no schiarettista intercalados, similar a la propuesta provincial de Creo en Córdoba, pero no encabezando.

El primer lugar era para La Cámpora, esa fue la decisión del Instituto Patria central. El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Rossi, y luego Cristina en persona, se pusieron al hombro el armado cordobés, con un Massa mirando de lejos mientras trataba de resolver, sábado 24 a la noche, el entuerto de la provincia de Buenos Aires y la rosca de Jujuy y otros distritos.



Sin acuerdo en Córdoba entre los distintos sectores del exFDT, la vicepresidenta llamó en persona a al menos a dos dirigentes del Frente Peronista Cordobés que encabeza Carlos Caserio: Fabián Francioni, recientemente reelecto intendente de Leones, y Federico Alesandri, en ese momento candidato a Gobernador del espacio y ahora, si lo confirma el escrutinio definitivo, legislador provincial electo. Con Caserio, que tenía aspiraciones de encabezar la lista provincial, había la vicepresidenta hablado el viernes en Buenos Aires, luego de que el exsenador tuviera una charla con el “Chivo”.

-Tenes que ir como segundo de la lista, le pidió Cristina el sábado a Alesandri y a “Pipi” Francioni en diferentes llamados.

Hubo negativa de los dos. El espacio tenía in mente una lista encabezada por Caserio, con presencia de Adriana Nazario, por el Frente Renovador, y del propio Francioni en tercer lugar, más una intendenta peronista.

No fueron conversaciones sencillas. El argumento de los dirigentes fue que no era prolijo que la entonces precandidata a vicegobernadora y posible legisladora electa (tanto Estevez como Alessandri se anotaron como primero y segunda de la lista por distrito único en las elecciones del pasado domingo, aunque finalmente la camporista no ingresó) fuera también cabeza de la lista de Diputados nacionales. El desacuerdo no se resolvió y derivó en la ruptura del espacio en la provincia, con fuertes críticas a La Cámpora de parte del Frente Peronista. Fue apenas la consumación de una tensión que ya se había planteado, discusiones de por medio, en el cierre de listas para las elecciones del domingo pasado y que se consolidó durante la campaña. De cara al electorado, al kirchnerismo no le cayó bien que Alessandri resaltara a José Manuel de la Sota en su propuesta política. Toda una paradoja: una primera lectura de los números de la elección provincial autoriza inferir que gran parte de los diez puntos históricos de los K fue para el oficialista Martín Llaryora, posiblemente como antídoto a un eventual triunfo del antikirchnerista Luis Juez. Con ese talante, el espacio iniciará este viernes la campaña para la elección capitalina del 23 de julio.

Con el massismo también fuera de listas, el Frente Renovador de Córdoba aseguró que militará en la provincia, a full aseguran, la candidatura de Massa, sin pedir el corte de boleta pero sin hacer eje en el tramo Diputados. En el espacio cuentan con que Caserio se sume a trabajar, junto a los intendentes de Punilla que le responden, por el candidato presidencial que supo hacer en 2015 alianza con De la Sota en el marco de la alianza UNA, que fue tercera fuerza nacional con 16 puntos. Al villamariense Martin Gill, quien está colaborando con el FR para las puntadas finales del partido en Córdoba, también lo cuentan para la campaña para las PASO del 13 de agosto, aunque Estévez también está dispuesta a condonar al exsecretario de Obras Públicas de la Nación y abrirle la puerta para que aporte a la causa.

En la reunión que se hizo en el Patria Córdoba cuando se definió la lista de diputados, a los renovadores les ofrecieron lugares poco expectables que los dirigentes Fernando Caubet y Marcelo Reynoso no aceptaron, con el argumento de que el partido no había firmado la alianza Unión por la Patria en Córdoba. El desacuerdo con una lista mayoritariamente cristinista sería el verdadero motivo. Ahí se resolvió trabajar para el precandidato presidencial exclusivamente.

Con Massa instalado, la pregunta es si buscará los votos de Córdoba a través de Llaryora, consciente de que con los votos del espacio K no le alcanzará para hacer diferencia en el distrito que tiene el 8,7% del padrón nacional. En las PASO, es posible que parte del electorado frentetodista apoye a Grabois, pero aun sumando ese caudal, necesitará más para la primera vuelta. El ministro de Economía tiene una antigua relación con Llaryora, y de hecho el sanfrancisqueño fue quien primero utilizó el sello Renovador en Cordoba. Hasta ayer, el tigrense no había llamado a Llaryora para felicitarlo por su triunfo electoral, pero algunos hablan de mensajes de whassap y de contacto de entornos. En el massismo admiten que el candidato no puede moverse de donde está hasta que finalice la campaña para la Intendencia de Daniel Passerini, sabiendo que cualquier “contaminación K” que afecte al viceintendente -y para Juntos por el Cambio, Massa es K- lo golpearía ante el electorado capitalino. Por ahora especulaciones. Llaryora expresó su compromiso con Juan Schiaretti como “próximo presidente” y el gobernador viene de intentar un acuerdo electoral con Horacio Rodríguez Larreta, que ahora parece haberse trasladado para después del 13 de agosto. Falta mucho, pero no tanto.