Macri ensaya desembarco en febrero: reconstrucción PRO y desafío 2025

Por Gabriel Silva

Mientras la tensión del verano 2024 en el plano nacional pasa por el acalorado debate en comisiones de la ley ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso, cada partido que integra Juntos por el Cambio asimila una salida de la alianza por goteo. Con el radicalismo, con un ojo puesto en la definición de la postura de su bloque en Diputados; y el PRO, dirimiendo la batalla final entre halcones y palomas para barajar y dar de nuevo.

Y es precisamente esa disputa en uno de los dos socios mayoritarios que tiene la coalición, la que podría repercutir con fuerza en Córdoba en los próximos meses. Porque el PRO se prepara para una interna complicada y con características casi de inédita; y en esa tensión están los pesos pesados del partido: Mauricio Macri, Patricia Bullrich y, aunque un poco más alejado por el momento, Horacio Rodríguez Larreta.

El joystick amarillo se definirá entre estos tres jugadores y al tanteo que hicieron la ministra y el exalcalde porteño -cada uno por su lado- para impulsar al gobernador chubutense Ignacio Torres a la presidencia del partido, le asoma el veto de un Macri que aún quiere dar la pelea en la fuerza que fundó en 2005.

El expresidente también reconoce la resistencia entre los gobernadores de la coalición para que él controle el partido. Por eso, además de Bullrich y Larreta, hay consenso entre los mandatarios provinciales para allanar el camino del chubutense y bloquear a Macri.

Escape Córdoba

En este contexto, en las últimas horas se aceleraron las conversaciones en el entorno del líder del PRO para ensayar una especie de relanzamiento desde Córdoba. Distrito que él considera su bastión y al que podría arribar en febrero. Más precisamente a Mendiolaza, ciudad gobernada por la integrante del G25, Adela Arning.

Arning tiene diálogo con Macri de manera directa y también vía el exministro de Transporte en tiempos de Cambiemos, Guillermo Dietrich. Con Macri hubo chances de encuentro hace algunas semanas en Buenos Aires, pero el socio fundador del PRO estaba en la famosa gira con FIFA que le impidió, entre otras cosas, votar en las elecciones de Boca.

De todas maneras, y más allá del desencuentro, en Córdoba reconocen que el diálogo entre la intendenta y el expresidente es habitual. Por ello, además de la chance de una nueva visita a su amigo, el titular de la Bolsa de Comercio, Manuel Tagle, no se descarta la ciudad del departamento Colón como sede.

Allí, la intención de Macri es mostrarse con caras nuevas de la fuerza. Por lo tanto, otro de los invitados será el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet. Sobrino de Tagle e integrante también del G25.

“Quiere mostrarse con un espacio joven, renovado, fresco”, reconoció una fuente ayer a Alfil. Armador que tampoco niega los lazos de los últimos meses del expresidente con el senador Luis Juez, a quien bendijo con la presidencia del bloque PRO en el Senado; y con el radical Rodrigo de Loredo. Seguido de cerca por Macri a la hora de relevar su postura al paquete de leyes que envió Milei al Congreso.

Otra persona que conoce a Macri admitió a este medio hace algunos días que el expresidente “quiere seguir influyendo en la política nacional”. “Si el año pasado, sin la presidencia del partido, casi al margen y con la fricción constante de aquellos que lo quisieron jubilar armó lo que vimos, si agarra la botonera del partido avanza fuerte”, dijo.

El 2025

Antes, deberá sortear la interna y desbancar o acordar con la actual presidenta del partido, la ministra Bullrich y en una elección para la que todavía no hay fecha. Se habló de marzo, pero otros pronostican para mediados de año. “En este contexto, pensar en una interna partidaria es que para que la gente te put…”, razonó un dirigente.

No obstante, si se concreta la agenda que marca escala en Córdoba durante el primer trimestre del año, no son pocos los que lo ven armando estructura para las Legislativas 2025. Y ahí, al igual que sucedió con José Manuel de la Sota en 2017, Macri cree que el exgobernador Juan Schiaretti no va a jugar. “¿Por qué lo haría? El único que necesita eso es (Martín) Llaryora. ‘El Gringo’ al bronce ya lo tiene, no le hace falta”, desafió una fuente.

Y además considera la preocupación para armar listas que tendría el peronismo de Córdoba si se cae la chance de que sea Schiaretti. Porque en la mesa chica del macrismo ven un arranque de Llaryora “a lo Mestre padre (Ramón Bautista)”. “La pelea con los estatales le va a repercutir al peronismo de Córdoba. Más si se extiende”, dicen.

Por último, y siempre atado al devenir de Milei en Casa Rosada, como así también a la relación entre los libertarios y Macri, no son pocos los que, caídos los límites aliancistas que conocimos hasta 2023, piensen en explorar algo nuevo. “¿Y si nace ‘Juntos por la Libertad?”, esbozó una fuente que se animó con un par de nombres en el punteo.