Por Julieta Fernández

Tal como lo indicó Alfil a fines de marzo, el candidato radical se propuso llevar a cabo una campaña con impronta local, argumentando que a los boinas blancas “no les fue bien cuando las autoridades provinciales y nacionales vinieron a meterse en la política local”. El ejemplo remitía a, por ejemplo, cuando el entonces presidente Mauricio Macri le levantó el brazo a Eduardo Yuni cuando disputaba la intendencia frente al peronista Juan Manuel Llamosas en 2016.

La gran incógnita, planteada por Alfil en las últimas ediciones, es si partidos como el Frente Cívico y el PRO replicarán la alianza que hoy lleva el nombre Juntos por Río Cuarto. A comienzos de este mes, dirigentes como el concejal juecista, Pablo Benítez, realizaron manifestaciones en favor de la candidatura de Parodi e incluso participaron de folleteadas y distintas actividades de campaña.

Por su parte, el partido amarillo es el que más intriga genera. Hay gestos de dirigentes puntuales como la edil Mónica Lannutti pero resta saber si la Propuesta Republicana se aprestará a acompañar al candidato radical en un contexto en el que algunos de sus dirigentes provinciales se han plegado al gobierno de Martín Llaryora (como el caso de Pedro Dellarosa).

A menos de tres meses de la contienda electoral, la apuesta fuerte del jefe del bloque de Juntos por Río Cuarto es apelar a una receta similar a la aplicada en la interna de septiembre del 2023, instancia en la que se consolidó como el candidato del partido centenario. En aquel entonces, la participación de afiliados e independientes fue numerosa en los barrios populares, lo que trazó cierta línea de cara a las elecciones de este año.

En ese momento, el discurso de Parodi tras su triunfo apuntó a “buscar a aquellos que están desencantados con este gobierno, a los peronistas que quieren que la ciudad sea distinta, a otros radicales que se han ido para que vuelvan”. Allí se evidenciaba lo que al día de hoy seguiría siendo una posibilidad: la adhesión de algunos peronistas disidentes de la conducción de Llamosas. Lo cierto es que el candidato radical ya ha entablado diálogo con algunos de ellos pero no será hasta el 24 de abril que se sabrá si efectivamente logra sellar alguna alianza con esos sectores. “Hay que volver a un radicalismo popular”, dijo el candidato en la casa radical de calle Cabrera.

Parodi dejó en claro que las “injerencias” de dirigentes provinciales o nacionales podrían ser contraproducentes en la campaña municipal pero es posible que varios de sus socios (o potenciales socios) requieran de algún aval por parte de sus líderes para terminar de consolidar la alianza.

“Fecha fija”: comenzó a discutirse en comisión

El proyecto presentado por el concejal de Juntos por Río Cuarto, Marcos Curletto, -que plantea que se fije una fecha electoral municipal para el primer domingo de junio-, comenzó a discutirse en su respectiva comisión y podría tener el visto bueno de algunos miembros del oficialismo. A priori, la propuesta no fue descartada por el oficialismo e incluso sería consultada al Ejecutivo Municipal para evaluar su tratamiento. Uno de los argumentos vertidos por el concejal que impulsa el proyecto, en diálogo con FM Al Toque, es que el presidente de la comisión de Gobierno, Armando Chiappe, ha militado en espacios referenciados en la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex presidente Néstor Kirchner. “Ellos impulsaron en su momento la normativa nacional que deja una fecha fija y da claridad al calendario electoral de las elecciones presidenciales. Sería contradictorio si (Chiappe) estuviera en contra”, señaló el edil.