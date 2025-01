Por Gabriel Marclé

Lío en Italó

El periodista recibía un mensaje de su informante, siempre atento a los hechos más llamativos de la política en la región.

Informante: Escúcheme. Hay un lío en Italó. Chusmerío, videos que se viralizan, mensajes, amenazas. De todo.

Periodista: Ya me enganchó en la novela. ¡Cuente!

I: Hace unos días empezó a girar por Whatsapp el video de un vecino que le tiraba con munición gruesa al intendente (Ariel Vidoret). Decía que Vidoret y su gabinete se están llenando los bolsillos a costas de los impuestos de la gente, que usan a la gente humilde para llenarse los bolsillos. Lo más suave que le dice al intendente es “caradura”. ¡Hasta lo compara con Lázaro Báez!

P: Fuerte. ¿Qué efecto tuvo esto?

I: En el pueblo se comenta mucho sobre esto. Me parece que el vecino este aprovecha el descreimiento que hay con la política en general, pero debe tener algún encono personal con Vidoret.

P: ¿Habló el intendente?

I: Dijo que ya habló con su abogado para ponerse a disposición de la Justicia y se lo investigue, si es necesario, para confirmar que no tuvo crecimiento patrimonial vinculado a su vida política. Pero también va a tomar acciones legales contra el vecino por difamación, según dicen.

P: ¿Qué referencia tiene del intendente?

I: Esta en el cargo desde el 2019 y me dicen que no tuvo grandes problemas hasta ahora. Vamos a ver qué pasa, pero me parece que no hacía falta que responda. Se expone innecesariamente si no tiene nada para ocultar.

EMOS arrancó el 2025

El informante contactaba al periodista para traerle novedades del Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Informante: El EMOS no podía arrancar el año sin algún problema (risas).

Periodista: ¿Qué pasó?

I: Apareció Lucas Castro (director por la oposición) a pedir la nulidad de un concurso de precios que hizo el ente para contratar un servicio de seguimiento satelital por GPS de los vehículos y máquinas que tienen. Cuenta que el pliego que presentó EMOS es calcado a la oferta que hizo la empresa que salió adjudicada y que las otras que buscaron ofertar ni siquiera cumplían con los requerimientos porque asegura que el pliego estaba direccionado. Y también dice que la oferta es por una cantidad de vehículos que no llegan al total con el que dispone EMOS.

P: ¿Y ahora?

I: La empresa entró como proveedora ni bien arranco la gestión de Juan Osés, en julio pasado. Esto se supo ahora, capaz para arrancar el año con picante (risas). No sé qué responderán desde el ente, pero me parece que se siguen acumulando embrollos. No sé si al intendente le gusta tanto ruido.