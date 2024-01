Con la cancha embarrada, los federales se plantan por jubilaciones

Totalmente embarrada quedó la discusión legislativa de la Ley Ómnibus enviada por el presidente Javier Milei. El dictamen de mayoría conseguido por los diputados del oficialismo en colaboración (con reparos) de los bloques dialoguistas, lejos quedó de ser un primer paso hacia la sanción del megaproyecto.

Pues, apenas horas después de ese acuerdo, parte de la oposición denunció que el dictamen que firmaron sufrió cambios no consensuados y se complica cada vez más para la Libertad Avanza conseguir los votos para el día de la sesión.

De hecho, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez se despachó públicamente en durísimos términos contra la decisión de modificar el capítulo referido a los biocombustibles en el proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

El legislador de Hacemos Coalición Federal, que responde al cordobesismo, dijo: “Cuando creíamos que en el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado”. Dijo que lo que se hizo “es muy grave y deja claro que al Gobierno Nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo”.

Al respecto, agregó que “es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley. ¿Por qué, en cambio, no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes, y que garantice previsibilidad, inversión y generación de empleo?”, planteó el diputado nacional. El gobierno nacional del presidente Javier Milei impulsa en su proyecto un 10% la mezcla de biodiesel con gasoil, que luego será de un 15%, y la participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones.

En tanto, las provincias productoras de biocombustibles, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy presentaron su propia iniciativa que consiste en que se implementen licitaciones separadas: en segmentos separados del 6,5% del corte del 10% lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5% las integradas o grandes aceiteras, entre ellas.

Luego, el heterogéneo bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto en su conjunto emitió un comunicado con una clara advertencia: no acompañarán medidas que perjudiquen a los jubilados ni a los sectores productivos.

“Con ese espíritu llegaremos al debate en el recinto, que por otra parte pretendemos que sea de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”, dice el texto.

“Quienes formamos parte de los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tenemos el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis. Sin embargo, no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones, ya que también nuestros votantes nos han otorgado un mandato que vamos a respetar”, arrancó el comunicado. “En ese sentido, no vamos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino. Y defenderemos a la cultura y a nuestros recursos naturales”, agregaron los diputados.