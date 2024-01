Cuasi monedas: La Rioja va por una emisión $15.000 millones

Mientras los gobernadores siguen esperando un avanza de la marcha atrás con las modificaciones de ganancias que les prometió el presidente Javier Milei -lo que serviría para recomponer la coparticipación-, el gobernador riojano Ricardo Quintela ingresó a la legislatura el proyecto para emitir $15.000 millones en cuasimonedas. Es el primero en avanzar en ese sentido, aun cuando en diciembre el bonaerense Axel Kicillof había deslizado la posibilidad.

Quintela pide a la legislatura -en la que tiene mayoría absoluta- que se lo autorice a emitir “bonos de cancelación de deuda” hasta por ese monto “debiendo constar en cada bono, que el valor nominal que expresa será equivalente por cada unidad impresa en el bono al peso de circulación legal en las denominaciones pertinentes”.

Añade que las tres funciones del Estado -municipios, las entidades descentralizadas, autárquicas y las sociedades o empresas del Estado- aceptarán “obligatoriamente” los bonos “en cancelación total o parcial de sus créditos en dinero”. Y precisa: “El pago efectuado importará la extinción de los créditos por los que se realizó la entrega, la que comprenderá hasta un máximo del 30% de la remuneración liquida”.

Será el Ejecutivo, señala el proyecto, el que acordará con el Banco Rioja (estatal) “u otras entidades bancarias de plaza, la forma y modalidad de acreditación en cuenta corriente o caja de ahorro u otra forma de depósito bancario, de los importes depositados” en bonos.

El gobierno provincial comunicó la serie de reuniones de Quintela con distintos sectores políticos, de trabajadores y productivos que “apoyan” la emisión de una moneda. Por caso, figuran la Asociación de Trabajadores Públicos (ATP), los olivícolas, la CGT riojana, el Movimiento Evita, Frente Popular Darío Santillán, Somos Barrio de Pie, Nuestra América y Movimiento Octubres Argumentan que servirá “para sostener el consumo y por lo tanto, el trabajo de los trabajadores”.

En los fundamentos del proyecto, Quintela cita a Juan Bautista Alberdi: “Afirmaba que el fortalecimiento de la nación requería de progresos materiales, por eso sostuvo que los ‘caminos de fierro, canales, puentes grandes, mejoras materiales, empresas de colonización son cosas superiores a la capacidad de cualquier provincia…por rica que sea’; (Alberdi, J. B., Bases y puntos de partida para la Organización Política Argentina (Buenos Aires, 2005). evidentemente la predica alberdiana del presidente de la Nación Milei no se condice con el pensamiento del jurista de referencia, quien como se cita, valoraba el rol del Estado nacional como regulador del progreso material”.

Además, el mandatario presentará una demanda en la Corte Suprema contra Nación por los $9.300 millones adeudados. “Reclamamos el pago de $ 9.300 millones debidamente actualizados. Recursos adeudados y retenidos ilegalmente por el gobierno nacional a nuestra Provincia”, dijo el exsenador Jorge Yoma, que será uno de los patrocinantes.

Los fondos corresponden al ejercicio 2023 del presupuesto nacional. Cada año se le asigna una partida extra a la provincia en compensación por el punto de coparticipación que perdió el distrito cuando se gestó en los ochenta ese sistema de reparto. Pero además, La Rioja pedira “como medida cautelar urgente un embargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hasta cubrir las cifras adeudadas por la Nación a nuestra provincia”, expresó Yoma.

El presidente Milei decidió responderle a fondo también al riojano. Señaló que “todo ese tipo de cosas puede suceder, que lo hagan si quieren. El propio mercado va a determinar qué valor le asigna a los respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que emitan”.

Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos... Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la Policía, no es problema nuestro”, lanzó el mandatario en declaraciones radiales.