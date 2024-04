Elijo creer: Llaryora espera cita de la Rosada con ánimo de acordar

Por Bettina Marengo

Luego de haber dado señales de comprensión y evitado gestos interpretables como críticas al presidente Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora espera una llamada de la Casa Rosada para jugar su carta de cara al inminente tratamiento en el Congreso de la ley Bases y el paquete fiscal, cuya última versión esperan los bloques.

El jefe del Panal dejó trascender que el corpus de leyes es “votable”, pero hay todavía un camino de negociación que rondará sobre el corte en biocombustibles, el piso del recuperado impuesto a las Ganancias, y, problema principal de la provincia, los fondos para la Caja de Jubilaciones, estos últimos en el marco del paquete fiscal. Con respecto a la reforma laboral que aparece como un nuevo punto central del proyecto oficialista, las diferencias son por detalles. En el entorno del mandatario cordobés ven con buenos ojos una reforma de las leyes del trabajo cuyo intento vía DNU 70 quedó objetado judicialmente. “La impulsamos”, aclaran.

Hay confianza en el círculo de Llaryora en que el gobernador sea citado esta semana por el ministro de Interior, Guillermo Francos, y los funcionarios más cercanos al presidente, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Lo que se sabe hasta ahora es que este jueves están convocados los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio y que la semana pasada Francos se reunió con los del Norte Grande. Llaryora está sin grupo, sin pertenecer a algún esquema político. En lo regional integra la Región Centro junto al santafesino Maximiliano Pullaro y al entrerriano Rogelio Frigerio, que dentro del lote citado para mañana.

Los cordobesistas confían en que la plata para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba estará pese al decreto 280/2024 firmado por Milei la semana pasada, que suspendió los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023 que prorrogaron para este año los pagos nacionales para las jubilaciones de las cajas no transferidas.

Descuentan que vendrá una auditoría de Anses a la entidad local, que no objetan, y se muestran en las antípodas del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien anunció que “sin recursos no hay ley Bases ni pacto de mayo”. Como se sabe, Córdoba ya tiene juicios en la Corte Suprema por deudas de Anses del año 2023, del gobierno de Alberto Fernández. “Confiamos en que todo se va a encaminar; hay más comprensión de que la negociación no es mala palabra”, resumen cerca del sanfrancisqueño, más porque hay leyes que amparan la posición de las provincias con cajas no transferidas que por otra cosa. De hecho los fondos federales para el transporte y el Fonid estaban amparados por ley y ambos fueron recursos perdidos por las provincias. Lo cierto es que hoy, resaltan en el gobierno mediterráneo, los positivos provinciales cobran porque la Provincia pone la plata, amén de los ajustes en los aportes de los activos.

En esa incertidumbre donde casi lo único seguro es que Milei no quiere ni puede pegar la vuelta de la política de la motosierra, lo de Llaryora es un gran “elijo creer”. A la par, el senador Luis Juez, luego de reunirse con el presidente, anunció la presentación de denuncias penales en la Justicia Federal por los subsidios al sistema de transporte de la ciudad de Córdoba. ¿Inicio de una guerra de guerrilla con vistas al 2025 y 2027?

Hay algunos datos a los que se abraza el Panal en la relación con el gobierno nacional. La semana pasada, la ciudad de Córdoba, a cargo del llaryorista intendente Daniel Passerini, recibió un doble gesto del oficialismo nacional que le permitió cancelar la primera cuota del año de una deuda externa en dólares que había contraído el ex intendente Ramon Mestre. El Ministerio del Interior dio el OK para una operatoria de emisión de letras por 30 mil millones de pesos, que le permitieron al municipio comprar 25 millones de dólares autorizados por el Banco Central de la República Argentina. En el Panal ven un “precedente favorable” para una operatoria similar que tendrá que llevar a cabo el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, a fin de enfrentar vencimientos en divisas de la deuda provincial. Claro que son otros montos, muy por encima de los de la Capital.