Elecciones UNRC: se reconfigura el mapa de las facultades

Por Julieta Fernández

La última jornada electoral en la Universidad Nacional de Río Cuarto arrojó una inminente reconfiguración en algunas de las facultades. Especialmente teniendo en cuenta que en 2021, en un contexto de pandemia, hubo lista única en todas las unidades académicas. Esta vez, los decanatos fueron disputados por dos listas en cuatro de las cinco facultades (Agronomía y Veterinaria,Humanas, Ingeniería y Económicas) y solo hubo lista única en Exactas. Allí, Germán Barros y Cintia Paisio de “Exactas Transforma” se consolidaron como decano y vice con el 57% de adhesión (al menos hasta el cierre de esta edición).

La mejor performance en términos porcentuales fue la del actual decano Guillermo Mana, quien fue reelecto en la facultad de Ciencias Económicas por la lista “Convergencia”. Esta vez, acompañado por Iván Capaldi, quien será su futuro vicedecano. El ex funcionario municipal (integró la gestión Jure) fue ratificado como la máxima autoridad de la facultad con más de un 63% de los votos. En tanto, la fórmula de Gustavo Busso y Cristian Miazzo (“Compromiso y Pluralidad”) recolectó el 33% de adhesión. En esta facultad, la propuesta opositora apuntó a diferenciarse del oficialismo en términos incluso ideológicos, con un mensaje fuerte de parte de Busso en relación a lo que consideró como un oficialismo “que lleva décadas al frente de la facultad” y que se referencia en la UCR local.

En Ingeniería, sorprendió la victoria de la lista “Sinergia” que competía frente a un oficialismo que lleva siete años en la conducción de dicha facultad. El actual vicedecano, Martin Kunusch, se apuntaba como candidato a decano junto a Renata Merenchino como candidata a vice. Finalmente, la lista Sinergia que llevó a Pablo de la Barrera como candidato a decano y a Sebastián Robledo como candidato a vice, se impuso en dicha unidad académica con una amplia diferencia de casi el 60% de los votos frente al 36% de la lista oficialista “Experiencia y Desarrollo” (cuando ya se había escrutado el 80% de los votos).

En Ciencias Humanas, la lista ganadora (Humanas con Vos) llevó al actual vicedecano, Cristian Santos, como candidato a decano. No obstante, este hecho no se interpreta como una victoria del oficialismo, ya que Santos se ha diferenciado de la conducción del actual decano, Fabio Dandrea, en diversas oportunidades. Quien también conducirá la facultad es la ex secretaria académica de Humanas, Silvina Barroso, quien acompañó a Santos como candidata a vicedecana. Al cierre de esta edición, la lista ganadora obtenía el 58% de los votos frente al 40% de la lista “+ Humanas” que llevó a Lía Fernández (actual secretaria técnica de Humanas) como candidata a decana y a Gabriel Carini (actual subsecretario de Posgrado y Cooperación Internacional de la UNRC) como candidato a vicedecano.

Al cierre de esta edición, en Agronomía y Veterinaria, aún se desconocía si finalmente habrá segunda vuelta en la facultad. Con el 72% de los votos escrutados, la fórmula oficialista (la decana Carmen Cholaky y la vicedecana Bibiana Pelliza) le sacaba ventaja a la lista de Gestión Plural pero aún restaban unas pocas décimas para que supere el 50% de los votos y garantizarse un triunfo en primera vuelta. En tanto, la nómina que llevó a Rosendo Liboá (actual secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la UNRC) como candidato a decano y a Ana Llamés como candidata a vice alcanzaba el 45% de los votos cuando se había escrutado el 85% de los votos.

En concreto, los nuevos decanatos más “afines” al rectorado corresponden a Ciencias Exactas (facultad que fue conducida por la actual rectora, Marisa Rovera) y Ciencias Económicas. En Ciencias Humanas y en Agronomía y Veterinaria, las listas que cuentan con funcionarios e integrantes del rectorado (como “+ Humanas” y “Gestión Plural”) no obtuvieron el primer lugar (aunque Gestión Plural achicó considerablemente la diferencia a medida que avanzó el escrutinio).

Cabe recordar que también se eligieron consejeros superiores y directivos del claustro estudiantil. En el Consejo Superior, por distrito único, Dinámica Estudiantil obtuvo casi el 60% frente al 32% de Franja Morada. En estas elecciones, hubo más de 17.000 personas de los distintos claustros (estudiantil, docente, no docente y graduados) habilitadas para votar y se estima que hubo una participación que rondó el 80%. Otro dato a tener en cuenta es el voto ponderado en los distintos claustros: docentes con el 53%, estudiantes 25%, no docentes con el 11% y graduados, también con el 11%.