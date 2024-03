Con la camiseta de De Rivas

El informante llegaba a la cronista para transmitirle las últimas declaraciones del secretario de Prevención, Gastón Maldonado, sobre la candidatura de Guillermo De Rivas. El funcionario planteó al programa radial Nada Fake que “no hay dudas de que Rivas va a ser el intendente de Río Cuarto” y aseguró que al oficialismo no le preocupa “el ballet de los otros candidatos”.

Informante: Puede que me esté faltando información pero quizás recién hoy (por ayer) escuché la primera declaración fuerte de un integrante del llamosismo en apoyo a De Rivas. Me refiero a realmente una declaración mediática y no algún gesto o publicación en redes sociales. Lo resalto porque a la mañana el intendente quiso evitar hablar de candidaturas puntuales en el peronismo.

Periodista: Pero no faltará mucho para que efectivamente lo haga.

I: Está claro. Ya lo están haciendo sus funcionarios más allegados. También quiero enfocarme en otra cosa: Maldonado, con esto, básicamente dejó en claro que no hay intenciones de que De Rivas se corra del juego e incluso tiró algún que otro palito al resto de los nombres del peronismo. Dijo que “el ballet de los otros candidatos” no les preocupa y que no trabajan con agendas ajenas.

P: Entonces pisa cada vez más fuerte la idea del peronismo dividido.

I: Bueno, el tema del sello ya es algo que los dirigentes intentan instalar desde el discurso como algo menor pero sabemos que en algunos casos no es tan así. Hay que ver qué piensan en Córdoba sobre quién debiera llevar el nombre de Hacemos Unidos. De Rivas sumó un par de fotos que buscan dar la impresión de que estaría recogiendo apoyo del Panal. De todos modos, yo quiero esperar a ver qué ocurre con todo eso. Interpreto que lo del ballet de candidatos, más allá de los varios que andan dando vueltas por ahí, efectivamente no le interesa tanto al oficialismo. Salvo por (Adriana) Nazario. Como sea, no falta mucho para que el propio Llamosas pida de manera directa que los riocuartenses voten a De Rivas.

SRRC, decepcionada de Vigo

La cronista dialogaba con el analista sobre las recientes declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto, Heraldo Moyetta, respecto de la abstención de la senadora Alejandra Vigo en la votación del mega DNU.

Analista: Varias cosas para chusmearle. Primero, que la Sociedad Rural se decepcionó bastante del voto de la senadora Vigo. Da la impresión de que veían en el peronismo de Córdoba una defensa de los intereses del sector productor que interpretan que no se vio reflejada la semana pasada. Parece que molestó la tibieza.

Periodista: En estos tiempos, pocas veces la tibieza tiene buena prensa.

A: Quizás hubieran valorado más que, con esos argumentos que dio sobre el tratamiento “a libro cerrado”, directamente hubiese rechazado el DNU. Aún así, yo no interpeto esto como un alejamiento de la dirigencia ruralista del actual gobierno provincial. Por lo que ellos mismos dicen, hace poco le transmitieron todo esto a la vicegobernadora Myrian Prunotto. Ella estuvo hace poco en la ciudad y la verdad que tiene muy buen diálogo con este sector.

P: Hablando de la Rural, tengo el recuerdo de haber visto un par de fotos de algunos dirigentes en reuniones con candidatos. Me genera intriga ver qué va a pasar ahí.

A: No creo que por ahora salgan a respaldar a alguien en concreto pero dieron a entender que el próximo/a intendente debiera tener una mirada regional y trabajar de manera integrada con otros municipios, pensando en un proyecto de desarrollo económico, más allá de gestionar asfalto y cordón cuneta en la ciudad.