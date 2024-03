Por Julieta Fernández

La última sesión del Consejo Superior derivó en la resolución de una convocatoria a asamblea con una fecha (por ahora) tentativa para finales de abril. La rectora Marisa Rovera acompañó el pedido y consideró que el proceso electoral no debiera ser un impedimento para llevar adelante una asamblea que permita analizar y debatir la situación económica de la UNRC y del sistema universitario en general, aunque consideró que debiera hacerse luego de las elecciones. La principal autoridad de la UNRC manifestó, en respuesta tácita a algunos planteos vertidos por miembros del Consejo Superior, que la transparencia en relación a la ejecución presupuestaria del año pasado está garantizada.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente, así como la decana de Agronomía y Veterinaria, Carmen Cholaky, consideraron que la asamblea permitiría visibilizar al gobierno nacional y demás funcionarios de los distintos estamentos la importancia de “sostener la Universidad que supimos construir” y dar a conocer a al sociedad riocuartense “el estado de situación que atraviesa la Universidad”. En tanto, la decana de Ciencias Exactas, Marcela Daniele (quien fue compañera de Rovera cuando encabezó el decanato de dicha facultad), planteó: “No acuerdo con que necesitemos una asamblea para decir que defendermos la Universidad Pública. Lo venimos diciendo en todos los ámbitos que podemos”.

Las posturas que pusieron el foco en el contexto electoral no pasaron desapercibidas, particularmente porque la mayoría de ellas provienen de sectores que participarán de dichos comicios. Guillermo Mana, decano de Ciencias Económicas, señaló que no le parecía menor que esta discusión se dé en un contexto electoral. El decano, quien se apunta por la reelección en dicha facultad, planteó que “este no es cualquier momento. Coincido en el reclamo pero hay que ver cómo actuar porque eso implica formas y tiempos. Yo no voy a acompañar a que se haga una asamblea universitaria en este contexto”.

En una línea similar aunque más cercana a la postura del rectorado, el decano de Ciencias Humanas, Fabio Dandrea, dijo que la asamblea “es una necesidad” y es “el ámbito para debatir qué modelo de Universidad queremos”. “Me atrevo a acompañar siempre y cuando se defina su realización para después de las elecciones” agregó.

La palabra de la rectora Marisa Rovera apuntó a conciliar entre las distintas posturas aunque podría decirse que se inclinó más por el “sí” en relación a la concreción de la asamblea. “Estamos interpelados como sistema educativo, no solo universitario. Tenemos que tener un equilibrio entre el accionar interno y del afuera. En pos de avanzar en la defensa de lo que entendemos más que genuino para todos los argentinos y de manera colectiva. Más alla de entender que todo ámbito de debate no debería interferir en ningún proceso eleccionario sino enriquecerlo, creo que cómo están dadas las cosas y teniendo en cuenta las inminentes elecciones, no estoy en desacuerdo con la asamblea. El debate se puede dar perfectamente, podemos definir después de las elecciones cuando convocar la asamblea”, aseguró.

Pese a los distintos matices en algunas intervenciones de quienes integran el Consejo Superior (y casi tres horas de debate), se votó por unanimidad el llamado a Asamblea Universitaria para el martes 30 de abril, luego de las elecciones que elegirán a decano/a y vicedecano/a de las cinco facultades y los consejeros superiores y directivos. La temática puntual de la asamblea implica debatir la situación presupuestaria y el rol de la universidad pública en el contexto actual.

La postura de acompañamiento del rectorado no sorprendió, teniendo en cuenta que la actual conducción de la UNRC no ha sido ambigua en su postura frente a la situación financiera del sistema universitario e incluso había encabezado varias manifestaciones en defensa de la Educación Pública antes del ballotage de noviembre (señalando preocupación por las propuestas del entonces candidato, Javier Milei).