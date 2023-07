Milei priorizará Córdoba aunque su lista peligra en la Justicia

El fulgurante ascenso de Javier Milei en la política argentina se ha convertido, durante las últimas semanas, en un camino mucho más sinuoso.

Los candidatos respaldados expresa o tácitamente por el libertario en las elecciones provinciales que preludian a los comicios nacionales no han cosechado los resultados que él esperaba y, para peor de males, en el camino no han faltado escándalos, desde denuncias por la presunta “compra” de candidaturas legislativas hasta duros cruces entre los candidatos provinciales derrotados y el economista.

Estos factores, de por sí, ya configuran un escenario bastante complejo para La Libertad Avanza que, además, ha empezado a perder centralidad en la agenda mediática, piedra angular en la construcción de su candidatura presidencial. Pero a ellos se suma otro problema: un cierto grado de amateurismo.



El sistema electoral argentino está, en cierto grado, diseñado como un filtro para las expresiones políticas que carecen de desarrollo territorial. La boleta papel implica que, para competir en una elección nacional, hay que tener “estructura”. Léase, una organización con presencia en todo el territorio nacional capaz, no sólo de fiscalizar una elección, sino además de garantizar que en cada cuarto oscuro del país haya boletas del candidato en cuestión. A diferencia de la campaña (en términos estrictos), se trata de algo que no puede ser suplido por un raid mediático constante ni omnipresencia en las redes sociales.

El problema es que no se puede construir una estructura nacional en dos años. Y un proyecto político a medio o largo plazo anula el argumento de la anti-política. En su propia jerga, termina por trasmutar a los cruzados en contra de la “casta” en el mismo mal del que viene a liberarnos.

Ahora bien, atrapado en esa contradicción y sabedor de que su “hype”, por definición, no tardará en caducar, el libertario se ve casi obligado a comprar un armado llave en mano, con sellos de alquiler. Y esto tiene sus riesgos.

El principal capital que puede ofrecer el libertario para construir territorialmente es el acceso a su lista de diputados. Probada ya su nula capacidad de trasladar imagen a sus candidatos en las provinciales, conseguir un lugar en una lista atada al tramo presidencial de Milei es, a priori, la única forma de garantizar la tracción de su imagen.

Ese es, precisamente, el capital que peligra en Córdoba.

Los armadores cordobeses de La Libertad Avanza oscilan entre el enojo y la sorpresa, y dejan trascender que la lista de diputados de Milei en Córdoba peligra en la Justicia, y un final altamente probable es que el libertario deba ir a los comicios sin tramo legislativo en la provincia, ya que partidos que no integran La Libertad Avanza a nivel nacional inscribieron el frente en el distrito. Si los apoderados legales del frente nacional no logran revertir la situación, en Córdoba habrá dos listas de diputados: una que se llamará “La Libertad Avanza”, pero cuyos candidatos no estarán avalados por el espacio nacional; y otra que llevará otro nombre (presuntamente “Viva La Libertad”), y estará integrada por candidatos respaldados por el economista. Ninguna de ellas estará pegada al tramo presidencial.

¿Cuál es el origen de semejante contratiempo para el economista? No hay una única respuesta. Aparentemente, los apoderados del MID demoraron la inscripción de la alianza “La Libertad Avanza” en Córdoba por impericia, y dejó tiempo a la UCEDÉ a “primerearles” el sello. Sin embargo, hay quienes recuerdan los vínculos del MID con el oficialismo de Córdoba y dudan de que se haya tratado de mera impericia.

En cualquier caso, el asunto preocupa por demás a los libertarios/liberales cordobeses y, desde luego, a la mesa nacional del espacio, que ya prepara varias bajadas de Milei a la provincia. Al menos tres antes de las PASO, y otras tantas entre las primarias y la general. Un esfuerzo hecho en pos de un distrito que el economista interpreta clave para su proyecto nacional, pero que podría ofrecer menos réditos de lo esperado si la Justicia no da la razón a sus apoderados.