Por Gabriel Silva

La Legislatura provincial posiblemente haya sido el escenario de mayor tensión durante el 2024 para la política cordobesa. La difícil convivencia entre el oficialismo y la oposición, la incapacidad de cada arco para contar con quórum propio; y visibles fricciones que se observaron en la última parte del año pasado puertas adentro de ambos espacios habilitan al interrogante de cómo repercutirá el 2025 electoral en la Unicameral.

Por delante, ninguno de los que tiene representación en las 70 bancas de la Legislatura cordobesa abreva de manera directa en la canasta del presidente Javier Milei. Ni siquiera, el dueño de la banca unipersonal libertaria, Agustín Spaccesi, distante del triángulo de hierro que componen Milei, Karina y Santiago Caputo.

Por lo tanto, todos deberán ordenar su propio campamento y prepararse para una campaña compleja. Que estará atada, por supuesto, a la continuidad o no de las Paso, futuro que debe definirse en extraordinarias aún no confirmadas por el Gobierno.

Las fichas del llaryorismo

“El único que entra en varios esquemas, y en distintos lugares de esos esquemas, es Miguel (Siciliano)”, reconoció ayer a Alfil una persona que no responde de manera directa al jefe del bloque oficialista en la Unicameral. Aunque entiende que el exfuncionario municipal es el que ya está anotado en la carrera de las Legislativas 2025.

Independientemente del lugar que ocupe, un presidente de bancada oficialista en campaña abre distintas discusiones que ya comenzaron dentro de Hacemos. Entre ellas, si hay un pedido de licencia, quién asume el liderazgo del bloque.

Los que conocen la dinámica del Legislativo provincial admiten que uno de los que suena, por el día a día con Siciliano, y por la llegada además al gobernador Martín Llaryora es Abraham Galo. Algo que ya se dijo en estas páginas hace un par de semanas.

‘El Turco’ tuvo un recorrido legislativo durante el 2024 y es uno de los que entra en consideración. Otros se animaron a jugar la ficha de Gustavo Tévez, hombre de perfil más bajo, pero con buena oratoria y oriundo del departamento San Justo.

Aunque, sin la posibilidad de que a ese rol lo ejerzan Facundo Torres o Nadia Fernández, por la condición de ambos de autoridad de cámara; la otra alternativa es el regreso de algunos del Ejecutivo. Posibilidad que no termina de convencer a aquellos que no quieren mover demasiado el tablero del oficialismo; aunque es algo que sí escucharon los opositores que tienen mucha trayectoria en las bancas: por ejemplo, mayor presencia del ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

La otra alternativa es negociar espacios con el viguismo o el schiarettismo, pero, teniendo en cuenta la manera en la que se cerró el año, el proyecto no votado de la ministra Liliana Montero y el gesto del juecismo en esa sesión para que la iniciativa vuelva a comisión, es la chance que menos cuaja en varios despachos.

Tanto en el oficialismo, como también en el arco opositor, reconocen que el vínculo con los comandos de Hacemos no fue bueno en el último tiempo. Y es por ello que algunos buscaron otros interlocutores, a partir de la tensión que partió desde algunas espadas de Hacemos hacia los escaños del interbloque de Juntos por el Cambio.

El hilo rojo entre Juez y De Loredo

Con un mismo objetivo de ambos rumbo al 2027, y la urgencia más de uno que del otro en este 2025, la relación entre el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo pende de un hilo. Resta saber si éste es rojo.

En el oficialismo reconocen que con el juecismo se habló de otra manera y entendieron los cruces, la disputa y la tensión. Fuera y dentro del recinto. Por lo que destacan en esa relación la manera en la que se manejó el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala.

“Hablamos con él, dice si acompaña o no. Hasta dónde o por qué no lo hace; y consulta siempre con un solo teléfono afuera que es el de Juez. En cambio, con el radicalismo eso no pasa porque no sabés quién conduce”, dijo un influyente funcionario provincial hace unos días. En lo que coincidió ayer una persona con despacho en la Legislatura y del lado del oficialismo: “Nostrala un caballero, con el resto es más complejo”.

El radicalismo, por su parte, carga las tintas en contra del PJ y lo volverá a hacer este año. Mucho más si De Loredo asume el rol de candidato y ordena un distanciamiento más profundo a medida que avance la campaña.

Esta fue precisamente la mayor incomodidad entre los dos espacios durante la última parte del 2024 y cuando hubo que votar, no solo el Presupuesto, sino también el paquete judicial que mandó Llaryora para el final del año pasado y los distintos pliegos que desataron una turbulencia entre los socios.

Ayer, un radical con espalda le dijo a este diario que en la Unicameral y fuera de ella tienen un solo objetivo: De Loredo encabezando en alianza, pero desde el primer lugar. “No hay margen para otra cosa, de lo contrario desaparecemos”, se sinceró.

El interrogante es hasta dónde esa negociación repercutirá intramuros en la Unicameral y cómo se desarrollará la convivencia.

Las unipersonales también juegan

Gregorio Hernández Maqueda, Federico Alesandri, Rodrigo Agrelo, Luciana Echevarría y el propio Spaccesi integran bloques unipersonales. De ese lote, todos pueden entrar en la discusión electoral de este año y esa decisión que tomen, también sin dudas implicará un reacomodamiento.

Hernández Maqueda en las últimas horas se mostró en redes con Agustín Laje, casi como para que no queden dudas de dónde quiere arribar; el Encuentro Vecinal de Agrelo y García Elorrio tiene un historial de buenas elecciones intermedias; al igual que la izquierda. Mientras que, una candidatura de Alesandri con el kirchnerismo también ocasionará un impacto.