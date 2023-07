Línea de tres de HUxC para vallar posiciones de De Loredo

Por Bettina Marengo

Se picó la campaña para la Municipalidad de Córdoba. El oficialismo en pleno salió al cruce de las propuestas de Rodrigo de Loredo, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, quien anunció que de ganar las elecciones el 23 de julio, pedirá a Martín Llaryora el traspaso de una parte de la Policía de la Provincia al ámbito de la ciudad. El delito y la inseguridad encabezan los reclamos de los cordobeses en todos los barrios y el radical municipalizó un tema que es básicamente provincial. Pero no solo sobre esta iniciativa, que busca remedar el pase de la Policía Federal de la Nación a CABA, efectivizado en 2016 por el expresidente Mauricio Macri al entonces su amigo, alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, con una gran tajada de coparticipación mediante, apuntó Hacemos Unidos por Córdoba.

A algo más de dos semanas de las elecciones en la ciudad de Córdoba, el oficialismo cierra filas en torno a Llaryora y Passerini, para evitar que Juntos gane posiciones con propuestas endebles constitucionalmente.

Este martes salió el gobernador Juan Schiaretti, que por otro lado está preparando para mañana en Buenos Aires su lanzamiento presidencial de cara a las PASO, a jugar en la campaña del candidato oficialista Daniel Passerini. Para las aspiraciones del mandatario y para la construcción completa del schiarettismo/llaryorismo sería grave que el “modelo cordobés” pierda la segunda ciudad del país luego de haber retenido por tres puntos la Provincia. Para el sanfrancisqueño, ni hablar, con medio interior de color amarillo y la Legislatura futura en minoría.

Por eso el jefe del Panal hizo la inversión y apostó a su imagen en Capital para recordar con durísimas palabras las gestiones de los intendentes que precedieron a Llaryora, sin olvidarse del primer aliado de José Manuel de Sota, Germán Kammerath, hoy dirigente macrista en Juntos por el Cambio. Le dio a Juez, y a Ramón Mestre, a quien el oficialismo busca ligar a De Loredo. En ese marco, trajo el factor Suoem a la campaña para sostener que sólo el sanfrancisqueño había podido “poner en su lugar” al gremio de los municipales.

Al cierre de esta nota se esperaba la finalización del escrutinio definitivo en la Justicia Electoral. Recién hoy miércoles el Tribunal Electoral informará los datos oficiales. En Hacemos Unidos por Córdoba consideran que la oficialización del triunfo de Llaryora sobre Luis Juez es importante, si bien no será algo novedoso, para renovar el relato de los siete puntos y medio de diferencia en Capital sobre Juntos, y para insistir con el voto-gestión por el que, remarcarán, optaron los cordobeses el 25J.

La línea de tres Schiaretti-Llayrora-Passerini se encontró ayer en una actividad de gestión que se realizó en barrio Empalme, donde el gobernador no ocultó el malestar por el retraso del intendente en arribar al lugar del acto, que de hecho comenzó sin Llaryora sentado. Los tres tenían que inaugurar la primera etapa del colector sureste de la red cloacal: más gestión de ciudad no viene. Más allá del folklore de las impuntualidades, el oficialismo mostró el rostro del “equipo” que, asegura, es la garantía para el eventual gobierno de Passerini. También estuvo el jefe de campaña, Héctor Campana, y ministros de la Provincia.

Para hoy, Llaryora será la figura de la reapertura del Teatro Comedia, aquel elefante blanco que, tras el incendio durante la gestión de Luis Juez, quedó archivado. Habrá gala en el remozado teatro por el aniversario 450 de la fundación de Córdoba, y el mismo 6, desfile cívico militar.

Los dardos a De Loredo abundaron en Empalme. Llaryora fue de lleno contra la mentada Policía transferida. “ Proponemos incrementar la cantidad de efectivos en la calle con una fuerza propia que no utilice armas letales y que se completamente con la Fuerza Policial Antinarcotráfico y que tenga movilidad propia”, dijo. Si el radical se convierte en intendente y cumple con su promesa de impulsar un proyecto de ley para que el Palacio 6 de Julio maneje al menos 10 mil efectivos regulares, será entre ellos la puja administrativa y económica, por los fondos. A su turno Passerini reivindicó su propia propuesta de una fuerza de seguridad municipal, sin armas letales, pero con poder de brindar seguridad, que presentó hace unos días en su disertación ante la Bolsa de Comercio. Además, el viceintendente escarbó en los votos del De Loredo concejal: le reprochó que no votó las obras que hoy están en marcha en la gestión de Llaryora. “Es llamativo que el candidato de la oposición dijo que disfruta mucho del Parque Sarmiento y cuando aprobamos la ordenanza votó en contra de la recuperación del Parque Sarmiento y en contra de la recuperación del Teatro Comedia. Una cosa es lo que dice y otra lo que hace”, fustigó el candidato. Y sobre el tema seguridad, habló de “anuncios ruidosos pero no ciertos”. “Su propuesta en seguridad no se condice con una mejora, solo es cambiarle el color del uniforme”, subrayó.