El momento más esperado

El informante llegaba a la periodista preguntando por novedades sobre la fecha electoral.

Informante: Si ni ustedes tienen un adelanto de la fecha de elecciones, ni sé qué hago acá (risas).

Periodista: No crea que no insistimos (risas). Pero seguro se enteró que la semana pasada se había rumoreado que el anuncio iba a ser el jueves 7 y al final no pasó nada. La propia Municipalidad desmintió esos dichos.

I: Claro, ese día hubo un poco de revuelo a la mañana pero al final no hubo anuncio. Intuyo que quizás por eso hay más hermetismo ahora.

P: Puede ser. Hay una idea de no agitar el avispero antes de tiempo. De todos modos, no hay mucho más margen para la fecha. Todo indica que serán el 16 o el 23 de junio, teniendo en cuenta los plazos legales.

I: Estamos casi al límite. Bueno, a esperar entonces. Si mal no recuerdo, usted me ha dicho que los viernes se han dado anuncios importantes en esta gestión. Mire si en una de esas…

P: Es lo que mi memoria ha registrado (risas). Al menos en algunas situaciones especiales como cambios en el gabinete y demás, el viernes ha sido bastante recurrente. No quiere decir que vaya a pasar ahora, obvio.

I: Yo quedaré atento por las dudas. Más que la fecha en sí, me interesa ver el efecto dominó: confirmación de fecha, definición del candidato oficialista, saber si el PJ finalmente va a ir dividido y que las fuerzas más chicas empiecen a mostrar sus cartas también.

P: Estoy en la misma. Más que la fecha, que no hay mucho margen para especular, creo que lo que más espero es ver como empiezan a acomodarse las fichas en el peronismo y en el resto de las fuerzas.

I: Hablamos la semana que viene, entonces.

Extraña edición

El community manager le envió un mensaje a la periodista y le compartió imágenes del intendente Juan Manuel Llamosas y el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, en un evento de la RIL en la ciudad de Córdoba, junto al gobernador Martín Llaryora.

Community manager: No veo la hora de que la campaña se lance con todo para compartirle mis análisis sobre el manejo de las redes de los candidatos. Y ya hay un par de cositas que he notado.

Periodista: Sabe que acá siempre recibimos todos los aportes.

C M: Le voy a enviar dos imágenes que, en apariencia, son iguales. Pero no. Juguemos a “encuentre las 7 diferencias”. En este caso, una sola diferencia (envía imagen).

P: Tardé unos segundos en darme cuenta. Primero pensé que podía haber alguna cuestión de inteligencia artificial que haga retoques estéticos como algunas fotos del Milei (risas).

C M: No, nadie quiso disimularse la papada, desde ya le digo (risas).

P: Al final era bastante simple. En una foto aparece el nombre del evento (La Noche de Intendentes) y en la otra no.

C M: Bueno, fíjese que el Municipio compartió la imagen que sí tiene el nombre del evento y el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, compartió una imagen que no lo tiene. Y ahí me entró la curiosidad.

P: ¿Por qué cree que compartieron la imagen sin lo de “La Noche de Intendentes”?

C M: Sigo pensando que no tiene absolutamente nada de malo la imagen original pero quizás quisieron dar otro mensaje. La Noche de los Intendentes reunió a muchos mandatarios de todo el país. Una foto en un evento así, claro que suma. Pero también se puede entender que no fue algo “exclusivo” entre vos y el gobernador sino qu fuiste “uno más” entre tantos. A lo mejor la razón es mucho más tonta de lo que pensamos pero bueno, siento que no era necesario si querían dar la impresión de cercanía al gobernador. Más después de que el secretario de Gobierno fuera recibido por varios ministros provinciales y hasta se haya reunido con la vicegobernadora.