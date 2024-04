Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Benítez y Lannutti, de gira por Buenos Aires

La periodista recibía un mensaje del informante luego de ver las fotos que publicó el concejal del Frente Cívico, Pablo Benítez, en su paso por Buenos Aires.

Informante: ¿Qué tal el Kily (como apodan a Benitez)? Estuvo junto a la concejala Mónica Lannutti en Buenos Aires y esto ya me lleva a especular un poco…

Periodista: Ahí dice que estuvieron en el Ministerio de Seguridad para asesorarse sobre Seguridad Ciudadana. Calculo que usted cree que también fue un viaje rosquero (risas).

I: El 99% de esos viajes lo son (risas). La fecha es muy sugerente. A dos semanas del cierre de alianzas, es entendible que especulemos con esto. Además de que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich no es algo para pasar por alto. Lannutti responde a ella. Ahora, yo sé que Parodi planteó esto de una campaña “sin tanques nacionales” pero…

P: Pero hay quienes no se pueden mover mucho sin saber qué piensan los de arriba.

I: Exacto. Quizás a título personal puedan sumarse a la campaña, porque algunos ya están hace rato acompañando al “Pampa”. Pero de ahí a que los partidos los respalden, es otro tema. Por el lado de Benítez, hay que ver qué piensa Luis Juez. Digo, hay que tener en cuenta que Parodi es deloredista y su relación con el diputado está tensa. En una de esas se pueden dejar esas cuestiones de lado y le tira un centro al Pampa. Por el lado de Lannutti y Bullrich, la verdad que no tengo idea. Pero me puse a pensar, ¿se acuerda cuando el propio (Gabriel) Abrile había estado en CABA antes de la pandemia? Cuando la elección se había fijado para marzo del 2020 y después se pospuso…

P: Sí. También era por algo de Seguridad.

I: Y justo dos días antes de la elección, (Horacio) Rodríguez Larreta envió un video pidiéndole a los riocuartenses que voten al Gabi. Siempre hay algo de rosca en estos viajes.

Acuerdos a la vista

El dirigente se acercaba al periodista en la previa del acto que Martín Llaryora encabezó en el Polideportivo nº2.

Periodista: Che…están todos. ¿O no?

Dirigente: Y sí. Mire, esto es muy sencillo…estamos en un momento clave porque se dirimen las candidaturas, las listas, los lugares en lo que viene. Si no estás, es porque no te interesa ser parte. Si estás, es porque estás por cerrar o ya cerraste.

P: ¿Cerrar? Mire que veo a gente que no estaba muy cerca. ¿O sí?

D: Todos los que están acá van a ser parte del proyecto político de Guillermo De Rivas. No queda otra. Vienen a darle su apoyo y a ser parte. Además, parece que el intendente (Juan Manuel Llamosas) mandó mensajito general en los grupos del Ejecutivo y el Legislativo para que estén presentes. Obviamente, los que están con (Adriana) Nazario no iban a venir. Mucho menos los que quieren competir por fuera.

P: Claro, por eso me sorprendo. Los veo a Mauricio Dova y a José Osés. ¿Ya cerraron?

D: No, pero seguro que sí. ¿Me entiende? Cada uno lo dirá a su tiempo, pero ya parece todo listo para que se empiecen a bajar y se sumen al candidato del consenso.

P: ¿Futuros cargos? ¿Bancas?

D: Veremos. No me parece que esto se vaya a decir públicamente. Personalmente, creo que Dova está bastante cómodo en el Tribunal de Cuentas. A lo mejor renueva. A Osés lo veo como concejal, la verdad. El tema es que todavía quedan muchos lugares sin definir. Se van a tener que apurar los que quieran subirse, porque la puerta se va cerrando.

Vieyra apela al “abandono”

El informante compartía con el periodista una publicación realizada por el ex funcionario municipal devenido en candidato a intendente, Camilo Vieyra.

Informante: Salió con todo el Camilo. Le faltará apoyo, sello y militancia, pero le sobra maldad contra su amigo (Juan Manuel) Llamosas. ¿Vio lo que publicó?

Periodista: Me comentaron algo…

I: Es un video de campaña donde se ven diferentes sectores de la ciudad en donde no ha pasado la desmalezadora. Vieyra los marca como lugares abandonados por la gestión. El video tiene una música parecida a la de una película de terror y se lo escucha decir “que abandonada está Río Cuarto”. Pareciera mentira que hace menos de un año era el secretario de Gobierno de Llamosas. Estuvo siete años en la gestión. ¿Habrá quedado dolido?

P: Ni la oposición radical salió con algo así. Sorpresivo.

I: Y hay más. El slogan con el que cierra el spot dice “Si uno no cambia, la gente te cambia”. Claro mensaje y reclamo al intendente. Menos mal que es el amigo…

P: Parece que ya no. Pasaron cosas…

I: Lo dejaron fuera. Es entendible que reaccione así. Pero la verdad que me sorprendió lo duro del mensaje. Y eso que todavía falta para que termine la campaña.

P: ¿Llegará a candidato? Me pregunto si ya tiene algún aval para presentarse.

I: No lo sé. Habrá que preguntarle. Por la forma en la que sale, pareciera que se va a presentar. Ahora, si no lo hace, es hacer daño por hacer daño. Le confieso que me dan ganas de ver un debate entre Vieyra y De Rivas. ¿Se acuerda que el candidato del oficialismo lo reemplazó en el cargo? Voy comprando el pochoclo.

El susto de las universidades

El informante universitario llegaba a la periodista para dialogar sobre la última factura de luz que llegó a la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Informante universitario: Seguro le pasó, como a todos, de horrorizarse del valor de la luz en la Universidad. Se habla de $33 millones aproximadamente. Pero no es algo solo de la UNRC. Varias universidades están atravesando lo mismo.

Periodista: Esto lamentablemente alimenta la idea de que, literalmente, no se sabe qué va a pasar en unos meses.

I U: Totalmente. No es de fatalistas, es la realidad. Por eso es tan importante la asamblea que se va a hacer a fines de este mes. Ojalá la sociedad de Río Cuarto tome consciencia de lo que implica esto. Estamos hablando de sólo un ítem de tantos costos que tienen las universidades y que se están afrontando con un presupuesto super desfasado.

P: En medio de esto están las elecciones decanales…

I U: Yo tengo mis reservas con la postura de algunos candidatos. A mi entender, un par de ellos plantearon su propuesta sin tener en cuenta el contexto gravísimo que está atravesando nuestro sistema.

P: A mi me pareció que la mayoría no ignora lo que pasa y tampoco minimizan la situación. Puede que haya algunos que plantean su preocupación de manera más contundente, eso sí.

I U: No me parece poco en este contexto. Ahora, le digo que yo ya estoy preparándome psicológicamente porque a los mortales también se nos va a caer la mandíbula cuando llegue la factura de EPEC.