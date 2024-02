LLA propone reducir las empresas a privatizar

El gobierno ofreció nuevos cambios a la Ley Bases para asegurarse el apoyo opositor, mientras continuaba anoche, al cierre de esta edición, el debate en la Cámara de Diputados. Izquierdistas y kirchneristas provocaron disturbios en la calle.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue a la tarde al Congreso con las últimas modificaciones al dictamen, que ya está bastante lejos del original.

El bloque de la Libertad Avanza propuso a los bloques dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley "Bases" y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.

Los cambios del oficialismo serán propuestos cuando se discuta en particular cada capítulo el dictamen de mayoría que se debate desde ayer en el recinto de sesiones, y que esta madrugada se podría votar en general.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En ese borrador que contienen los cambios, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechace todas las ventas de las empresas públicas.

Fuentes de la oposición señalaron que están estudiando la nueva propuesta, pero señalaron que se mejora el sistema de control que tendrán las privatizaciones.

A media tarde se produjeron ataques de los manifestantes, que fueron repelidos por la policía a las afueras del Congreso durante el debate en la Cámara de Diputados de la denominada ley Bases, lo que llevó a legisladores del kirchnerismo y la izquierda a presentar una moción para suspender la sesión, rechazado por la mayoría del cuerpo legislativo.

Durante varios minutos se vieron escenas de violencia, y enfrentamientos cara a cara de manifestantes con la policía, que usó balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y motocicletas para sacar a los militantes de la calle y subirlos a la plaza o a la veredas. Pasadas las 20, no había disponibles reportes sobre heridos o detenidos.

Varios diputados de la izquierda, del kirchnerismo y de otros sectores de la oposición salieron del recinto para interiorizarse de lo que pasaba en la plaza (entre ellos Máximo Kirchner, Nicolás del Caño y Miriam Bregman).

En ese contexto, Romina del Pla lanzó dentro del recinto una moción para que el debate en la cámara baja entre en receso y el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, avaló la propuesta y pidió un cuarto intermedio hasta las 21.

El pedido fue rechazado en una votación a mano alzada por la mayoría de diputados que prefirieron seguir con la sesión.

Senado

Mientras tanto, el interbloque de senadores del Frente de Todos denunció que se incumplía la ley al no convocar a la sesión en el Senado para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el presidente Javier Milei y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió que el kirchnerismo “no maneja más la agenda política”.

Villarruel no respondió esta semana al pedido de sesión especial que habían formulado cinco senadores para el tratamiento del DNU.

Villarruel respondió al kirchnerismo a través de un video subido a su cuenta en la red social “X” en la que afirmó que “el kirchnerismo no maneja más la agenda política” y aseveró que “nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado”.

“Vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones. El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época y que los argentinos eligieron un cambio”, enfatizó.

La vicepresidenta añadió que “la agenda del Senado no la dictamina el kirchnerismo, sino el diálogo y la participación de todos los senadores”.



“Nadie está violando la Constitución, las leyes vigentes ni el Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Sino que las cuestiones como la convocatoria del DNU se van a decidir con el acuerdo de todos los senadores”, señaló, al tiempo que alentó a que la Cámara alta trate “todos los DNU vigentes que hasta el momento fueron impulsados por gran parte del kirchnerismo”.