Por Gabriel Silva

El sprint final de la agenda en el Concejo Deliberante tiene tres grandes asteriscos: la segunda lectura del Presupuesto 2025, la regulación del juego online y el debate por Ficha Limpia. En ese orden, el intendente Daniel Passerini monitorea la atmósfera en el Legislativo municipal y sintoniza con los debates que se llevan adelante en la Unicameral.

Porque, en el caso del juego online, a nivel provincial la discusión derivó en las modificaciones que se hicieron en la Legislatura a fines de setiembre; en simultáneo, tanto la Unicameral como el Concejo destraban y llegan a acuerdos entre el oficialismo y la oposición por Ficha Limpia; y en el medio queda cerrar la discusión por el paquete económico de la Ciudad el año próximo en la sesión que se desarrollará el 23 de este mes.

Con respecto al juego online, hoy tomará estado parlamentario y sería aprobado la semana próxima. Ayer, tanto desde el bloque oficialista que comanda Martín Simonian, como desde la bancada radical que lidera Elisa Caffaratti reconocieron que se encamina a un respaldo casi unánime. “No es correr de atrás al problema, es tratar al menos de correrlo en forma paralela y hay un compromiso muy grande del intendente Passerini, además por su rol de médico, que la regulación al juego online salga”, confió una fuente del oficialismo ayer.

En tanto, en la oposición admitieron el respaldo a la iniciativa y reconocieron que había distintos proyectos tanto del oficialismo como del arco opositor. El denominador común es que todos proponían el bloqueo de las URL (páginas) y agregaron que “la autoridad de aplicación será la Secretaría de Educación, o la que en el futuro la reemplace; la que podrá coordinar con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, o las que en el futuro las reemplacen”, según dice el proyecto.

Y donde, además, el otro punto que destacaron desde Hacemos fue la prohibición de las publicidades de juego online en ámbitos municipales.

Presupuesto y Ficha Limpia

Así como a nivel provincial, la segunda lectura del Presupuesto 2025 se llevará adelante en la sesión de hoy; en el ámbito del Municipio capitalino, el final de la discusión por el paquete económico se desarrollará el 23 de este mes. En la última sesión del año.

Y acá, la particularidad radica en que también en el Concejo tanto el oficialismo como la oposición estaban agitando el debate por Ficha Limpia, aprovechando la polémica caída de la discusión en el Congreso y la reactivación de esta agenda en la Legislatura.

Dentro del oficialismo capitalino reconocen que Passerini esperará que se apruebe primero en la Legislatura y, como eso podría darse recién el 27 de este mes, el mismo día que se trate el Presupuesto provincial, la discusión en el Concejo quedaría para el año próximo.

“Nosotros queremos dar la discusión este año y vamos a pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto antes de terminar el 2024. Igual que en la Legislatura”, reconoció a este diario una fuente del radicalismo. En tanto, el arco oficialista prefiere aguardar.

Por último, y en lo que respecta a la segunda lectura de Presupuesto municipal, Hacemos cuenta con los votos para la aprobación; mientras que la UCR, en caso de no haber ninguna modificación, se mantendría con la postura del rechazo. De la misma manera que lo hicieron la semana pasada en la primera lectura.

“Si no hay cambios de fondo, no se modifican o tiran abajo las emergencias, ¿por qué deberíamos acompañar ahora si antes no lo hicimos?”, dijo una fuente de la UCR.