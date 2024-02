Enroque Corto

Incertidumbre en UEPC

El periodista llamó a su informante gremial para saber cómo marcha el esquema de asambleas que el gremio desarrolla para recabar el mandato de las bases.

Periodista: ¿Y? ¿Cómo viene la mano con las asambleas escolares?

Informante Gremial: Sinceramente, es una pregunta muy difícil de responder. Recién va a aclarar el panorama este martes, en las asambleas departamentales.

P.: ¿No se anima a arriesgar un pronóstico?

I.G.: De ninguna manera. La situación es muy complicada. La propuesta de la Provincia es compleja, no es fácil de transmitir a los compañeros. Pero además es difícil separar el frente provincial del nacional. Uno puede separar la oferta de la Provincia del quite de fondos de la Nación, pero al final del día, el sueldo se compone también con el Fonid.

P.: Todo está abierto entonces…

I.G.: Lamentablemente sí. Hay que esperar.

Belgrano-Talleres, la Provincia apunta al club

Pasó de todo con el clásico en Alberdi y la polémica por las bengalas dejó envueltos y enredados a varios. Por eso, el informante futbolero llamó al periodista.

Informante Futbolero: Que raro que no usted no hable conmigo, que estuve en la cancha y no toco de oído.

Periodista: ¿Cómo anda? Arranquemos por ahí.

IF: Tiene razón. Lo que pasa es que veo de todo en las redes. Desde el exconcejal radical Juan Negri festejando la ilegalidad de las bengalas y peleándose con otros correligionarios, hasta algunos sorprendidos. A ver, para que la pirotecnia salga de los cuatro costados como salió hubo connivencia del club.

P: Apa…

IF: ¡Y sí! Lo que pasa es que el ministerio de Seguridad no se lo puede sacar de encima después de todo el circo que armaron en la previa del partido. Ahora, si hay una sanción o algo que sirva como correctivo, será para prestar atención, si eso no ocurre… mmm. Quedará la sensación que hubo mucho humo y no sólo de las bengalas.

Legisladora pirata criticó a Quinteros por el operativo

La legisladora provincial Ariela Szpanin (UCR) es una fanática hincha de Belgrano. El sábado no se perdió el clásico con Talleres, y al firmarse el empate opinó en las redes sociales, aunque no del resultado, sino de las fallas en el operativo de seguridad. Un asesor del bloque radical se lo comentó al periodista.

Asesor: No sé si está entre los hinchas conformes con el empate o entre los que sienten pena porque Belgrano arañó la victoria… Lo que sí sé es que lo cascoteó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Periodista: El que dijo que la seguridad en Córdoba se recuperaría “a lo Belgrano”. A.: El mismo. P.: ¿Y qué dijo Szpanin? A.: Esto: “Lo que se encaminaba para ser una fiesta del fútbol de Córdoba terminó en bochorno. La seguridad ‘a lo Belgrano’ no funcionó una vez más. Ingresaron toneladas de bengalas cuando está prohibido a nivel municipal y provincial. En Córdoba tuvieron que modificar horarios para garantizar la seguridad, que evidentemente falló. La pirotecnia entró, pero no una mamá con dos hijas pequeñas. Hay heridos. El ministro, ¿qué tiene para decir? ¿Seguirá tirando la pelota afuera?”.

¡Se caldeó todo en La Calera!

Nuevamente la ciudad del Gran Córdoba vuelve a ponerse en el foco a raíz de algunos movimientos que se dieron entre el peronismo y el radicalismo. Por esto, el informante de La Calera llamó urgente al periodista.

Informante La Calera: No ganamos para susto acá…

Periodista: ¿Qué pasó?

ILC: ¡Qué no pasó! Resulta que el peronista Rodrigo Rufeil, actualmente legislador provincial, pero exintendente de La Calera, se mandó una picardía con los radicales del mestrismo y sumó a ese bloque opositor a la concejala Analía Marcos, que responde a la facción que lidera el exintendente Ramón Mestre. El tema es que así la oposición pide la presidencia provisoria y sabe lo que sería eso para la gestión de (Fernando) Rambaldi, ¿no? Así que ahí están, todo trabado. Algunos la quieren expulsar del radicalismo a la concejala porque pone en jaque la alianza de Juntos con Rambaldi. Lo mantengo informado.