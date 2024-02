UEPC va al paro, aunque analizará la oferta; el Suoem, exultante

Por Felipe Osman

En una maratónica Asamblea Provincial que se extendió desde antes del mediodía hasta pasadas las 18, la conducción de la Uepc comunicó a sus delegados departamentales la nueva oferta de la Provincia, que había sido celosamente guardada para evitar que trascendiera.

A decir verdad, la extensión de la asamblea sólo es equiparable a la complejidad de la propuesta, sumamente críptica. A continuación, un intento de desglose:

Para febrero, la Provincia ofrece a los docentes el 50 por ciento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, sumando a la base de cálculo el 4,6 por ciento de reajuste que los docentes cobraron en enero y manteniendo el ítem de Profesionalidad Docente (a través del cual el Gobierno pagó el resto del reajuste concedido unilateralmente el mes anterior), pero suspendiendo el requerimiento de presentismo para cobrarlo.

En marzo, un reajuste del 50 por ciento del IPC sobre los sueldos de febrero, y una suerte de simplificación de los recibos de haberes, por la unificación de cinco ítems “remunerativos no bonificables” bajo un único concepto. (Se llama ítems “remunerativos no bonificables” a aquellos que computan sólo para los aportes y contribuciones, pero no forman parte de la base de cálculo para cuantificar otros conceptos como, por ejemplo, la antigüedad).

En abril, un reajuste del 50 por ciento del IPC sobre los sueldos de marzo, y el compromiso de eliminar “el tope del Estado Docente, en una primera etapa, en un 25 por ciento”. Traducción: el Estado Docente es un ítem que los educadores cobran por detentar un “cargo” o una determinada cantidad de horas al frente de las aulas. Actualmente, un docente puede tener horas, un cargo, un cargo y horas adicionales, o hasta dos cargos, pero en cualquier caso cobra sólo un “estado docente”, que representa el 40 por ciento de un salario testigo, a saber, el haber inicial de una maestra de grado.

La eliminación progresiva de esa limitación implica que, a partir de abril, un docente que tenga más de un cargo podrá cobrar hasta 1,25 “estados docentes” (es decir, el 50 por ciento de un salario testigo).

Además, con los salarios de abril se liquidará un monto no remunerativo igual al 4,5 por ciento de los salarios de diciembre de 2023, a título de compensación por pérdida salarial del ejercicio anterior. Adicionalmente, el Gobierno Provincial absorbería el pago del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) para los jubilados.

Hasta aquí, la propuesta. Luego, el comunicado también informa que, de aceptarse la oferta, la Provincia pondrá sobre la mesa, en mayo, cuando se negocie la próxima paritaria, el pago de la diferencia del 5 por ciento de la paritaria 2023 y la eliminación total del tope al “estado docente”, con lo cual, un educador que tenga dos cargos pasaría a cobrar dos “estados docentes”, léase, un adicional igual al 80 por ciento de un salario testigo.

Durante la asamblea, los delegados del oficialismo, representado por la lista Celeste, buscaron dirigir las críticas, fundamentalmente, hacia el Gobierno Nacional, que no sólo decidió suprimir el FONID, sino que además resolvió no convocar a la Paritaria Nacional Docente (que fija el piso de los aumentos para los educadores de todo el país) y eliminó partidas presupuestarias a comedores escolares, el Fondo Compensador (destinado a que los docentes de todo el país alcancen el salario fijado por la Paritaria Nacional), el giro de recursos para mantener infraestructura educativa, entre otros.

La oposición, en tanto, pretendía apuntar sus críticas al Gobierno Nacional y a la Provincia por igual, reclamando a esta última el incumplimiento del último tramo de la paritaria firmada por Juan Schiaretti, la modificación unilateral de la composición de los salarios por la creación del ítem de Profesionalidad Docente (presentismo) y el decreto 43 que habilita la superposición de cargos en la enseñanza inicial y primaria.

El oficialismo, que tiene amplia mayoría en la Asamblea Provincial, hizo prevalecer su moción. Y, más aún, eligió entre sus delegados a los 21 representantes que la Uepc enviará al congreso de Ctera de este jueves, dejando sin representación alguna a la oposición, que acusó al oficialismo de violar un acuerdo de palabra por el cual cinco de esos lugares serían para las delegaciones de Capital y Río Cuarto, que no responden a la lista Celeste. Este episodio, ocurrido sobre el final de la asamblea, dinamitó cualquier entendimiento entre los “celestes” y la lista de “Unidad Desde las Escuelas” (izquierda y auto-convocados).

El oficialismo, por su parte, señala que esta definición tuvo lugar porque la oposición planteó una moción integralmente distinta.

Algunas observaciones. En primer lugar, la tardanza en la llegada de una nueva oferta puede ser juzgada como muy conveniente para la Provincia. Llegado el caso, el no inicio de las clases será apuntado como responsabilidad del Gobierno Nacional, por las crisis que generó con la docencia la eliminación del FONID (y otras medidas), dejando a salvo a la Provincia, cuya oferta estará aún bajo análisis cuando eso suceda.

Segunda, en una reciente entrevista televisiva ofrecida por el ministro de Economía, Luis Caputo, el funcionario nacional elogió a Ignacio Torres, gobernador de Chubut, por crear un Fondo Provincial de Incentivo Docente para suplir las partidas del FONID, y sugirió que todas las provincias podrían hacer lo mismo. ¿Hará Córdoba algo similar? Difícil. No imposible.

Cómo sigue

La Uepc inicia ahora su mecanismo de consulta para que las bases mandaten a sus delegados con la aceptación o el rechazo de la propuesta. Hoy habrá un plenario informativo en cada delegación. Entre el jueves y el viernes los delegados escolares pondrán la propuesta a consideración de las bases en cada establecimiento. El lunes habrá paro, en línea con lo que el jueves resolverá Ctera. El martes habrá asambleas de delegados escolares para mandatar a los delegados departamentales. Y el miércoles se celebrará la Asamblea Provincial que resuelva aceptar o rechazar la oferta de la Provincia.

Suoem

En paralelo al debate de la propuesta a los docentes, el sindicato municipal dio a conocer su acuerdo paritario con el Palacio 6 de Julio, que incluye el reconocimiento del cien por ciento de la inflación durante los meses de diciembre y enero, manteniendo el diferimiento de dos meses que aplicaba la anterior gestión.

Desde la Municipalidad explicaron que el acuerdo apunta a disminuir la conflictividad social y a amortiguar el impacto de la inflación sobre los municipales. Y que, aunque semanas atrás municipio había manifestado su intención de poner a consideración, al momento de negociar paritarias, no sólo la evolución inflacionaria sino también los ingresos, la recaudación propia casi no ha disminuido, aunque sí los fondos provenientes de la coparticipación, producto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.