Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Justicia Electoral le niega la interna a Dovis

El periodista recibía el mensaje de un dirigente peronista, quien le avisaba sobre una resolución que llegaba desde la Justicia Electoral cordobesa.

Dirigente: ¡Se terminó el pataleo! Ahora en Córdoba le cerraron la puerta definitivamente a la interna de nuestro partido. Se terminó la cruzada de (Gustavo) Dovis.

Periodista: ¿Ya está resuelto el tema?

D: Sí. Le dijeron que lógicamente no había tiempo para realizar la interna y que la presentación estaba floja de papeles porque Dovis no está legitimado como candidato. Obviamente, el abogado ya salió a decir que son todos argumentos sin sentido y que deberían haberle tomado el pedido porque es afiliado del partido. Levantó sospechas también por la supuesta connivencia entre el Juzgado y el oficialismo cordobés. Todo llanto, puro llanto.

P: Me dijo que el cierre era “definitivo”, pero recuerdo que Dovis prometió ir hasta las últimas consecuencias.

D: Le escuché decir que la demanda ahora está en la Cámara Contencioso Administrativa, así que seguramente quiere otro round. Pero ya confirmó que va a competir por fuera porque el candidato del oficialismo fue designado de manera caprichosa y sin consultar a las bases. Lo que me pregunto es si seguirá con este cuentito del “no me dejaron participar” o se concentrará en la campaña. No va a sacar muchos puntos con ese argumento.

P: Bueno, entonces se suma oficialmente otro candidato.

D: ¡Espere! No se apure. Tiene que conseguir sello con avales. No es tan sencillo. Capaz ya lo tiene, pero no es presentarse y ya. Tiene unas semanitas para buscar alguien que lo quiera acompañar. Quien le dice, capaz se termina bajando o se suma a otra iniciativa. Ojalá que no…

P: Me confunde…

D: Y sí. Mientras más sean, mejor para nosotros.

P: ¿Nosotros? Veo que usted ya eligió bando.

D: No es tanto por elegir. Es lo que debe ser. Si no somos orgánicos, cerramos todo y nos vamos a casa. La verdad, no puedo creer que alguien se le plante al candidato que va a tener el apoyo del oficialismo casi en su totalidad.

Pancartas vandalizadas

El informante llegaba a la periodista con una foto de una pancarta de campaña en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El cartel que lleva el nombre de la fórmula Mana-Capaldi de la Facultad de Ciencias Económicas y el eslogan “Sigamos bien arriba” se encontraba vandalizado.

Informante: Bueno, no creo que pueda reproducir esto en el diario porque es una “guarangada” lo que dice pero la foto está en las redes sociales de la lista del decano Guillermo Mana (envía foto).

Periodista: Claramente no lo podemos reproducir (risas). ¿Esa “intervención” con graffiti fue durante el fin de semana?

I: Calculo que sí, porque lo subieron hoy (por ayer). Creo que es todo un mensaje que pongan esta imagen a un día de la elección. Puede que busquen transmitir la idea de “fortaleza” a partir de esto. Si ve el posteo de Instagram, aprovecharon de decir que “no hay que volver a las viejas prácticas” y que eso “marca grietas que dañan a la comunidad universitaria”.

P: No es un mal recurso en sí. Pienso en Rodrigo de Loredo que el año pasado usó algunas imágenes de militantes peronistas que lo insultaban en algunas de sus actividades de campaña en Capital.

I: Alguna que otra vez puede “servir”. No sé que sabrán desde la Facultad sobre quién pudo haber sido el autor del hecho pero yo tampoco descartaría que fuese una “travesura” de gente ajena a los intereses electorales y que simplemente se quisieron hacer los graciosos. Como sea, la foto sirvió también para que los propios le den palabras de aliento al decano en horas previas a la elección.