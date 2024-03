Por Gabriel Marclé y

Julieta Fernández

“Está mal pero ¿no tan mal?”

El informante llegaba a la cronista con el ranking de las tarifas del transporte urbano de pasajeros en las distintas localidades en el mes de marzo.

Informante: Vea esto, ya se ha estado compartiendo bastante. Si se tiene en cuenta que hay 58 localidades en el ranking y Río Cuarto está en el puesto 16°, no son buenas noticias para nada. Estamos entre las localidades más caras pero no somos “la más cara” como se ha dicho muchas veces.

Periodista: Yo creo que esos datos le sirven más a la oposición pero puede ser que la empresa o el propio Municipio piense que no se está “tan mal”.

I: Como la frase de Guido Kaczka “está mal pero no tan mal”. Está bueno ver cuales son las otras localidades que están con el mismo valor de $700: Córdoba, Rosario, Santa Fe, Carlos Paz, Villa María. Ojo que esto también le da cierta letra a quienes, me incluyo, pensamos que Río Cuarto no tiene la dimensión de otras ciudades como para que su boleto se equipare a Córdoba o Santa Fe. Sin embargo, otros se pueden agarrar de que Villa María también tiene un boleto al mismo costo que Río Cuarto.

P: Básicamente es el ranking “como te digo una cosa, te digo la otra”.

I: El ranking es lo que uno quiere que sea (risas). Aunque los números son claros. De casi 60 municipios, estamos entre los primeros 20 más caros y no es menor, mientras que el AMBA está en el puesto 50. No tengo dudas de que seguro se viene otro aumento pronto pero espero que en ese ranking no nos acerquemos tanto a Bariloche, que hoy tiene el boleto más caro.

Slogan revelador

En una charla con el periodista, el dirigente radical lanzaba algunas chicanas respecto a los slogans de campaña de Guillermo De Rivas.

Informante: Me da la sensación de que algo nerviosos están en el peronismo. Creo que se nota por detalles. No le voy a hablar de las encuestas, de la imagen que tiene la gestión del intendente (Juan Manuel Llamosas) y cómo le gana hasta el horror de Javier Milei en los números.

Periodista: Cómo está la chicana (risas).

I: ¡Es información! Chicana sería decirle que si necesitan estar unidos para arrasar es porque los números no les están dando o sugerirles que cambien el slogan de campaña. ¿Vio que dicen que (Guillermo) De Rivas viene a traer “Sigamos cambiando”? Creo que es bastante revelador sobre lo que está buscando el Gobierno, reconociendo que no han hecho las cosas del todo bien y que, al cambio que supuestamente trajeron en 2016, le tienen que agarrar una capa más de cambio. Básicamente nos están diciendo que no fue suficiente con ocho años para lograr lo que buscaban. Fallaron.

P: ¡Ah! Está con todo. Pero, le pregunto, ¿esto de seguir cambiando no es un palito contra ustedes? A la gestión antes del 2016.

I: Eso le van a decir, pero yo creo que la ciudadanía superó esa cosa de la pesada herencia que quisieron vender. Nos van a tirar ahí, pero tenemos cómo responder. Nos dejaron el ataque en bandeja (risas).

Parlamento “a pleno”

Los Concejos Deliberantes del Gran Río Cuarto definieron la realización de la primera sesión del año. Será el 26 de abril en Río Cuarto y una de las prioridades a debatir será la paralización de la obra de la autovía Río Cuarto - Holmberg. El informante llegaba a la periodista para dialogar al respecto.

Informante: Parece que el tema transporte urbano no va a ser lo único a abordar en la primera sesión del Parlamento del Gran Río Cuarto. Aunque hace unos días parecía que era lo primordial, también fueron saliendo otras cuestiones para abordar. La autovía Río Cuarto - Holmberg, por ejemplo.

Periodista: Ya que lo menciona, se viene nombrando mucho esa obra porque se le ha pedido al gobierno provincial que interceda ante Nación para que lleguen esos fondos.

I: Es un tema que, si quiere mi opinión, se lo puede anotar el llamosismo en caso de que las gestiones den sus frutos. Desde lo discursivo les puede servir. Siempre se dijo que sería una obra que seguro terminaba antes de la campaña presidencial. Bueno, eso no pasó y no creo que llegue para la elección municipal tampoco pero al menos si se logra que Milei envíe los fondos restantes, sería todo un logro. Digo, estamos hablando de un gobierno que dijo literalmente que no había plata para estas cosas pero esta obra fue demandada por décadas y no falta mucho para terminarla.

P: Y está bueno que las otras dos localidades también adhieran al pedido. Bueno, ya hay cierto temario definido para el 26 entonces.

I: Y a eso súmele la situación económica del sistema universitario, los corredores sanitarios para el área metropolitana. Se tiene la intención de abordar varias cuestiones este año. Esperemos que se haga periódicamente y “que no se corte”.