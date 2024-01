Fuerte advertencia de De Loredo ante una nueva embestida de Milei

Por Gabriel Silva

“El déficit cero no se negocia. Cuantas mayores dilaciones o tonterías que se hagan de la política, el mercado te pasa la factura. Así, que se pongan los pantalones largos para que los argentinos estén mejor porque la austeridad no es negociable, pero las dilaciones están en el Congreso que se dedica a hacer ‘fulbito’ para la tribuna, mientras se arruina la vida de los argentinos”. La dureza de esta frase del presidente Javier Milei ayer en Radio Mitre motivó una rápida reacción del sector más dialoguista de la oposición en Diputados, en particular del jefe del bloque de la UCR, el cordobés Rodrigo de Loredo.

El excandidato a intendente ayer por la tarde salió con una fuerte advertencia a contrarrestar los efectos de una nueva embestida del Presidente en contra de los legisladores, de quienes necesita los votos para aprobar la ley ómnibus y luego encaminar la discusión por el mega DNU. “Sobre las acusaciones generalizadas que formula volvemos a instar que proceda a denunciarlas e investigar. O conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen”, dijo De Loredo en una parte del extenso comunicado que publicó en su cuenta de ‘X’.

Sin embargo, lo más contundente vino después, sobre el final cuando De Loredo habló de un pacto de Milei con el kirchnerismo. “Le exigimos al gobierno que desista de este pacto de impunidad que tiene con el kirchnerismo”, dijo y dio varios ejemplos. Desde la decisión del gobierno de Milei de quitarle la obligación a Anticorrupción de ser querellantes en causas de corrupción, hasta la posibilidad de que funcionarios de la última gestión nacional puedan blanquear fondos, la designación y el mantenimiento de funcionarios, hasta las declaraciones en las que, según De Loredo, “buscan darle tranquilidad al peronismo de que no serán investigados”.

El radical cordobés también le tiró con el archivo a Milei al señalar que “durante cuatro años el Presidente fue determinante en que la inflación es un proceso monetario y no multicausal como siempre argumentó el kirchnerismo, resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria”.

Esta situación evidencia la tensión con la que arrancará la segunda semana del debate en comisión de la ley ómnibus. Con comentarios y amenazas por parte de Milei que, no solo asegura el rechazo total del kirchnerismo duro en el Congreso para impulsar el paquete de leyes, sino que también pone en riesgo los puentes con el ala más dialoguista. Porque a los comentarios de De Loredo se sumaron también las críticas del gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Contexto que pone en riesgo el dictamen en comisión del paquete de leyes y que amerita otro escenario de conversaciones. En esto, se encuentran en las últimas horas los diputados del PJ Federal, el PRO y el radicalismo. Anoche, una voz del bloque que lidera De Loredo reconoció que barajan una reunión de una mesa más chica, más acotada entre los jefes de bloque y algunos referentes con funcionarios nacionales.

Lo que no tenían en claro anoche los radicales era con qué interlocutores pueden llegar a contar por parte de La Libertad Avanza. “Se puede dar una reunión en estos días para ver cuánto del famoso semáforo se pone en marcha o no. El tema es que no sabemos con quién vamos a hablar. Está claro que (Martín) Menem puede tener buena voluntad, pero no lo escucha nadie, ni siquiera los propios. Con (Guillermo) Francos, veremos, aunque no hubo muchas respuestas en ese diálogo. Es difícil. La semana pasada que debíamos arrancar las comisiones no sabíamos si siquiera qué funcionarios iban. Querían mandar secretarios o subsecretarios y no ministros”, se quejó un radical a este diario.

El bloque de De Loredo, por estas horas, parece haber encontrado una uniformidad que en algún momento trastabilló. Lo cierto es que, después de las últimas conversaciones con distintos sectores, y también puertas adentro de la bancada, se allanó el acuerdo de posturas y criterios. En la previa de lo que podría ser también la reunión de los diputados con las autoridades de su partido y con los gobernadores. Ambos encuentros en los próximos días.

La otra frase que no cayó dentro de los legisladores radicales, además de las declaraciones de Milei, fueron las publicaciones en redes sociales de ‘Bertie’ Benegas Lynch que dijo “les mandamos un Mercedes Benz y nos van a devolver un auto a GNC”. “Por más que nosotros nos esforcemos por abrir canales de diálogo, nos van a usar a nosotros de chivo expiatorio”, dijo una legisladora radical ayer a este diario.

“Milei es un hipócrita y lo vamos a demostrar cómo sigue acordando con el kirchnerismo, mientras ajusta a los jubilados, las pymes y la clase media”, agregó.

Esta tensión marcará casi con seguridad el tono del arranque en la segunda semana de debate en comisión de la ley ómnibus. Con vasos comunicantes entre el radicalismo y el bloque Hacemos Coalición Federal donde están los diputados del PJ cordobés; y observando a la distancia qué hará el PRO. “Ellos tienen varios problemas para adentro con su propia interna, los que deben acompañar porque los presiona Patricia (Bullrich), los que siguen monitoreados por (Horacio) Rodríguez Larreta y el peso que tienen los gobernadores. Hablan de la interna nuestra, pero está más encaminado, si uno observa cómo viene el PRO”, sintetizó una voz parlamentaria del radicalismo.

Así, Milei vuelve a complicar su propio y necesario consenso, que lo hará volver a desnudar su escualidez parlamentaria.