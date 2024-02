Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Vieyra va por fuera

El periodista recibía el mensaje de un dirigente del peronismo local, quien lo sorprendía con la confirmación de un lanzamiento que se venía anticipando desde hace tiempo.

Informante: ¿Vio que Camilo Vieyra se lanzó como candidato a intendente?

Periodista: Pero hace como tres meses.

I: A ver…se la cambio. ¿Vio que Camilo Vieyra se lanzó como candidato a intendente por fuera del peronismo?

P: ¡Ahí me gustó más! Eso si es novedoso. ¿Cómo lo supo?

I: Ya empezó gira de medios para contar que se va a presentar con algún sello que encuentre, pero por fuera de la estrategia oficialista.

P: Me interesa saber por qué cree que ocurrió esto.

I: Hay dos posibilidades: o tiene muchísimas ganas de ser intendente y competir, o lo dejaron sin lugar en el peronismo. Me inclino más por la última.

P: Recuerdo que había renunciado a la Secretaría de Gobierno para ser candidato dentro del peronismo. Eso fue lo que contaron.

I: Sí. Eso pasó hace rato y muchas cosas cambiaron.

P: ¿Sabe si tiró alguna propuesta?

I: Dijo que no va a ser un intendente de escritorio, sino uno de mangas arremangadas. También dijo que va a ser “implacable” en la lucha contra la inseguridad. Muy por encima, pero eso contó.

P: ¿Y dio pistas del sello que lo va a bancar?

I: Dijo que todavía no lo definió, pero que está seguro de que será el próximo intendente de la ciudad. La verdad, le envidio la confianza en sí mismo (risas).

P: Imagino que esto dará que hablar en la Municipalidad.

I: Y sí. Se va a llevar el título de “ex funcionario llamosista y candidato a intendente”. Eso si es que llega. Hablé con algunos dirigentes de esta noticia y me dieron a entender que no mueve el amperímetro del voto peronista. Es más, confían en que se baje a tiempo. Me parece que (Juan Manuel) Llamosas puede intentar mantenerlo cerca, pero esto quizá revele que hay turbulencias entre ambos. ¿Seguirán siendo amigos?

Pateando la planta

Repasando la agenda parlamentaria del Concejo Deliberante, el periodista consultaba con su informante sobre un tema en concreto.

Periodista: Le transmito mi curiosidad sobre el proyecto que busca crear la Planta de Reciclado que figura en el contrato de la Municipalidad con la empresa COTRECO. Hace dos sesiones que lo veo en “asuntos a tratar” pero con la aclaración de que pasa para la próxima sesión. ¿Qué está pasando?

Informante: No me haga una pregunta de la que ya tiene respuesta (risas).

P: (Risas) Esperaba esa reacción. ¿Sigue ocurriendo lo de hace unas semanas? Me refiero a que hay concejales peronistas que no lo quieren votar.

I: Sigue pasando lo mismo. Así es. Es un tema que evidentemente no da rating, pero me parece que debería ser tapa de todos los diarios. Básicamente, el oficialismo sigue pateando para adelante el tema de la planta porque no le dan los votos propios. Puede que la oposición (Juntos por Río Cuarto) tampoco le de los votos, pero que no te lo den los compañeros es un problemón.

P: La verdad que es un tema que se merece la volanta “Polémica”. ¿Es la tensión entre llamosistas y nazaristas o pasa algo más?

I: Es eso, la interna de los que apoyan la candidatura de Guillermo De Rivas y los que quieren intendenta a Nazario. Estos últimos son los que frenan la cuestión porque creen que hay mejores soluciones que las que propone esta ordenanza. Dicen que esperen a que Adriana sea candidata, que va a “arreglar” la cuestión. No se olvide que la caracteriza el perfil ambientalista.

P: ¿Y seguirán pateándolo?

I: Si Nazario es candidata, sí.

Radicalismo auténtico y la alianza HUpC

El informante llegaba a la cronista para comentarle sobre las especulaciones en torno a la alianza de Hacemos Unidos y la posibilidad de incorporar nombres de la UCR en la lista.

Informante: Todos damos por sentado que Hacemos Unidos se va a replicar en Río Cuarto, ¿no?

Periodista: Y… lo dijo el propio gobernador en alguna oportunidad.

I: Entonces imaginará que, más allá de la alianza en sí, debe haber alguna que otra especulación en torno a los nombres. Alguno en la lista de concejales, podría ser. Hay apuestas por radicales que acompañan a Myrian (Prunotto) y que seguramente van a tener presencia en la alianza que se viene.

P: Eso si (Guillermo) De Rivas es el candidato, ¿no?

I: No sabría responderle. Aunque comparto la mirada de que es más probable que ocurra con el Guille de candidato, ya que los prunottistas hace poco se sumaron a la gestión y son más cercanos al llamosismo que al delasotismo o schiarettismo. Aún así, es casi un hecho que se va a tratar de repetir el modelo provincial y quizás hasta con más espacios dentro.

P: Entonces no descartan que haya algún radical en la lista del PJ, básicamente.

I: Eso parece. Más allá de los nombres, lo importante es que el espacio está ganando más visibilidad y en el Panal están muy conformes con cómo se está trabajando en la ciudad y la región.

Intendentes, con agenda apretada

El informante de la región llegaba a la cronista para comentarle sobre una reunión entre 25 intendentes del departamento y las autoridades del Centro Cívico de Río Cuarto.

Informante regional: No es nada picante lo que tengo para decirle, así que no se ilusione. Pero si me permite el comentario, creo que es muy destacable la cantidad de gestiones conjuntas que se están haciendo últimamente entre varios municipios. Ahora se reunieron más de 20 intendentes e intendentas en el Centro Cívico pero ya se viene viendo una agenda apretada.

Periodista: A puro viaje los intendentes. Igual he notado lo mismo. También hay muchas gestiones conjuntas con la Universidad.

I: Claro. Eso, el ente metropolitano del Gran Río Cuarto, reuniones con Patricia Bullrich… Aunque en esta última creo que eran todos intendentes de Juntos por el Cambio (risas).

P: Al final sí la picanteó un poco (risas).

I: Es un dato objetivo. En las fotos, todos los que salen son de Juntos por el Cambio. Pero no quiero dejar de destacar lo que le decía al principio. Mucho laburo conjunto con otras localidades, instituciones como la Universidad, autoridades provinciales.

P: Creo que también es casi una obligación en este contexto.

I: Un poco lo es. Todo lo que no llegue de Nación, se deberá gestionar por otro lado. Pero es bueno ver cierto espíritu colaborativo entre los mandatarios. Muchos apenas están comenzando sus gestiones y tendrán el desafío de ser reelectos en unos años. De esto depende también que puedan tener una buena primera gestión.