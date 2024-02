Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Horario corrido: sigue el debate

El analista llegaba a la periodista con un comentario sobre las diversas posturas en torno a la implementación del horario corrido comercial en la ciudad. Mientras que el gremio que nuclea a los empleados de comercio se muestra a favor de la iniciativa, el CECIS considera que no favorecería al comercio local, ya que en algunos rubros hay mayor movimiento luego de las 18 horas.

Analista: A la historia la conocemos de memoria:Juntos por Río Cuarto propone implementar el horario corrido, el CECIS lo rechaza, el peronismo no lo rechaza de manera tajante pero le busca la vuelta para no tratarlo, etcétera.

Periodista: Nada nuevo bajo el sol, dice el dicho.

A: Pero ojo, puede que haya una cosita extra en esta oportunidad. Aunque no sé si cambiará el resultado de las cosas. Yo no recuerdo que en otras instancias el gremio de empleados de comercio haya estado tan a favor del horario corrido como ahora. De hecho, fue una de las promesas fuertes de (José Luis) Oberto para seguir al frente de AGEC. Dijo que iba a impulsar ese proyecto para que se trate en el Concejo.

P: Ahora la oposición lo planteó con una consulta popular, esa es otra cosa que tampoco se contempló en los proyectos anteriores.

A: Es cierto y le puede dar más sustento pero no es vinculante, por lo que tampoco garantiza que se vaya a implementar, incluso si la mayoría de las personas está de acuerdo. Aún así, no creo que sea algo que el oficialismo vaya a dejar tan fuera de la mesa como pasó antes. De hecho, durante un tiempo pensé que si Oberto proponía gestionar la implementación del horario, era porque sabía que el llamosismo le podía tirar algún centro con esto. El gremio siempre tuvo muy buena relación con el intendente.

P: El tema es que la gestión termina en pocos meses.

A: Tiempo suficiente para debatirlo, si hay voluntad de todas las partes. El tema es que hay muchos sectores involucrados y será difícil dejar conformes a todos.

“Todos quieren algo”

El periodista consultaba un dato con su informante en el peronismo.

Periodista: Tengo una punta para seguir y capaz usted me puede ayudar. Me cuentan de una reunión que hubo el sábado pasado, un café entre algunos nombres del peronismo. Se lo consulto porque sé que está metido en la campaña y me cuentan que en este encuentro hubo varios nombres interesados en participar…

Informante: Me imagino por donde viene, pero ¿qué dirigentes dice que estuvieron?

P: Me dijeron que estuvo Daniel Reiloba, Sergio Rivarola, Juan Oses…pero parece que hubo otros más. Todos peronistas. Aparentemente, convocaron para ver quiénes pueden trabajar en conjunto por un proyecto en particular.

I: Ya me la veía venir. Sí. Me llegó algo de eso. También invitaron a varios más, algunos que ya se habían lanzado como precandidatos. No sé qué habrán resuelto.

P: Yo tampoco. Por eso lo contactaba a usted, que siempre tiene un datito.

I: Lamento defraudarlo sobre cuestiones precisas, pero le puedo ofrecer mi opinión. Creo que es el momento para que cada dirigente peronista empiece a definir su propio camino. La cuestión está casi resulta y, aunque todavía no hay candidato definido, irá por un lado o por otro. No hay chances de que asome algún candidato más ahora, así que cualquier armado que se genere en estas mesas de café es casi en vano. Fíjese usted, ya hay muchos que venían declarando sus intenciones y con el paso de los días se fueron bajando. Eso significa que los jefes del partido están haciendo bien las cosas y se ocupan de los cabos sueltos.

P: ¿Y si aparece algún otro candidato?

I: No va a aparecer. Punto. Si se quieren juntar a charlar, que se junten. Entendemos que todos quieren algo y están a la pesca para lo que viene. Pero deben tener en claro que las decisiones se toman en otro lado y que ellos solo tienen que tener en claro dónde van a terminar jugando.

Bertea, el apuntado

El dirigente peronista se comunicaba con el periodista para darle su mirada sobre hechos que tomaron estado público en los últimos días y que pusieron en el ojo de la tormenta a la política habitacional del Gobierno peronista.

Dirigente: Espero que no lo hagan caer en la opereta que están armando con la familia del Oncativo. Se mezclan cosas muy tristes con la política y eso no está bien.

Periodista: Estoy al tanto del caso y la verdad que escuché atentamente lo que cuentan los vecinos. Les prometieron una casa, otra familia se las usurpó y hoy los estarían desalojando de la casa que tienen hace diez años. ¿No es así?

D: Después le voy a pasar la explicación del secretario (Pablo) Bertea, pero le comento que el Gobierno está trabajando seriamente en el barrio y que se está ocupando de los casos puntuales en la medida que se lo permitan sus posibilidades. Esta familia debe ser reubicada, pero se niegan.

P: Me da la sensación de que es más complejo que eso.

D: Hay cosas que no se dicen. Usted verá que están pegándole mucho al funcionario y con mentiras. Lo acusan de amenazar a la familia, de hostigarla para que abandonen el lugar. Aprovechan la sensibilidad que genera el momento que pasa el país y salen con estas cosas. ¿No le llama la atención? Bertea asomó la cabeza en la campaña acompañando a Guillermo De Rivas y ahora salta esto. ¡Raro!

Educación: La JR contra Llamosas

El informante le compartía a la cronista los últimos tweets de la Juventud Radical de Río Cuarto, que apuntaban al intendente Juan Manuel Llamosas

Informante: Lea eso y dígame qué le parece. Creo que las imágenes del intendente en la vuelta a clases generaron chispazos en la JR. ¿Vio que a Llamosas se lo vio en varios de los colegios de la ciudad últimamente?

Periodista: Sí, por el tema del reacondicionamiento de lasescuelas. Estuvo la secretaría de Educación en todo eso. También del gobierno provincial.

I: Algo necesario, no lo niego. Pero le dio de comer a la oposición en varias cosas. El otro día le conté que habían cerrado los comentarios en algunas publicaciones.

P: Me acuerdo. Mucha bronca en algunos comentarios.

I: No podemos dejar pasar por alto que el malestar es tan fuerte que la dirigencia, incluso cuando hace “lo que corresponde”, se puede ligar algunas puteadas. La oposición también está haciendo su campaña de alguna manera. Hace un ratito vi que la Juventud Radical salió a pegarle a Llamosas por el tema de que no se entregaron módulos escolares para los chicos que no tenían los elementos para empezar el año lectivo. “El Municipio les soltó la mano”, tiraron.