De Rivas en “La Docta”: reunión con Prunotto y ministros

Por Julieta Fernández

De Rivas realizó un tour por la capital y buscó elevar su perfil de candidato, en consonancia con las acciones que ha mostrado en los últimos días en las que casi no se lo ve junto al intendente Juan Manuel Llamosas, sino que se busca presentarlo en “modo intendente” y encabezando buena parte de las gestiones. Ayer visitó la Legislatura y se reunió con la vicegobernadora, Myrian Prunotto. En el encuentro también estuvieron presentes el presidente del bloque oficialista, Miguel Siciliano; el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, quien también integró la gestión Llamosas.

Hasta el momento, De Rivas no ha recibido algún mensaje de respaldo del gobernador Martín Llaryora. No obstante, la agenda del secretario de Gobierno en Capital, tanto con la vicegobernadora como con varios ministros y ministras, lleva a pensar en que no faltaría mucho para que el Panal “entre a jugar” en la disputa electoral de la Capital Alterna.

Desde el Municipio resaltaron que se trató de una agenda institucional y de gestión pero las imágenes del secretario de Gobierno junto a varios funcionarios del gobierno provincial dispararon diversas especulaciones. Por un lado, la posibilidad de que De Rivas cuente con el apoyo de al menos una parte del Ejecutivo provincial en su afán de ser el candidato a intendente de Hacemos Unidos. El encuentro con la vicegobernadora también contribuye a alimentar la idea que Alfil anticipó a finales del año pasado: el Radicalismo Auténtico integrará la alianza local de HUpC y buscará replicar la coalición que llevó a Martín Llaryora a la gobernación.

Prunotto ha puesto sus fichas en la Capital Alterna y ha visitado la ciudad y la región en reiteradas oportunidades, incluso antes de asumir como vicegobernadora. El encuentro con De Rivas también puede leerse en el marco de un futuro acuerdo entre el oficialismo municipal y este sector del radicalismo. Acuerdo que desde el Palacio de Mójica ya dan por sentado, teniendo en cuenta que varios referentes de este espacio trabajan en diversas áreas de la gestión (como el caso de Augusto Lago, responsable del Registro Civil).

De Rivas también se reunió con la ministra de Desarrollo y Empleo, Laura Jure y el secretario general de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio. De Rivas manifestó que la reunión con Cassinerio apuntó a buscar el modo de “fortalecer la ayuda social en Río Cuarto”. Además, el secretario de Gobierno se reunió con la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores.

La gira del aspirante a la intendencia, a poco de que inicie la carrera de manera oficial, buscó mostrar al secretario de Gobierno como “gestor” y articulador con las distintas dependencias del Gobierno Provincial. Particularmente en cuestiones de Desarrollo Social -dado el contexto socioeconómico- y el tópico ambiental, un eje que ha capitalizado quien sería su adversaria en las elecciones municipales, Adriana Nazario. Desde el entorno de la ex diputada aseguran que Nazario participará de la contienda, independientemente de lo que decida el llamosismo.

En paralelo, las mediciones y sondeos siguen circulando en el círculo rojo de la política local y la dilación en el anuncio de la fecha electoral lleva a pensar que los comicios podrían realizarse incluso el domingo 23 de junio (en caso de que esta semana no haya un anuncio formal). En este lapso, el secretario de Gobierno seguirá acelerando su paso para instalar su nombre como el candidato del llamosismo y el impulsor de la consigna “Sigamos Cambiando”: una suerte de lema de campaña que busca aggiornarse al pedido de continuidad de la gestión Llamosas pero adaptado a las “nuevas necesidades y demandas de los vecinos de Río Cuarto”.