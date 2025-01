Enroque corto

Oscar González en la Costa

El ex presidente Provisorio de la Legislatura fue visto vacacionando en la Costa argentina.

Periodista: ¿Usted lo vio?

Informante: Así es. Lo crucé en un negocio, haciendo compras. Se lo veía bien, estaba solo. Creo que es deliberado su vacacionar fuera de Córdoba, en nuestra provincia se arriesga a ser escrachado.

P.: A propósito, ¿en qué está la causa?

I.: En octubre pasado se conoció que este año, el 2025, se desarrollará el juicio que lo tiene como principal acusado del accidente en las Altas Cumbres en el que murió la docente Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas dos adolescentes.

Será un encuentro “institucional”

La presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en Córdoba que anticipó Alfil sigue siendo un tema de amplio impacto en la política nacional. Pero, sobre todo, por cómo se mira lo que hace la titular del Senado en Córdoba y con quiénes se reúne.

Informante Radical: Disculpe que lo moleste…

Periodista: No me molesta para nada.

IR: Estaba escuchando en Chingón 95.1FM al diputado Luis Picat, definido por él mismo como un “radical con peluca” y dejó varias definiciones interesantes.

P: ¿Ah sí?

IR: Si, entre ellas fue interesante cómo respondió la actitud que tendrán el viernes él y los radicales o afines al gobierno libertario que se muestren con Villarruel en Jesús María. Porque, como sabrá, la vicepresidenta va este viernes (por mañana) al Festival de la Doma.

P: Lo sé, se publicó en este diario como anticipo.

IR: Sí, por eso. Picat dijo que será “una foto institucional”.

P: Ajá

IR: Y sí, el hombre no quiere generar ningún tipo de tirantez con Milei ni con la ministra Patricia Bullrich. Así que está bien. Dicen que lo esperan con locro allá, va a estar lindo.

Aoita y ¿una tensión con el sistema metropolitano?

El sistema metropolitano de transporte generó algunas rispideces. Por lo que el informante gremial llamó al periodista para ponerlo al tanto de algunas cosas.

Informante Gremial: Qué raro que viene todo

Periodista: ¿A qué se refiere? Es muy amplio usted.

IG: Tiene razón, ¿cómo anda? Feliz año. No, le decía que viene entreverado el tema del sistema del transporte metropolitano.

P: ¿Por? Dicen que marcha todo con normalidad para que arranque.

IG: Mmm no sé. Yo le digo que le consulte a los compañeros de Aoita qué piensan de que algunas empresas del interurbano, que no están al día con algunos aportes a los trabajadores, desembarquen en el transporte metropolitano. ¿Por qué no les pregunta?

P: Bueno…

IG: No, no me diga “bueno”. Lo mismo que el estado de los coches. No sé si le cae muy simpático a algunos que haya unidades en condiciones para la ciudad y no así para el interior. Averigüe. Le mando un abrazo.

Intendente de vacaciones

El intendente Daniel Passerini cede momentáneamente el mando de la Municipalidad de Córdoba.

Informante: Queda Javier Pretto a cargo de la ciudad de Córdoba. Passerini toma vacaciones al menos hasta la semana del 20 de enero.

Alfil: El vice por suerte se lleva bien con el intendente, no como en el caso del gobierno nacional.

I: Claro, pero Milei prácticamente ha dicho que quien se toma vacaciones es vago, porque él no se las tomará. Igual viaja y viajará mucho este año.

A: Passerini también, pero las vacaciones, son las vacaciones.