Enroque corto

Proyecto para reforzar recursos de la FPA

Los legisladores provinciales de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, presidente del bloque, y Nadia Fernández, presentaron en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que busca reforzar los recursos humanos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Informante: Esto permitiría la incorporación de personal que haya obtenido los títulos que otorgan las entidades de formación de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, necesarios para acceder a los grados de oficiales o suboficiales de dichas instituciones.

Periodista: ¿Y cómo sería?

I.: El proyecto propone modificar la Ley Provincial N.º 10.227, incorporando la posibilidad de que personas con formación en las Fuerzas Armadas ingresen a la FPA, tras cursar y aprobar un trayecto formativo específico orientado a la persecución del narcotráfico, diseñado y aprobado por la autoridad educativa de Córdoba.

P.: ¿Hay consenso?

I.: ¡Qué decirle! Esperemos que sí.

El presidente Javier Milei vendrá a Córdoba el viernes 20 a la inauguración del nuevo local de la Bolsa de Comercio, ubicado frente al Aeropuerto, sobre la ruta E53. Allí se encontrará con el gobernador Martin Llaryora.

Informante: Lo más probable es que sea una visita corta, que no haya posibilidad de encuentro a solas.

Alfil: ¿Ya se los han dicho de Casa Rosada?

Informante: No, pero teniendo el Aeropuerto tan cerca... Lo más probable es que Milei venga, hable y se vaya.

Alfil: Si es que viene.

Informante: Creemos que viene. Pero no hay mucha expectativa.

El periodista empezó a sondear quiénes estarán presentes el próximo viernes cuando el presidente Javier Milei arribe por cuarta vez a Córdoba desde que asumió en Balcarce 50. Hasta que se topó con una sorpresa.

Periodista: ¿Anda por ahí?

Informante Radical: Por supuesto, ¿qué cuenta?

P: Acá estamos, haciendo un ping pong en WhatsApp con varios...

IR: Ajá. ¿De qué va la encuesta?

P: Jajajaj. No, una consulta que ni siquiera llega a eso. Sondeando quiénes van a lo de Milei el viernes.

IR: ¿El viernes?

P: Sí, no me diga que se le pasó...

IR: Creo que De Loredo no va. Creo, no se lo digo con certeza.

P: Mmm...

IR: No, espere. No vea fantasmas porque después va a salir con cualquier cosa. Escuche, me dijeron que hace rato tenía un viaje programado para esa fecha. Así que no creo que esté.

P: No tiene nada que ver con el PRO, Macri, Milei, los radicales... ¿nada?

IR: Absolutamente nada. No vea fantasmas. Probablemente no esté el viernes. Más cerca del fin de semana se verá. Le mando un abrazo.