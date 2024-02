Martín Llaryora dará inicio hoy en Ucacha el ciclo lectivo 2024 en medio de un paro docente que, por ahora, no es contra su gobierno sino contra la Nación, y en el marco del alivio que le produjo que el conflicto entre el santacruceño Ignacio Torres y el presidente Javier Milei lo desplazara de la línea de fuego del ultraderechista.

Su aspiración no se concretó, porque ayer nuevamente Milei le renovó el título de “traidor”, cuando en una entrevista que dio desde Washington dijo que el cordobés “jugó sucio” en relación a la ley Bases y que con tal de no ajustar sus cuentas, culpa a la Casa Rosada por el aumento del transporte de pasajeros y le aplicó la nueva tarifa a los cordobeses.

Aire perfumado para Luis Juez y para Rodrigo de Loredo, que vienen acusando de lo mismo al Panal y, sobre todo el primero, juega como pez en el agua en este clima. Luego de acoplarse, y no a destiempo, con el polo patagónico que rompió lanzas con Milei por la coparticipación de Chubut, con advertencia de cortar el flujo de combustibles que sale del sur, el sanfrancisqueño tuvo un fin de semana de planillas de números para ajustar y a puro llamado a sus pares gobernadores de diferentes partidos políticos.

Tras el apoyo explícito y rápido a Torres de parte de 23 de los 24 jefes distritales (solo se quedó callado el tucumano Jaldo), Llaryora espera que salgan a jugar más activamente en la lucha por los recursos de las provincias, y que dejen de “estar guardados” por aquello de que un tipo con una bandera y trescientas personas detrás es un abanderado, y el mismo tipo con trescientas personas a dos cuadras es un boludo con una bandera.

Quiere liderar el cordobés un armado institucional de mandatarios pero no ser carne de cañón en soledad. “No podemos perder más aceite con los altos índices de aceptación que todavía tiene Milei en Córdoba”, advierten cerca del mandatario, lo que avizora un lenguaje moderado respecto al ultraderechista en público y, ahora sí, tal vez menos medios nacionales.

Por eso salieron ayer los diputados y la senadora nacional del cordobesismo, Alejandra Vigo, diciendo lo que el mandatario ya no quiere decir. En sendos tuits, rechazaron las expresiones del libertario para con Llaryora y remarcaron el apoyo a la producción y el trabajo de los cordobeses.

“Evidentemente el presidente Milei pretende hacer el ajuste nacional usando fondos que no son de él y, peor, eliminando los subsidios al transporte a los habitantes del interior y no al AMBA. Una vez más tenemos que soportar un ataque inmerecido hacia nuestro gobernador porque defiende la producción y el trabajo, en una provincia con superávit fiscal”, remarcaron, y reclamaron que actúe conforme a la investidura que tiene. Al cierre de esta nota, el jefe de la Rosada no había contestado. Algunas fuentes del círculo chico del mandatario aseguran y aconsejan una presentación judicial en los tribunales federales de Córdoba para reclamar a la Casa Rosada los fondos del transporte y del Fonid, con el oxígeno que dio el fallo del fuero federal de Rawson a favor del pedido del gobierno de Chubut para que la Nación no corte el Fondo Compensador del transporte.

Creen en el Panal que lo que el presidente hizo con Torres fue una ilegalidad pero al mismo tiempo los tranquiliza no tener, como Chubut, deudas con la Nación ni adelantos de coparticipación que habilite al ministro Luis Caputo un recorte de las transferencias federales. Al contrario, es al revés, recalcan, y aclaran que si bien Córdoba no tira manteca al techo, tiene más solvencia que otros distritos.

“A nosotros nos deben; el kirchnerismo nunca nos dio nada”, subrayan.

Con la jurisprudencia de Chubut, al llaryorismo le tienta ir a los juzgados de primera instancia de barrio Rogelio Martínez, en vez de acudir como estado provincial directamente a la Corte Suprema de Justicia. Si así fuera, la causa llegaría a manos del juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo de los juzgados 1 y 2, o de su par Miguel Hugo Vaca Narvaja, del 3. Con ninguno de los dos hay problemas, afirman.

En Juárez Celman, donde inaugurará el nuevo edificio de una escuela técnica, Llaryora va a insistir con la defensa de los intereses de Córdoba frente a la Nación y la necesidad de proteger a los más vulnerables y perjudicados por la inflación y la recesión que golpea al país. Se va a mostrar enfocado en la gestión. Tiene el dato reciente de que unos 16 mil estudiantes de los niveles obligatorios de la educación pasaron de la escuela privada a la estatal como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de las familias y el encarecimiento de las cuotas de las instituciones privadas.

“Córdoba no abandona a su gente y vamos a hacer todos los esfuerzos para recibirlos en la escuela pública”, remarcan. Para dar una señal de su preocupación sobre lo social y diferenciarse de Milei sin estridencias, la semana pasada encabezó una reunión del Consejo Provincial de Políticas Sociales. Juntó una treintena de referentes de sectores sociales, productivos, académicos, religiosos y sindicales y anunció que destinará “más de $300 millones para financiar proyectos de promoción social del plan “Ayudar 2023”.

La ciudad de Córdoba, donde reside el 40% de la población y donde está el grueso de los sectores pobres, empezó a pagar los subsidios a los comedores barriales. Creen en el oficialismo provincial que mientras Milei no reciba un cachetazo social producto de la crítica situación económica, léase baja abrupta en las encuestas, no abandonará su patrón amigo-enemigo para acumular poder y quedarse con electorado que no lo votó en primera instancia, entre el cual está el voto de Mauricio Macri/Patricia Bullrich y del cordobesismo, con miras a las elecciones del año que viene.

Mientras tanto, admiten que a los gobernadores les queda rogar que el jefe de Estado los convoque a negociar fondos o forzar, vía Congreso y tal vez con con una exposición pública de por medio, que ceda posiciones en pos de sus necesidades: delegación de poderes, algunas privatizaciones, blanqueo de capitales. El debate del DNU 70 en la bicameral parlamentaria será el escenario de la puja.