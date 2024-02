Al calor de la Ley Ómnibus

Por Javier Boher

¡Buen día, amigo lector! Qué maravilla este cambio de tiempo, que nos trajo un poco de agua y fresco. No sé a usted, pero a mí me pone de muy mal humor ese clima incompatible con el desarrollo. Es más, si me apuran un poco, capaz que hasta aceptaba un gobierno del Tigrense Taimado si me aseguraban que el termómetro no pasaba más de los 35 grados. Por suerte no pasó, así que queda en el plano de las conjeturas, como todo lo referido a la presidencia Massa.

Está claro que lo más importante de la semana fue esa ola de calor inhumana, pero la gente que anda tan politizada entró en calor con la bendita Ley Ómnibus, Ley Bases o como le quieran llamar. Yo le hubiese puesto algo así como "Ley que se caía de maduro" o "Ley que va a sacar a la izquierda de sus siesta de cuatro años", pero por la ley de economía del lenguaje hubiese sido apodada de algún modo, porque ese nombre es demasiado largo.

Me gusta esa idea de ponerles nombres de persona. Yo le hubiese puesto Ley Máximo: el país hace 10 años que está estancado y hay que ponerlo a laburar, casi como la vida del primogénito del matrimonio Kircher. No sé si le hubiese gustado el homenaje, pero el punto hubiese quedado mucho más claro.

La verdad, estimado, es muy difícil no darle la derecha a Pichetto cuando dijo que en sus inicios había que pagar derecho de piso, porque tuvo que esperar más de un año para hablar en el recinto porque se lo permitió el presidente del bloque. Tal vez por eso hay gente que cree que antes el Congreso era mejor, pero no: elegían no mostrar que tenían un cuatro de copas y trataban que los vieran haciendo señas de que estaban cargados. Ahora muestran que los jugadores con los que quieren ganar los partidos ni siquiera se saben atar los cordones de los botines.

Más allá de todo eso, hubo otras cosas lindas de ver, como el papelón de los diputados yendo a la plaza a hacerse ver cómo si fuesen Trotski participando de la toma del Palacio de Invierno. Paren un poco, muchachos, y dejen de exponerse de esa manera. No se han dado cuenta de que a los influencers libertarios (como a la gente que los sigue y a la que está harta de los últimos diez años de destrucción de la vida pública) no le importa que coman palazos como en mesa dulce de casamiento. Es más, hasta se quejan de que no les dan el cafecito para que traguen más.

Ojo, que no es que yo esté pidiendo eso, sino que lo que pasa en esa plaza a los que vivimos en el interior nos importa cada vez menos. Viven en su mundo de revolucionarios de claustro universitario y de redacción de diario progre, muy lejos de lo que vive la gente en el día a día. Volvés de laburar molido, te bajás del colectivo y te asaltan. Prendés el tele y salen estos hablando de que los delincuentes son víctimas del sistema: no hay que hacer tanto esfuerzo para darse cuenta de lo mal que te va a caer.

Cómo será de malo el nivel de conocimiento político de la gente que se conforma con que los diputados hayan laburado todo enero. Están tan acostumbrados a verlos haciendo nada que ahora que salen todos los días en el noticiero piensan "fuaaaa, Milei los hizo laburar; grande el presidente", y siguen en la suya, sin saber ni de qué se trata la ley. Son como cuando estás medio sordo en el boliche y movés la cabeza asintiendo, aunque no tenés ni idea de lo que te acaban de decir.

Por eso hay algunos a los que se les ha conocido la cara recién ahora, especialmente a los diputados oficialistas. No quiero que me malinterprete, estimado, pero en general parece que a las listas las armaron con el requisito excluyente de que no sepan hablar. Si algunos siguen dudando de que Cristina haya terminado sus estudios universitarios, que no se pongan a revisar acá porque no sé cuántos habrán terminado el primario.

Por suerte algunos nos hicieron reír, como el salteño Carlos Zapata, uno parecido al difunto Aldo Pignanelli. En su discurso dijo que el anterior había sido un gobierno gomería: puro parche y uno que otro gato. No tengo dudas de que hay cierta gente que se debe haber sentido ofendida, pero la clavó en el ángulo. Lógicamente sería mucho más divertido si la mitad de esa afirmación no se le aplicará tan perfectamente a lo que se ve de los libertarios.

Por suerte, estimado, hoy existen las redes sociales como para ver con crudeza el papelón que hacen (o hacían antes de esta vida pública) nuestros honorables diputados. Es imposible sentirse engañado por ninguno de estos, porque tienen menos solidez que la defensa del Inter Miami. Hay que relajarse y depositar la confianza en los frenos y contrapesos institucionales. Seguramente en el Senado veamos algo un poco mejor que esta chusma de Diputados.

