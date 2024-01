Enroque corto

La política y el fútbol con ‘La Mona’

El fin de semana se desarrolló una nueva edición del ‘Bum-Bum’, el festival que encabeza cada verano Carlitos ‘La Mona’ Jiménez. Dicen que hubo mucha presencia del mundo de la política y del fútbol, por eso el informante bailantero habló con el periodista.

Informante Bailantero: ¿Cómo anda? A mí me cuesta recuperarme… estuve bailando al ritmo de La Mona.

Periodista: No se pierde una, usted.

IB: Estuve los dos días. Le digo, mucha gente de la política, de la farándula y del deporte. Varios de la política que fueron de cholulos y estuvieron los dos días, otros que fueron a trabajar y lo hicieron muy bien. Pero, como usted sabe, la gran mayoría por la foto con los artistas. A ver, por ejemplo, pasaron el gobernador (Martín) Llaryora el viernes, el intendente (Daniel) Passerini estuvo el sábado, dicen que se lo vio trabajar mucho al secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Vignetta.

P: Bien…

IB: También el viernes estuvo el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, que viene trabajando codo a codo en todos los festivales. De hecho, el sábado ya estaba en otro en el interior y hoy (por ayer) se mostró con gente de Cosquín y de Alta Gracia.

P: Epa…

IB: Una perlita del fútbol. El sábado hubo lindas palabras de la Mona desde el escenario para el exjugador de Instituto, ‘Wanchope’ Ábila. Dicen que no vuelve a ‘la Gloria’ y que hay fuertes presiones desde los principales despachos de AFA para que vaya a Barracas. Lo dejo.

¿Tarjeta roja para Peteco en Jesús María?

Un radical enterado de los pormenores de la visita de la vicepresidente Victoria Villarruel a Jesús María, conversó ayer con el periodista en un bar próximo a la Legislatura.

Periodista: ¿Qué resumen me hace del paso de Villarruel por Jesús María?

Radical: Muy bien con la gente en el Festival.

P.: No así con Peteco Carabajal.

R.: Peteco, como usted sabe, mostró su enojo porque la gente atendió a la entrada de Villarruel con mucho cariño. Y él es kirchnerista…

P.: Claro. No entra nadie, dijo.

R.: Y le salió mal. La gente se tomó selfies con ella, le dieron a tomar mate, le regalaron una boina, y Villarruel accedió a todo con sonrisas. Y encima, cantó Puente Carretero, ignorando la falta de respeto de Peteco.

P.: Y antes estuvo en la Intendencia, ¿no?

R.: Sí, pasó a saludar al intendente Federico Zárate, correligionario mío. Fue la primera vez que una vicepresidente iba a la Municipalidad. Hace unos años fueron al Festival de Jesús María Julio Cobos y Gabriel Michetti, pero ninguno de los dos hizo una visita oficial al intendente.

P.: ¿Usted sabe cómo cayó lo de Peteco entre los organizadores del Festival?

R.: Lo que puedo decirle es que los artistas firman un contrato en el que aceptan no hacer manifestaciones políticas en el escenario, para evitar malos ratos con el público.

P.: O sea que Peteco incumplió el contrato…

R.: No es que vaya a haber consecuencias en el sentido que usted parece sugerir, pero sí le digo que en anteriores ediciones del Festival hubo artistas que no cumplieron con ese compromiso y no volvieron a ser contratados.

P.: Eso podría explicar que Los Carabajal hayan salido hoy (por ayer) a despegarse de Peteco con un comunicado a través de las redes sociales.

R.: Seguramente.

P.: ¿Y políticamente quedó algo del paso de Villarruel?

R.: Lo que sé es que Zárate y Villarruel hablaron sobre el apoyo del gobierno nacional a los municipios.

P.: El gobierno de Javier Milei no estará muy abierto de manos…

R.: No. Pero Zárate le habría propuesto a Villarruel que el gobierno establezca un sistema de buenas prácticas municipales y que en función de cómo responda cada uno, pueda accederse a fondos públicos. Para que el reparto no sea discrecional, sino basado en el mérito. Y esas buenas prácticas estarían basadas en la eficiencia, la austeridad, la participación ciudadana y la autonomía financiera. Villarruel se comprometió llevar esa idea a Buenos Aires.