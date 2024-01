Por Yanina Soria

Son horas de ánimos caldeados las que se viven en este enero atípico argentino. En la previa a un paro nacional convocado por la CGT contra el gobierno del presidente Javier Milei, el asesinato de una niña de 9 años en la localidad bonaerense de Villa Centenario irrumpe en la agenda de la política generando total conmoción y llevando la crispación social a niveles aún más altos de los que ya se viven. La grieta, más firme que nunca en este país.

Frente a esa olla de presión, puertas adentro del Congreso de la Nación y a contrarreloj, los diputados debaten la nueva versión de la Ley Ómnibus enviada por el Gobierno libertario con modificaciones que, se supone, atienden las demandas y objeciones interpuestas por la oposición.

Aun así, el nuevo texto (presentado ya en formato de borrador de dictamen) que elimina 141 artículos, no termina de convencer al sector dialoguista de la oposición que es, en definitiva, al que el oficialismo le está hablando con esta contrapropuesta. Pues de allí, de los 94 votos que concentran los bloques de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal, necesita rascar para conseguir el apoyo suficiente para avanzar primero con el dictamen y luego con el tratamiento en el recinto. Sin embargo, el capítulo de las retenciones, las jubilaciones, las privatizaciones de algunas empresas públicas y la falta de compensación para las provincias, trabaron la discusión.

Ayer las reuniones y los llamados cruzados fueron incesantes; hoy, la jornada asoma igual de compleja. Al cierre de esta edición no estaba claro todavía si ese sector de la oposición acompañaría el dictamen del oficialismo para proponer luego modificaciones en el tratamiento en particular durante la sesión en el recinto; o si directamente irán con dictamen propio.

Tal como lo anticipó Alfil, el gobernador cordobés Martín Llaryora viajó a Buenos Aires para tutelar las negociaciones y presionar in situ sobre los puntos que no esta dispuesto a aprobarle al Milei.

De manera sorpresiva para algunos de los diputados del bloque de Hacemos Coalición Federal, ayer a la siesta participó de la reunión de la bancada que conduce el rionegrino Miguel Ángel Pichetto donde, entre otros aspectos, reiteró la posición irrestricta del cordobesismo sobre las retenciones. Hoy encabezará un nuevo encuentro con los cinco diputados peronistas de la provincia y luego habrá otra ampliada. Se espera que de allí salga una postura conjunta para avanzar con la discusión que está garantizada a través del quórum por parte de los “federales”.

En una entrevista con el periodista Alejandro Fantino, el gobernador de Córdoba que no deja de cultivar su perfil nacional, fue claro ayer al definirse sobre distintos puntos que no avalará de la Ley Ómnibus. “Tenemos muchas ganas de ayudar, pero esto es como el tango, se baila de a dos. Se tiene que dejar ayudar y no creerse autosuficiente” le aconsejó al Presidente.

1- Repitió que está ayudando al Presidente a no romper el tejido socio productivo al criticar la suba a las retenciones y suspiró: “ojalá tuviera en Córdoba una oposición tan dispuesta a ayudar como la que tiene Milei”. “En algún momento, han hecho una planilla de Excel y le pusieron a todas (las economías regionales) un 15% y listo”, dijo en tono crítico tras considerar que el gobierno del libertario tiene un plan económico “pero no un plan productivo que lo sostenga”.

2- Consideró un error meterse con la cultura y defendió la promoción de distintas industrias que dijo el gobierno de Córdoba apoya de manera contundente.

3- Se manifestó en contra de la privatización del Banco Nación y de YPF por mostrarse a favor de contar como país con empresas que considera estratégicas. “Tampoco soltaría Arsat, INTA y otras más. Para otras empresas uno podría pedir que el Congreso le pase un tamiz al plan de negocio”, consideró.

4-Sobre el punto de las jubilaciones, Llaryora consideró que no se puede esperar hasta abril “en esta crisis hay que cuidar al que menos tiene. Creo que el presidente debe corregir la fórmula pero eso sí no puede esperar”.

Por otro lado, el sucesor de Juan Schiaretti descartó la posibilidad de que Córdoba emita cuasimonedas y luego dijo: “vamos a hacer todo los posible para no llegar a esa instancia”.