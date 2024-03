Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El PAMI local ya tiene conductor designado

El periodista recibía un dato revelador de parte de su informante, cercano a las dependencias nacionales que funcionan en la ciudad.

Informante: ¿Se enteró lo del PAMI?

Periodista: Imagino que se refiere al desalojo. Estoy al tanto.

I: ¡Eso es información vieja! Y, viendo como se va a manejar lo del alquiler del edificio, quedará como una anécdota. Lo que yo vengo a contarle tiene que ver con las designaciones. Después de tres meses, parece que ya tenemos director.

P: ¿En serio? Parecía que no llegaba nunca esta noticia. ¿Quién es el afortunado?

I: Ricardo Scattolini. Contador, con algunas experiencias en medios de la ciudad. Le soy sincero, no tengo idea quién es. Como ha pasado con varios casos a nivel nacional, son nombres que te agarran desprevenido. Lo bueno es que no es ajeno a la actividad. Ya venía trabajando en el PAMI y ahora parece que salió sorteado.

P: ¿Cómo sorteado?

I: Es una forma de decir. Al contrario, es una elección concienzuda. Un contador para que esté al frente del PAMI, ¿no le parece que está clarito? ¡Están que braman esas plantillas de Excel!

P: A ver…sea más claro. ¿Qué me quiere decir?

I: No es tan difícil. El Gobierno Nacional designa director nuevo mientras circulan versiones de despidos masivos y recortes “necesarios” en la administración pública. Está clarito. Viene con motosierra en mano.

P: Ahora entiendo. ¿Ya está en funciones?

I: No. De hecho, esto es algo que le cuento en confianza y que no muchos saben. Teóricamente, el lunes se presenta frente a todos los trabajadores. Por lo que me dicen, ya olfatean lo que se viene. Igualmente, esperemos. Estos muchachos son tan improvisados y cambiantes que no se pueden saber. Capaz se dan cuenta que se destapó la olla antes de tiempo y se achican (risas).

¿Vuelve la “mancha K”?

El militante delasotista cruzaba mensajes con el periodista en referencia a una de las últimas publicaciones de Alfil.

Militante: ¿Cómo es eso de “sectores K” trabajando con Adriana (Nazario)? ¡Digan la verdad! (Risas)

Periodista: (Risas) Ya sabía que estaba al caer el mensaje.

M: Le escribo porque hay confianza, pero me llamó la atención. Pareciera que nos quieren jugar a la mancha para que la gente deje de seguirnos porque supuestamente somos kirchneristas. Les aviso a los que hablan de esto que no lo van a conseguir.

P: ¿Y quiénes serían “los que hablan”?

M: Usted sabe. Son los que se quieren limpiar y culpan a los otros. Acá estamos tranquilos porque tenemos gente que se expresa abiertamente como kirchneristas, pero no nos afecta. Me parece que al problema lo tienen en la Municipalidad. Ahí no coquetean porque directamente los tienen jugando dentro y con mucha fuerza.

P: Espere, ¿me parece a mí o ustedes también estar jugando el mismo juego? Esto de apuntar kirchneristas es moneda corriente.

M: ¡No! Pero que se cuiden a la hora de apuntar con el dedo. Yo los entiendo…se piensan que nadie se da cuenta de que son ellos debajo de los disfraces de comisarios y agentes de seguridad nacional. Pero acá somos pocos y nos conocemos muchos. Sabemos de donde venimos y también donde estamos. ¡No hay que tener vergüenza de aceptarse como uno es! (risas).

“Día filtro”

El informante llegaba a la periodista con un comentario sobre el plazo de presentación de alianzas que finalizará el próximo 24 de abril.

Informante: No veo la hora que llegue el día del “filtro”.

Periodista: ¿A qué se refiere?

I: 24 de abril. Ahí se va a saber bien realmente quienes se apuntan a competir en las elecciones municipales. No hay que olvidarse que se habían lanzado un montón de candidatos del PJ en un principio y ya hay un par de los que no escuchamos nada hace rato. Ahí vamos a ver a donde se terminan de acomodar.

P: Buena analogía la del filtro. ¿Cree que habrá sorpresas?

I: En el 2020 me hice una panzada cuando escuché la conferencia de prensa que anunciaba los espacios. Si mal no recuerdo eran más de 20 partidos y agrupaciones. Cuando nombraron algunas me hicieron reír mucho. Pensar que meses antes habían estado protestando contra el Municipio y después formaban parte de la alianza que llevaba a Llamosas para la reelección. ¿Se acuerda?

P: Totalmente. Y también me llevé una sorpresa.

I: Igual siempre digo que fue un acierto por parte del oficialismo haber logrado el respaldo de tantos gremios y organizaciones sociales. No sé si habrá tanto factor sorpresa esta vez. ¿O sí?

P: Yo creo que algo puede haber. Ya se estuvo viendo con una agrupación juecista que se sumó a bancar a De Rivas. También se dice que podría haber peronistas “desencantados” que acompañen a Parodi.

I: Eso es lo que quiero ver. También me intriga mucho lo que pase con otras fuerzas más chicas. Más allá del 24 de abril, hay que ver si todas cumplen con los requisitos. Ahí ya habrá que esperar al otro “día filtro” que es el 4 de mayo, cuando se presenten las listas.

La mística… para otro momento

El informante peronista llegaba a la periodista tras ver las imágenes del lanzamiento de la candidatura de Guillermo De Rivas en el Hotel La Urumpta.

Informante: Usted sabe que yo no acompaño a ninguno de los candidatos del PJ que se conocen hasta ahora, así que no me pueden decir que hay mala vibra en mi comentario.

Periodista: Apa, ¿por qué se ataja?

I: Solo quiero compartirle mi parecer. No sé bien cómo era la movida del oficialismo con el acto del Guille De Rivas pero al menos en las imágenes no se ve mucha mística peronista.

P: Entiendo que fue una presentación de su candidatura a empresarios, comerciantes, profesionales, emprendedores de la ciudad. Al menos así decía la convocatoria.

I: Ah bien, porque estaba claro que no era un acto con militancia presente. Ojo, los tiempos quizás no están para eso todavía pero no le voy a negar que extraño ver actos del PJ con mucho cántico y bombos. Necesitamos volver a tener cierta mística pero es difícil en un contexto donde parece que se nos pide que omitamos que somos peronistas.

P: Le doy la razón en eso de que las alianzas están siendo cada vez más amplias y hay candidatos que están buscando dejar la discusión de los sellos de lado. Al menos hacia afuera quieren demostrar eso.

I: Tendría más para decir pero prefiero esperar a que los dirigentes me demuestren lo contrario cuando estemos más cerca de la fecha electoral. Después de todo, se necesita de las bases para llegar a los territorios y nunca hay que subestimar eso.