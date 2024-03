Por Felipe Osman

El discurso del Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias de las cámaras legislativas se dividió en dos capítulos.

El primero, una presentación más extensa que rigurosa acerca del “estado del Estado”, con la intención de endosar el costo político de las medidas de ajuste a las administraciones precedentes, que vino acompañada de nuevas afrentas hacia la “casta”, a la que culpó de un país en decadencia gobernado por la política en favor de sí misma y en detrimento de la ciudadanía.

En la segunda parte de su alocución, mucho más breve, Milei abordó una convocatoria abierta a los gobernadores, no sin antes aclarar que no guarda demasiadas expectativas en la invitación, que el respaldo de los mandatarios provinciales no representa una condición indispensable para llevar adelante su plan de gobierno, y que además espera la aprobación de las reformas planteadas en la Ley Ómnibus como requisito ineludible para desembocar, luego, en el “Pacto de Mayo”.

Los observadores del peronismo prefieren enfocarse en la novedad. Entienden que todo lo demás es forma. Y que la sustancia se agota en la siguiente conclusión: Milei abrió la convocatoria a los gobernadores porque comprendió las limitaciones de gobernar sin el respaldo del Congreso y ante fallos judiciales que empiezan a acotar el alcance de sus decretos.

Los libertarios, por su parte, eligen una exégesis diferente: el presidente les dio una “nueva oportunidad” a los gobernadores, a la vez que los condicionó ante el electorado.

Para los libertarios cordobeses, la convocatoria de Milei a la firma del “Pacto de Mayo” en Córdoba condiciona a Llaryora, concentrando la atención del país en una de las provincias que más respaldo le dio en el balotaje, pero cuyo gobernador fue, en la lectura del economista, el mayor obstáculo para la sanción de la Ley Ómnibus.

Otros, más duros, lo interpretan lisa y llanamente como un desafío. Casi una provocación del presidente, que se siente local en la provincia.

Más allá de aquellas consideraciones, lo cierto es que el anuncio de Milei trae las miradas a la provincia, y activa a la oposición.

Luis Juez y Rodrigo De Loredo no esperaron a salir del Congreso para mostrar su alegría. Ambos declararon a favor de la convocatoria de Milei. El líder del Frente Cívico apuntó que “va a ser un honor recibir al Presidente”, y que lo “enorgullece” que el libertario haya elegido a Córdoba para firmar el “Pacto de Mayo”. El senador, que supo ser crítico del economista y, más aún, blanco de las críticas de aquél, apura un nuevo cambio de piel. Ya lo venía avisando cuando apuntó que la defensa de los intereses del sector productivo de la provincia, léase, la resistencia al incremento de las retenciones, no había sido otra cosa que un Llaryora “pasándose de pícaro”.

De Loredo tampoco quiere quedar a contrapié. Por eso, también se apuró a decir que está de acuerdo en todo lo que propone el presidente y que, más aún, la mayor parte de los valores que propugna forman también parte del ideario radical.

De repente, es sex appeal de Milei se vuelve irresistible para el Frente Cívico y la UCR, dos espacios por los que el espectro libertario decía, hace apenas meses, sentir un profundo desprecio.

Pero no solo los opositores locales pueden, en la lectura libertaria, marcarle la cancha a Llaryora. Los adláteres del presidente también destacan el tuit de Alejandra Vigo en la madrugada del sábado. Con un Schiaretti ausente del debate público, los libertarios adjudican a la publicación de la senadora el peso de las palabras del ex gobernador.

En esa red social Vigo celebró la convocatoria de Milei al diálogo, a la vez que destacó la elección de Córdoba, por ser una tierra “de trabajo y producción (…) diálogo y debate (…) con superávit fiscal y sin fondos discrecionales”, ponderando la gestión schiarettista. Tanto Javier Milei como Victoria Villarruel estuvieron arrobados.