Enroque corto en Río Cuarto: Álvarez rompe el hielo

Álvarez rompe el hielo

Mario Álvarez

La cronista recibía un mensaje del informante radical, quien le comentaba sobre el lanzamiento de campaña de Mario Álvarez del núcleo Fuerza Renovadora.



Informante radical: ¿Sabía del lanzamiento de Álvarez esta noche? ¿Va a ir?

Periodista: Se me complica pero seguramente les consulte sobre eso después. No deja de ser el primer movimiento fuerte hacia la interna de septiembre. El primero después de las elecciones provinciales, claro.

I R: Así es. Álvarez rompe el hielo cuando todos todavía seguimos un poco colgados de lo que pasó en la elección provincial. Seguimos masticando algo de bronca pero hay que pasar la página. Y no hay mucho tiempo que perder de cara a la interna.

P: ¿Qué cree que se viene?

I R: Todo puede pasar de acá al 8 de agosto, que es cuando se cierran las listas. Pero no se olvide que en julio están los plazos para el tema de los núcleos y posibles alianzas. Para ir prestando atención ahí…

P: Intuyo que hay algo que no puede o no quiere decirme pero lo respetaré (risas).

I R: No sé nada en concreto. Pero uno ya asume que estos días son decisivos y a veces pueden traer alguna que otra sorpresa. Ya ha pasado anteriormente. Con los resultados del domingo, los muchachos realmente están envalentonados y creen que podemos tener chances reales de ganar la elección municipal del año que viene. ¿Se cree que todo va a quedar como está? Algún movimiento interesante habrá.

Gabinete en revisión

El periodista recibía un dato de su informante en el PJ local.

Informante: ¡Señor! Le pido que esté más que atento en estos días. En cualquier momento salta alguna sorpresa en la Municipalidad.

Periodista: ¿Ah sí? ¿Por qué?

I: ¿No le llegó el rumor? En todos lados se está comentando que se vendrían cambios en el gabinete del intendente (Juan Manuel Llamosas).

P: Los rumores llegan, pero como siempre se los toma con pinzas porque surgen inmediatamente después de un resultado electoral desfavorable. Ocurrió siempre.

I: Es cierto eso. Pero, créame, estos rumores vienen más fuertes que nunca. Lo del domingo fue un llamado de atención grande, el más grande para Llamosas desde que es intendente. Estuvo primero en la lista de legisladores con toda la imagen positiva que tiene en la ciudad y aún así la perdió. Si yo fuera él, estaría mirando a mis costados y evaluando si los que van caminando conmigo me ayudan o me retrasan. Eso es lo que está pasando.

P: ¿Pero usted tiene algún dato concreto o solo especula?

I: Concreto nada, solo que hay algunos nombres del gabinete que están en revisión. No le sorprenda que en estos días se sepa algo más.

P: ¿Y tiene nombres?

I: No, ninguno. Pero tengo una teoría respecto a uno que saldría después de un tiempo retrasando la decisión. Esa sería por cuestiones personales. Ahora, de los otros, me han contado de que podría ser cualquiera y que nadie es intocable. Tal vez Llamosas quiera ajustar un poco su política social, peronizar un poco más su gabinete, castigar a los que no ayudaron en nada durante la campaña y se centraron en los proyectos personales, cortar algo del kirchnerismo que se le fue a militar a Creo en Córdoba o también alejarse del establishment que no viene respondiéndole. Bueno, razones no le faltan.

P: Bastante sugerente lo que me dicen.

I: Usted sabrá interpretarlo. Veremos si se confirma en estos días, pero me parece que los cambios no bajan de dos. ¿Limpieza general?