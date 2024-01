El gobernador ninguneó a Adorni y reafirmó el apoyo para hoy

Con los ánimos muy caldeados se llegará a la sesión especial de hoy donde está previsto el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Lejos parece haber quedado la reunión de los gobernadores afines a la Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en el Concejo Federal de Inversiones donde, supuestamente, se había llegado a un consenso macro para avanzar con el megaproyecto en general en la cámara de Diputados.

Luego de esa cumbre, los mandatarios y sus voceros comunicaron que el Gobierno aceptó coparticipar el impuesto Pais con las provincias siendo uno de los puntos medulares del encuentro.

Sin embargo, apenas unas horas después, primero a través de la Oficina del Presidente y luego en palabras del propio vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno desestimó que se hubiera comprometido con ese grupo de mandatarios a coparticipar los fondos obtenidos por el tributo, que tiene una alícuota del 30 por ciento sobre las transacciones con moneda extranjera en el mercado minorista. Y otra vez, la cancha embarrada. O mintieron los gobernadores, o miente Adorni.

Uno de los que recogió el guante tras ser consultado por la prensa local fue el cordobés Martín Llaryora. El mandatario dijo, ante las expresiones oficiales del Gobierno nacional, que la reunión con Francos "ya no tiene ninguna validez hoy, porque ya no se sabe quien está de acuerdo y quien no" y lamentó esa vuelta atrás al sostener que en el encuentro del lunes “se abordaron varios aspectos para tratar de destrabar la ley. “Parece que no se quieren dejar ayudar”, agregó

"Adorni no estuvo en la reunión, si hubiese estado sabría que fue un tema central. No colabora absolutamente en nada con la frase desafortunada que dijo de que se le consulte a cualquiera que estuvo en la reunión. Estuve yo, y muchos otros gobernadores además de diputados”, disparó en diálogo con Canal 12.

“Adorni es un empleado, no estuvo en la reunión y dice lo que le contaron. No entra en la consideración. Tampoco es cargarle las tintas al vocero presidencial que a lo mejor mañana sale, como ya lo hizo, diciendo una cosa y después otra”, insistió Llaryora tras reiterar la posición ordobesista de acompañar la Ley en general.

"Estamos convencidos que hay que acompañar el Gobierno y ayudarlo a poder general una ley que tiene puntos que son buenos para la Argentina y otros puntos que claramente son muy malos, como el caso de, plan salvaje para desbaratar el sistema productivo que es el que genera trabajo y empleo".

En sintonía, horas después el bloque Hacemos Coalición Federal anunció que dará quórum este miércoles en la cámara de Diputados y acompañará en general en la sesión convocada por La Libertad Avanza. Pero reiteró que planteará sus diferencias en la discusión en particular de la iniciativa.

La decisión fue adoptada en una extensa reunión de la bancada Hacemos (ver aparte), que preside Miguel Ángel Pichetto, con el fin de conciliar las diferentes posturas que tienen, ya que algunos legisladores respaldaron con disidencias el dictamen de mayoría y otros como la Coalición Cívica y el Socialismo junto al Gen presentaron sendos despachos de minoría.

El bloque tiene 23 miembros y está integrado por Cambio Federal, Republicanos Unidos, Coalición Cívica, Hacemos por Córdoba, Socialistas y Gen.