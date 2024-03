Por Bettina Marengo







En una movida que irá de afuera para adentro, el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, disertará en la Universidad de Columbia, Nueva York, el próximo 6 de abril, sobre el tema “liderazgo local y nacional”. Es la primera actividad pública del exmandatario desde que dejó la Gobernación de Córdoba, luego de algunos posteos en redes sobre Derechos Humanos que hicieron de “previa” de una vuelta al ruedo que en su entorno aseguran tiene como horizonte la candidatura presidencial en 2027.

Antes, tiene que recuperar visibilidad y no dejar enfriar los casi siete puntos que sacó en las elecciones generales del año pasado, en paralelo a la presencia del actual gobernador, Martín Llaryora, que si bien ahora bajó la exposición en los medios nacionales, tuvo una escalada mediática durante el alto verano por sus escarceos con el presidente Javier Milei por los fondos para las provincias.

La actividad en el exterior es una de las varias a la que ha sido invitado el exjefe del Panal, afirman sus cercanos, que detallan que primero retomará la vidriera internacional y luego irá a lo local, con recorrido por las provincias para expresar posiciones sobre diversos temas, mientras trata de instalarse mediáticamente en Buenos Aires. Hasta ahora, más allá de tomar posición contrarias al gobierno de Milei sobre la política de Memoria Verdad y Justicia, Schiaretti se ha guardado sus opiniones sobre el accionar del libertario. La prioridad es la gestión de Llaryora y las necesidades políticas del armado Cordoba, piedra basal del proyecto schiarettista y en ese caso será todo un desafío para los dos pesos pesados del PJ provincial el compartir vidriera nacional. Con respecto al “Gringo”, la pista de su mirada sobre la actualidad podría buscarse en los posicionamientos de Alejandra Vigo en el Senado, la abstención sobre el DNU 70/23, y en aquella máxima socialdemócrata “tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario” que repitió en su campaña presidencial.

La bandera de largada del “operativo regreso” sería el segundo semestre, aunque hay versiones de que para el Pacto de Mayo, cuya firma fue convocada por Milei para el 25 de mayo, en esta provincia, el exmandatario va a tener exposición pública. No está claro si el presidente incluyó a expresidentes y exgobernadores al convite.

Como este diario contó, Schiaretti no tiene pensado jugar en el rearmado del PJ tras la derrota del candidato Sergio Massa, a quien no le prestó ni la sombra de un árbol para su campaña en Córdoba, sino que apuesta a retomar la senda de Hacemos Unidos por Nuestro País, la coalición con que que sacó 1,8 millones de votos en octubre. Hay que ver qué pasa si el PJ se encamina a un llamado a elecciones internas, algo que no surgió en el Congreso del viernes pasado en Ferro, y sale a buscar a los que están afuera del partido hoy, como el “Gringo” o Llaryora. Quizás a eso se refería Vigo en su exposición del jueves pasado en el evento del think tank del PJ Capital “Diseñando Ciudad”, donde marcó la brecha entre el modelo cordobesista y el modelo que representa el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “El futuro de la Argentina está en lo que representa Martin o lo que representa Kicillof”, señaló la senadora. Lo que se viene para el actual gobernador no es fácil: gestión con escasez de recursos y una Legislatura complicada y, aquí nomás, elecciones de medio término que siempre son inciertas para el cordobesismo, y en las cuales todo indica que Schiaretti no querría jugar como candidato a diputado.

La charla en Nueva York de la semana próxima fue difundida por la oficina de prensa de Schiaretti. El ex mandatario será el orador en el tema “Entre la Gestión y la Visión: liderazgo político local y nacional” y se realizará en el marco de la conferencia 2024 que organiza Masters Argentina, una organización que conecta estudiantes argentinos de posgrado de todo el mundo. Schiaretti no estará solo En el evento de este año, denominado “Del Potencial a la Realidad: Transformando el Talento en Logros Colectivos” participarán Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno porteño, Daniel Rabinovich, de Mercado Libre, la economista Marina Dal Poggetto, el exministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Horacio Marin, CEO de YPF, la diputada del PRO Maria Eugenia Vidal, entre otros.