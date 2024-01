Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Alerta en la UNRC

El informante le compartía al periodista un comunicado que circuló entre la comunidad universitaria de la ciudad durante el lunes.

Informante: Está muy jodida la cosa en la Uni. Salió una rotativa que advirtió sobre el tema del financiamiento que pisó el ministro Luis Caputo…

Periodista: Es lo que se suponía. Imagino que en todas las universidades están igual.

I: Sí, pero de ahí a suspender una maniobra que hacía efectivo el pago de los sueldos el último día hábil de cada mes. Los trabajadores ya están haciendo malabares para subsistir, imagínese si no les pagan al día.

P: Claro. Ahí viene el tema. ¿Qué dice la UNRC?

I: Básicamente, que la universidad debe esperar a que desde Nación se envíen los fondos para poder realizar la transferencia a la cuenta de cada trabajador. Aparentemente, se han hecho gestiones para prorrogar la normativa, pero nadie les da bola. “Lamentamos esta nueva disposición que tiene alcance a diversas instituciones públicas de distintos ámbitos y excede nuestra responsabilidad como institución”, cierra el comunicado lleva la firma de la Secretaría Económica, así que no es una movida desestabilizadora.

P: Muy duro todo.

I: Es probable que en estos días haya alguna declaración de la rectora Marisa Rovera y que, de seguir esta situación, se tome alguna medida. Si en otros puntos del país tienen pensado postergar el arranque del año por estas cuestiones, tal vez ocurra lo mismo acá.

P: ¿Y qué se dice de esto entre docentes e investigadores?

I: Silencio stampa en la comunidad universitaria. Más allá de algunos de militancia abierta que se han expresado en diferentes grupos, llama la atención lo callados que están algunos. Deben ser las vacaciones. O, tal vez, la vergüenza.

P: ¿Por qué?

I: ¿Usted caminó la Universidad? ¿Charló con sus trabajadores, científicos y estudiantes? Si lo hace, va a entender lo que le digo. Parece que todos buscaron un cambio que se les volvió en contra. Es difícil hacerle frente a esa realidad. Me parece que se vienen tiempos difíciles para todos en la Universidad y lo peor es que no se puede revertir tan facilmente.

¿“Hinchando” por De Rivas?

El dirigente peronista llegaba a la periodista con una apreciación sobre el lugar del prunottismo en la alianza de Hacemos Unidos por Córdoba en la ciudad.

Dirigente peronista: Qué días estos, ¿eh? Uno a veces se olvida que con estas mezcolanzas en las alianzas se vienen negociaciones difíciles. Ya empieza a verse un poco de eso.

Periodista: ¿Por cuál de todas las alianzas lo dice? (risas).

D P: Me limitaré a hablar de mi espacio. Está claro que se va a replicar Hacemos Unidos por Córdoba pero eso traerá aparejadas negociaciones interesantes. Alguien tendrá que ceder un poco. Hay que ver qué pasa con el Radicalismo Auténtico de Myrian Prunotto. Yo creo que no van a conformarse con poco. De hecho, la vice ya ha venido un par de veces a la ciudad y está clarísimo que está buscando crecer por estos lados.

P: Antes tiene que haber un candidato definido, ¿no?

D P: A eso quería llegar. Hay un candidato con el que se ven más chances…

P: Hay una alianza a nivel provincial. Sea quien sea el candidato oficialista, seguramente replique esa alianza. Como pasó con el socialismo en su momento. Ahora, entiendo que se vean chances de obtener mejores lugares con uno que con otro…

D P: Exacto. Pero ojo, que en su momento hubo un encuentro no planeado entre Prunotto y Nazario en las calles de la ciudad y dicen que se llevaron muy bien. Aún así, yo intuyo que deben estar “hinchando” más por De Rivas. Veremos…

¿Qué pasará con el transporte?

El periodista consultaba con el dirigente del peronismo para conocer pistas sobre el destino cercano del transporte urbano.

Periodista: ¿Puede ser que el intendente hoy dio a entender que se viene una nueva suba del boleto? Lo escuché en la radio.

Dirigente: No me sorprende. Igual, le agrego. No es que van a subir porque sí, sino que se podría hacer aplicando criterios comunes con el resto de los intendentes que vienen reclamando el reparto equitativo de los recursos nacionales. Es decir, los subsidios nacionales siguen siendo claves, pero el aumento está cerquita. Ni lo dude.

P: ¿Y a cuánto se irá?

D: Pregúntele a la gente de Transporte. No lo veo pasando los 500 pesos. El propio Llamosas dice que es impagable para la gente. Capaz se viene algo de subir los subsidios municipales, pero actualmente ya estamos absorbiendo la mitad del boleto.

P: Al final no me responde nada (risas).

D: Si sube en todos lados, acá subirá. El tema es que las decisiones más importantes no se toman acá, sino en Nación. Si todo sigue igual, vamos para peor. Como dice el intendente, el sistema tiene que mutar, pero no de un día para el otro. Se debe generar un proceso de transición para que el costo no lo pague el vecino.

“Unidos por el Gran Río Cuarto”

La cronista dialogaba con el informante sobre la última reunión entre Juan Manuel Llamosas y los intendentes de Las Higueras (Gianfranco Lucchesi) y Holmberg (Maximiliano Rossetto).

Informante: Entre tantas malas noticias, permítame ponerme contento por la reunión de intendentes del Gran Río Cuarto. Parece una pavada pero no es menor. Después de la pandemia fue muy difícil ver a los intendentes reunidos y trabajando en conjunto. Ahora, con esta situación tan acuciante, resulta hasta esencial. Ojalá que el trabajo entre las tres localidades tenga otra impronta.

P: Coincido pero, como lo conozco, me parece que tiene algo más para agregar. No solo “buenas noticias” (risas).

I: Le atinó. ¿Notó algo curioso en el video de la reunión? No en las imágenes sino en el texto que compartió el intendente Lucchesi. Quizás es casualidad pero no quería dejar pasar la frase que sale al principio.

P: ¿“Unidos por el Gran Río Cuarto”?

I: ¿No le suena de algún lado? Es muy similar al “Unión por Río Cuarto” de Adriana Nazario. Sin mencionar que ambos dirigentes son cercanos a la ex diputada.

P: De todos modos, yo creo que Lucchessi se inclinará más por el candidato de Llamosas. De hecho, De Rivas anduvo en Las Higueras junto al intendente hace unas semanas.

I: Puede ser eso de Lucchesi, más allá de su buena relación con Adriana que también lo acompañó cuando ganó la intendencia. Rossetto obviamente seguirá bancando a Nazario. Podría decirse que será “uno y uno”, si hablamos de repartir “espaldarazos”. Pero si De Rivas termina siendo el elegido, ambos van a dar su apoyo. Después de todo, el llamosismo se la jugó por ellos el año pasado.