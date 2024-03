Marcos Vázquez y Graciela Villata, concejales de Hacemos Unidos por Córdoba y Frente Cívico, respectivamente, fueron los invitados de una nueva edición de Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10). Ambos convocados para analizar el discurso del intendente Daniel Passerini en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

La edil de la oposición dijo en el comienzo que “lo que dijo de salud y en educación lo vamos a acompañar desde la oposición”. “La apuesta en educación me pareció interesante y son discusiones transversales”, sostuvo la jefa del bloque del Frente Cívico.

Quien además sostuvo: “me quede con un sabor amargo en el tema transporte”. “Desde el 2019 rige la emergencia económica y desde el 2020 la emergencia en transporte, con lo cual hay datos que nosotros no tenemos”, dijo.

En tanto, Vázquez dijo sobre el discurso que “se viene haciendo un trabajo muy importante en educación y salud”. “Una serie de medidas con las que vamos a acompañar a los vecinos, como por ejemplo en seguridad, con la creación de la guardia urbana. Debe ser una coordinación y un trabajo fundamental con la Policía de la provincia, como así también el uso de la tecnología que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los vecinos y dar la pelea contra la inseguridad”.

“En seguridad no puedo decir cómo va a funcionar porque no tenemos conocimiento si se está capacitando a la gente o comprando los móviles. Si la política rectora la va a fijar el ministro de inseguridad (sic) de (Martín) Llaryora no tengo esperanzas”, dijo Villata.

Por su parte, Vázquez destacó los programas provinciales en torno al transporte y los boletos sociales.