por: Francisco Lopez Giorcelli



El último fin de semana se llevó a cabo en la localidad cordobesa de Anisacate el encuentro Nacional de la agrupación estudiantil Movimiento Sur, el cual contó con paneles en los cuales participaron figuras de peso como Hugo Jurit, Patricia Altamirano y Francisco Tamarit. Además participaron el titular del ente BioCba Enzo Cravero, el profesor e investigador de la UNC Matias Dreizik y representantes de otras agrupaciones estudiantiles.



Los encargados de abrir el encuentro fueron justamente los ex rectores y la directora del Campus Virtual. En el panel llamado “La universidad que se viene. Modelos en tensión” confluyeron las perspectivas sobre el modelo de universidad que defienden los referentes. El encargado de abrir el panel fue Francisco Tamarit quien se centró en una perspectiva universitaria en la región.



Luego Patricia Altamirano se explayó en la necesidad que tiene la Universidad Nacional de Córdoba (y todas las Universidades Públicas) de crear carreras que se adapten a las nuevas realidades y que permitan ser atractivas para las nuevas generaciones. Este tema también dio lugar para que tanto Tamarit como Altamirano tambien ahonden sobre lo que significan gobiernos como los de Milei que ponen en riesgo lo conquistado y construido en términos educativos.



Por último, Hugo Juri, se encargó de hablar sobre las nuevas tecnologías que permiten formaciones más rápidas y con salida laboral directa, algo que, según su perspectiva, debe permitir la UNC, este punto fue de coincidencia con Altamirano, entendiendo que es necesario dar las discusiones necesarias para que las Universidades Públicas sigan siendo una opción real y que permita a las mayorías poder ingresar, permanecer y egresar en la casa de altos estudios.



Fue llamativo ver a tres ex candidatos al rectorado universitario en un mismo panel, demostrando la calidad institucional que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Claro que no es casual ya que los tiempos que atraviesa el país y del cual la Universidad no es ajena, demanda nuevos liderazgos que sepan construir en conjunto más allá de las diferencias políticas que se dirimen en elecciones pero que, más allá de esto, se necesitan lineamientos generales que, independientemente del color político, sumen a que la Universidad siga creciendo.



Con respecto a la coyuntura actual Patricia Altamirano dijo que “este años es muy especial ya que estamos discutiendo una Ley Ómnibus que nos afecta como sujetos políticos y que aún no se sienten sus efectos (en la Universidad) pero que sí se harán sentir” sobretodo teniendo en cuenta las modificaciones que está ley plantea sobre la educación superior en Argentina.

La ex decana de Psicología también dijo que “no se puede luchar si no hacemos un diagnóstico respecto a lo que no pudimos hacer” entendiendo que los tres panelistas de alguna forma u otra desde sus gestiones tuvieron ciertas responsabilidades en lo que no se pudo hacer para seguir mejorando la UNC. En este sentido Altamirano dijo que “la Universidad tiene una deuda con la certificación de las profesiones” haciendo énfasis en que las carreras, para los tiempos que corren, son muy largas y pierden a comparación de otras facultades.



Está idea de una “renovacion” toma más fuerza si se tiene en cuenta que en el segundo semestre del 2023 las Consiliarias Estudiantiles de Sur presentaron en el Honorable Consejo Superior el proyecto de actualización educativa donde, a partir de tres ejes de debate, se proponen cambios profundos sobre las bases de los planes de estudios, la duración de las carreras, más instancias de formación, formatos de presencialidad alternativas a la actual y posibilidades de una formación interdisciplinar.



Esto demuestra que en la Universidad hay un espíritu de discutir las bases de una casa de estudios que parece haber quedado en el tiempo. No significa ninguna privatización ni mucho menos, de hecho anticipar esta discusión y aceptar que haya un cambio implica anteponer necesidades que tiene la UNC, sus estudiantes, docentes, nodocente y egresados por sobre las que se pueden llegar a imponer en la ley omnibus en este caso.



Pero volviendo al panel, Altamirano cerró su ponencia en torno a tres ejes “tenemos que volver a ser los representantes del conocimiento en Argentina, no solo para las élites culturales sino para todo el pueblo. En segunda instancia tenemos una deuda grande con los estudiantes, hay que cambiar los sistema de enseñanza y aprendizaje porque efectivamente las formas de aprender han cambiado y los docentes estamos atrasados y en tercera instancia hay que cambiar el sistema de acreditación tiene que permitir una flexibilidad que no nos hagan competir con Google u otras experiencias universitarias que no aportan lo que aporta la Universidad que es la capacidad crítica de analizar un problema”.



El cierre del panel estuvo a cargo del ex rector Hugo Juri quien empezó diciendo que “las Universidades Públicas latinoamericanas están quedando como un núcleo único en el mundo con estas características tan orientadas a la sociedad”. Además, en sintonía con Altamirano y Tamarit, plantea que es necesario “redefinir qué es educación superior y este orden estratificado que no permite tener conocimientos universitarios si no tenes conocimientos del colegio secundario”.



A continuación Juri dejo en claro que es necesario construir carreras entre universidades que permitan un mejor y mayor conocimiento y aplicación para la sociedad, haciendo alusión a que es un compromiso firmado en las últimas dos CRES (Conferencia Regional de Educación Superior) y que nunca se avanzó en tal sentido y que solamente se pudo hacer con una carrera en la UNC.



Esto no es casual ni una idea que surgió en el momento ya que hay universidades europeas, por ejemplo,que vienen haciendo este trabajo y resulta más redituable para las sociedades en donde se encuentran. Claramente no se plantea hacer exactamente lo mismo ya que los contextos no son los mismos pero sí debería primar el espíritu transformador que tienen estas iniciativas.

Representantes de otras organizaciones.



Además del panel donde expusieron Juri, Altamirano y Tamarit hubo momentos de encuentro con referentes políticos de otras organizaciones estudiantiles. En este caso se vio al Movimiento Evita, el Movimiento Nacional Reformista de Rosario y Entre Ríos, al Frente Patria Grande y a referentes de la agrupación MILES, que si bien muchos de ellos no son parte de la UNC o tienen diferencias con sus representantes locales, demuestra el despliegue nacional que ha alcanzado en los últimos años Sur logrando construir aliados en todas partes del país.



Hablando de aliados, quien dijo presente para charlar con estudiantes de todo el país fue el titular del Ente BioCba Enzo Cravero quien acercó su experiencia en gestión y militancia universitaria. Nombre importante en el último tiempo ya que es uno de los responsables de articular entre el peronismo cordobés y los sectores progresistas de la Universidad dando lugar al frente estudiantil que hoy cuenta con el segundo caudal de votos más grande la UNC.



Arrancó el 2024 y el Movimiento Sur fue uno de los que puso tercera. Al igual que Franja Morada que también realizó su encuentro nacional, pero en diciembre, y que en los últimos días se pudo ver a la agrupación radical debatir en torno a las modificaciones que la Ley Ómnibus plantea sobre la Educación Superior. En fin, estos movimientos anticipan un año bastante movido para las agrupaciones estudiantiles que además de las elecciones realizadas año a año deberán plantarse frente a un proyecto que plantea bastante regresiones y para hacerle frente parece que la estrategia es dar discusiones progresivas.