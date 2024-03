Por Gabriel Silva

En una tendencia que empieza a crecer en algunos sectores de la política cordobesa, el vínculo con el presidente Javier Milei genera incomodidades en gran parte de los espacios. En el PRO, con lo contado la semana pasada en Alfil y el clima de interna; en el PJ, por lo que también evidenció este diario hace algunos días; y en el radicalismo, donde el heterogéneo mundo UCR disparó las fricciones más fuertes. Con cruces acá producidos por esquirlas nacionales de enfrentamientos que se desarrollan tanto entre la cúpula del partido y referentes cordobeses, como así también en el Congreso.

Ahora, lo que se conoció en la tarde de ayer fue la presentación de un proyecto en la Unicameral por parte del bloque radical Construyendo Córdoba que integran Dante Rossi y Sebastián Peralta donde rechazan que la provincia sea sede del promocionado Pacto de Mayo. O, en realidad, lo condicionan al envío de fondos de Nación en subsidios al transporte, para el Fonid y lo adeudado por la Caja de Jubilaciones.

Iniciativa que incomoda a la UCR, pero que también genera rispideces en el peronismo porque, como dicen los promotores del proyecto “decimos lo que ellos quisieran decir, pero no pueden”. Se sabe, el gobernador Martín Llaryora está tejiendo otro tipo de relación con la Nación después de la convocatoria del pasado viernes en Casa Rosada y le genera cierto entusiasmo la firma del acuerdo de mayo en Córdoba.

Ahora, en lo que respecta a la convivencia del interbloque Juntos en la Legislatura cordobesa, como también contó este diario, hay diferencias sobre qué postura toman en torno a Milei. Las que se evidenciaron en las últimas sesiones con dos hechos puntuales.

El primero, cuando se conoció el recorte del fondo docente, el propio Rossi impulsó un proyecto para cuestionar a Milei y reclamar recursos al gobernador Llaryora; mientras que los socios decidieron excluir al Presidente y avalar una iniciativa para que el mandatario provincial cree un Fonid local.

En tanto, el segundo contrapunto llegó cuando el PJ impulsó un proyecto de solidaridad con el gobernador chubutense Ignacio Torres y el resto de los mandatarios patagónicos tras la tensión con Milei. Iniciativa que contó únicamente con el respaldo de Rossi y Peralta dentro del interbloque Juntos, como para demostrar las diferencias que adoptan algunos en la relación con Milei.

El proyecto de ayer, en tanto, también despierta un particular interés en la cúpula nacional de la UCR porque llegó a manos del presidente del partido, Martín Lousteau, uno de los más fervientes críticos de Milei; y al diputado nacional Facundo Manes, rival de Rodrigo de Loredo dentro de la bancada que lidera el cordobés en la Cámara baja.

De Loredo no habla con Rossi desde que el alfonsinista decidió romper el bloque y aseguran que quedó pendiente una charla que aún hoy no se concretó. Aunque queda claro que no tienen la misma mirada en torno a cómo relacionarse con la Nación el diputado nacional y el legislador provincial. “Desgraciadamente la política hoy se hace por conveniencia y no por convicciones, yo prefiero hacerla por convicciones”, soltó ayer Rossi en su entorno para reflejar las diferencias que tiene con algunos referentes del partido en Córdoba.

Como así también con el senador Luis Juez, quien, como anticipó Alfil a fines de febrero, no descarta ser candidato a diputado nacional en el 2025 y hacerlo dentro de un armado que lidere a nivel nacional Milei.

Por último, el proyecto tomará estado parlamentario mañana y no se tratará sobre tablas. Esperan una semana de debate, aunque hay dudas sobre quiénes lo respaldarían en el recinto. Por lo pronto, existe una moderada expectativa por el accionar de parlamentarios de ambos lados de la grieta cordobesa.