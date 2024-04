Por Redacción Alfil

En una entrevista en Neura, el streaming de Alejandro Fantino, el Presidente Javier Milei habló de la Ley Ómnibus y la posibilidad de que no se la aprueben en el Congreso. “No me importa si no me la aprueban. Los veo en el 2025”, dijo el primer mandatario nacional.

Y consultado acerca de si pone en riesgo el Pacto de Mayo, dijo “no me importa”. “En el discurso dije que ‘si quieren confrontar, va a haber confrontación’. Les ofrezco el Pacto de Mayo que son diez reglas para una economía sana. Si no quieren, les veo la cara el 2025. Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen no para de crecer”, chicaneó.

Además, sostuvo que “se pasaron con el ajuste fiscal” y dijo que por eso "le dimos a los jubilados más guita de la que podíamos darle".

En tanto, sobre la soberanía de las Islas Malvinas dijo: "lo de la base militar en Ushuaia fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años. Es el primer paso para pensar en la recuperación de Malvinas".