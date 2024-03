Milei sigue espantando al oso

Por Javier Boher

La recesión sigue pegando fuerte, lo que se nota en distintos rubros. La inflación se está moviendo a la baja, un dato que solamente celebran los que no reniegan con ingresos que no han recuperado casi nada de poder adquisitivo después de casi 70% de inflación en tres meses. Las tarifas se siguen ajustando y los trabajadores no llegan a fin de mes. Quizás a los políticos no les pasa, pero siempre pienso que de cada cinco personas que estamos en la fila del súper, tres son pobres.

A pesar de ello las cosas parecen no andar mal para el presidente Milei, que tiene una imagen positiva bastante alta, al punto que mide 40% en el distrito en el que peor le va, Santiago del Estero. Así, no importa que el vaso tenga apenas un fondito de agua, libertarios y cibermilitantes se encargarán de decirnos que estemos atentos para secar la mesa, ya que pronto rebosará de tan lleno. Los oficialistas han sido muy efectivos a la hora de definir la agenda y establecer el tono triunfalista con el que se aborda la comunicación relativa al gobierno.

Hace unos días le decía a un amigo que Milei actúa frente al poder institucional que lo rodea del mismo modo en el que se supone que hay que hacerlo si nos cruzamos con un oso en el bosque. Aunque en el monte cordobés eso es improbable, de todas las películas de supervivencia en Alaska aprendimos que si un oso se acerca, la forma de disuadirlo de que nos ataque es enfrentándolo tratando de parecer .as grandes que él. No importa que no lo seamos, lo importante es que el oso crea que sí.

Las huestes libertarias han ocupado el espacio de comunicación pública de tal manera que siempre parecen ser más que lo que son. Ayudan a construir la imagen de líder con la que Milei va surfeando con bastante suerte estos primeros meses de un ajuste muy duro sobre la población, casi como si la batalla cultural -esa que no le da de comer a la gente- estuviese dando resultados.

Según las palabras del mismo presidente, todavía falta atravesar los peores meses de la crisis, que en el mejor de los casos empezaría a superarse en el tercer trimestre. Siempre está la posibilidad de que respete su naturaleza de segundo semestre y quede en promesas, como pasó en el gobierno de Macri. Esa debería ser por ahora la única preocupación en la cabeza de Milei, aunque lógicamente deba acompañarse de otras, porque todavía no logró imponer ninguna reforma estructural real, parece que están los números para voltear el DNU y parece que la ley ómnibus solo podría llegar a salir si se la presenta en formato sistema de bicicletas públicas urbanas.

La capacidad de recuperación de la economía es un misterio, del mismo modo en el que la paciencia de la gente también representa una incógnita. Este país es muy tolerante ante todo tipo de desaguisados, pero es bastante riguroso ante las malas señales de la economía. Hace unos días escuché a un economista de los que releva expectativas de los consumidores definir está etapa como de "recesión con ilusión", una forma positiva de decir que la gente acepta llenarse con promesas porque no le alcanza con la realidad.

Tres meses es poco tiempo para condenar a cualquier gobierno y parece que habría que esperar bastante más para ver resultados positivos (si es que llegan). Más allá de los tiempos institucionales rígidos del presidencialismo y sus rondas electorales, el desafío es llegar siendo competitivos a las elecciones de agosto del año que viene, lo que significa que hay tiempo para la reactivación. Por ahora el oso de la protesta social se sigue asustando cada vez que los libertarios se mueven con frenesí para aparentar mayor tamaño. Hay que ver cuánto les dura la treta.