Para Ricardo Arriazu es "inevitable" bajar la tasa de devaluación

Para el economista Ricardo Arriazu no hay atraso cambiario. Referente del establishment y, este año, uno de los más acertados con las proyecciones sobre la Argentina, afirmó que “lo que llaman atraso cambiario es absolutamente inevitable porque si tengo que subir tarifas en dólares la inflación será más alta que el tipo de cambio. ¿Cómo se puede hacer para que no sea así? Que alguien me lo explique y me retiro”.

Invitado por S&C Inversiones, Arriazu advirtió que “hay que tener cuidado con la suba de salarios. Ojalá suban, pero tienen que hacerlo por productividad. Cada empresa deberá hacerse responsable por su caso”.

Consideró que es “indispensable” que la tasa de devaluación baje del 2%. Hace un mes el presidente Javier Milei, posteó que, “de confirmarse dos meses más esta inflación se bajará la devaluación mensual al 1%”. Fue su referencia a lo que técnicamente se nombra crawling peg, aunque en palabras más sencillas se conoce como la devaluación mensual del tipo de cambio oficial que realiza el Banco Central. De allí que todos los meses esta variable viaja al 2%.

El Presidente habla de “inflación inducida”, que deriva, en parte, de esa devaluación autoinflingida que se utiliza para fijar expectativas de precios, así como también para controlar la brecha cambiaria con los otros dólares. Entonces, dicho de otro modo, de no alterarse ese crawling peg del 2%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tendría siempre un piso de ese número que ahora el Gobierno busca quebrar.

En su presentación Arriazu repasó que “hace unos cuatro meses sostuve que la inflación del 2% es inaceptable y que la única manera es continuar bajando la tasa de devaluación -añadió-. Soy apenas un analista lo importante es lo que piensa el Presidente, el ministro y la realidad. Pero resultó que dijeron que irán hacia eso”. Estimó que, en términos de dólares, habrá “un pequeño aumento más de tarifas” y después quedarán ahí. En esa línea, proyecta una inflación del 20% punta contra punta en el 2025.

Respecto de la actividad, Arriazu apuntó que esperan “un mínimo de 5,2%” de recuperación. Subrayó que se trata de una “recuperación no un crecimiento”, aunque será “más homogénea” que este año. Adelantó que, según sus cálculos, todos los vencimientos en dólares que debe afrontar el Gobierno en el 2025 están ya cubiertos.

También se refirió a la promesa del presidente Javier Milei de bajar impuestos: “Según mi parecer, debe bajar algo de retenciones; en la Rural hubo alguna una señal en ese sentido”. Entiende que el año próximo habrá un “pequeño sobrante” de recursos para avanzar en esa reducción.

“Evitando los ciclos”, dijo, que la Argentina podría ir a un crecimiento anual de su PIB de 3,8%, aunque el país tiene un “gran potencial” en energía (saldo favorable de US$30.000 millones en la balanza energética en seis años); minería (para el 2030 podría exportar entre US$12.000 y US$27.000 millones); agro (”hay que bajar retenciones y costos operativos”); industria del conocimiento (”acá es donde puede funcionar la amistad con Donald Trump y Elon Musk) y turismo (”crece pero se compensa por la salida de argentinos”.

“La Argentina siempre tuvo estas oportunidades, es el país de las oportunidades perdidas -enfatizó-. Elevé mis proyecciones de éxito al 30%, pero hasta que los argentinos no cambien su manera de pensar no subirá. La economía funcionó mejor de lo previsto, el superávit fiscal y haber trabajado con las dos unidades de cuenta fueron clave. Si no hacemos las reformas estructurales, podemos tener problemas. Si la Argentina tiene éxito, será un país caro”.

“Para que todo esto funcione, el país tiene que hacer una apertura económica. Es costosa, las cosas se destruyen más rápido de lo que se crean, hay que manejarlas muy bien”, añadió. Advirtió que agricultura a la Unión Europea no se le venderá, pero sí otros productos. “Estados Unidos es interesante, queremos hacer un tratado comercial con ellos cuando buscan protegerse. La Argentina no es importante para ellos, salvo por el tamaño y el alineamiento. Puede ayudar en el acuerdo con el FMI y en economía del conocimiento, pero no le vamos a exportar lo que ellos exportan. Por los próximos tres o cuatro años concentrémosnos en lo que vamos a hacer nosotros”.