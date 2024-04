Carrizo afirma que será candidato y arrancará campaña en mayo

Por Julieta Fernández

Pablo Carrizo, ex concejal de Política Abierta, aseguró en sus redes sociales que volverá a presentarse como candidato en las elecciones municipales. Esta vez, participaría en representación del partido Conciencia Desarrollista (impulsado por él mismo tras su salida de Respeto) y sería la tercera vez que se candidatea para el cargo. El ex edil agregó que la campaña de su espacio iniciará en mayo, lo que lleva a estimar un período de poco más de 50 días para tratar de captar votos de los riocuartenses.

No obstante, el ex edil ya lleva un tiempo emitiendo mensajes en tono electoral, siempre desde sus redes sociales personales o las de su partido. En uno de sus últimos videos, Carrizo apuntó al candidato oficialista, Guillermo De Rivas, por su propuesta de creación de una cárcel metropolitana del sur de Córdoba. Al igual que el secretario de Gobierno, el ex concejal grabó un video fuera del Servicio Penitenciario local y calificó la propuesta del oficialismo de “demagoga”. Además, planteó que el Municipio debiera abocarse a las políticas habitacionales. “Las familias necesitan viviendas, no mentiras tribuneras”, señaló.

Luego de su destitución en el Concejo Deliberante a fines del 2022 (tras ser condenado judicialmente por un hecho de violencia de género contra su ex pareja), Carrizo procuró no perder “presencia” en las redes sociales de su espacio y, recientemente, a comunicar desde estas plataformas sus intenciones de ser candidato. Algunas encuestadoras como Provecta Política lo han medido. Esto respondería a que tanto en 2016 (por el partido Respeto) como en 2020 (por el frente Política Abierta), cosechó una cantidad de votos que le permitieron llegar al Concejo Deliberante como tercera fuerza.

La semana pasada, el ex candidato se habría dirigido a la ciudad de Córdoba para tramitar la personería jurídica de Conciencia Desarrollista. El tribuno de cuentas, Yvon Tesio, confirmó a FM Gospel que Carrizo no estaría incluido en la alianza que recientemente selló PAIS junto a Adriana Nazario. Aún se desconoce si Carrizo tejerá nexos con otros espacios antes del 24 de abril, fecha en la que vence el plazo para la presentación de alianzas.

Por ahora, la mayoría de las críticas de Carrizo han apuntado al llamosismo pero podría esperarse una suerte de discurso “anti casta” por parte del ex edil, apuntando a los partidos tradicionales que participarán en la contienda. El concepto “casta” ha sido empleado por Carrizo en más de una oportunidad y ha llevado a asociarlo ideológicamente a espacios afines a La Libertad Avanza (aunque el propio Carrizo ha afirmado que no comparte la idea de “eliminación” del Estado).

Cabe recordar que en su segundo mandato como concejal (del 2020 al 2022), Carrizo no se mostró tan combativo con el oficialismo como cuando representó al partido Respeto en el Concejo Deliberante (2016-2017). Incluso dentro del propio Legislativo han señalado que, durante el 2022, el entonces concejal compañó al oficialismo con su voto en algunos proyectos e iniciativas (como la licitación del transporte público en la que se impuso la empresa SAT).

En el 2020 hubo ocho candidatos y candidatas a la intendencia. A juzgar por los testimonios vertidos en los medios y por algunas campañas que ya comenzaron a desplegarse en redes sociales, el 2024 promete superar esa cantidad. Dentro del propio peronismo ya habría al menos dos candidatos (De Rivas y Nazario) y algunos dirigentes disidentes de la conducción del PJ local que se podrían presentar por fuera del partido. También se sabe de algunas fuerzas como Viva Río Cuarto, que lleva como candidato al politólogo Nicolás Forlani, y que nuclea a espacios como Respeto (del que formó parte Carrizo hasta antes de ser imputado en 2019) y Tierra, Techo y Trabajo. También habría alternativas afines al gobierno nacional -aunque no representan a La Libertad Avanza- como Mario Lamborghini del Partido Libertario.