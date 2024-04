Por Gabriel Silva

El conflicto que se desató el fin de semana en Medio Oriente a raíz del ataque de Irán a Israel como respuesta a una embestida del gobierno israelí en el consulado iraní en Damasco (Siria) marcó el ritmo de la política internacional, con el consecuente eco en la agenda nacional. Con cambios en el itinerario del presidente Javier Milei que decidió modificar la gira por el exterior que había arrancado en Estados Unidos e iba a continuar por Europa, para regresar a nuestro país a encabezar una reunión con un comité de crisis local por el contexto geopolítico; y frente a la réplica de esto en la coyuntura de la política doméstica.

En ese terreno sobresalieron, entre otros, los mensajes en redes sociales que publicaron el gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti, durante el fin de semana. El tres veces mandatario provincial lo hizo en la noche del sábado, mientras que el actual titular del Panal lo hizo en la tarde de ayer. Ambos mensajes con sutiles diferencias en torno al posicionamiento con respecto al conflicto en Medio Oriente.

Schiaretti repudió el ataque de Irán al Estado y pueblo de Israel y sostuvo que “pone en peligro la paz de toda la región y del mundo entero”; además de destacar: “no debemos olvidar que esta semana la justicia argentina calificó a Irán como un Estado terrorista”, dijo el exgobernador tras solidarizarse con el pueblo judío.

Por su parte, Llaryora publicó un mensaje más extenso y arrancó marcando que “la paz y el diálogo son el único camino para la resolución de un conflicto”. “La guerra y la violencia no son opciones”, apuntó el actual titular del Panal, para luego sí agregar el rol de Irán en el marco del atentado por la Amia y el reciente fallo de la Justicia federal. En un mensaje que desde el Centro Cívico a Alfil calificaron como “más componedor”, aunque evitaron entrar en algún tipo de diferencia con lo mencionado varias horas antes por Schiaretti.

De todas maneras, ambos se alinearon con lo difundido desde el Gobierno nacional en la noche del sábado y la postura del propio Milei, condenando el ataque iraní y manifestando su total respaldo a Israel. Mensaje que, de acuerdo al razonamiento de un libertario a este diario, se explica también a partir de un posicionamiento regional. “Acá, no sólo hay que analizarlo desde lo geopolítico con el prisma de Medio Oriente o únicamente las fricciones en el Hemisferio Norte; hay que ver que también para este Gobierno está en juego el liderazgo regional”, reconoció un libertario de buena relación con El Panal.

Haciendo referencia a cómo quedará en el tablero Venezuela, lo que está sucediendo con la comunidad judía y la postura del presidente brasilero Lula; y las rispideces que tuvieron en los últimos meses el presidente Milei con su par colombiano, Gustavo Petro.

Llaryora, desde afuera hacia adentro

Que la semana arrancara marcada por la política exterior de Milei no estaba en los planes de los gobernadores que se disponían en los próximos días a debatir la Ley Bases y consensuar con qué estaban de acuerdo en el modificado paquete legislativo. De hecho, el propio Llaryora no modificó la agenda y estará hoy en Buenos Aires reunido con los diputados cordobeses, aguardando que la ex ley ómnibus obtenga dictamen cerca del final de esta esta semana.

El encuentro con los ‘propios’ de Hacemos Coalición Federal será en la Casa de Córdoba y se espera que sea únicamente con esa porción del bloque. Porque, como cabe recordar, en la previa de la frustrada Ley Ómnibus la reunión fue en el Congreso y con todos. Algo que sorprendió -y enojó- a otros integrantes de la bancada cuando llegó en compañía del jefe de bloque Miguel Pichetto y de Carlos Gutiérrez.

“Va y empieza a activar el teléfono. En principio es sólo con los cordobeses”, se atajaron anoche desde El Panal acerca de la posibilidad que el gobernador amplíe las conversaciones.

Igual, previo a esta parte de la agenda, Llaryora se enfocó en la tensión en Medio Oriente y la reacción local. No únicamente con el posicionamiento y la comunicación de ello en redes, sino también con la gestión. Por eso, desde el sábado coordinó con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el refuerzo de la presencia policial en algunos edificios de la comunidad judía en Córdoba y siguió de cerca la interacción entre su ministro y la titular de la misma cartera a nivel nacional, Patricia Bullrich. La encargada de la administración Milei para definir la estrategia con las provincias.

Sin olvidar tampoco que Llaryora delegó en Quinteros la reunión con el Comipaz que se efectuará en la jornada de hoy.

Volviendo al minuto a minuto de la Ley Bases, después del encuentro de hoy con los diputados en Buenos Aires y una charla con el Cippec, el gobernador estará mañana en Paraná con sus pares, el santafesino Maximiliano Pullaro y el entrerriano Rogelio Frigerio. Donde la cumbre tendrá como motivo principal la renovación de autoridades de la Región Centro y de cuyo encuentro podría participar el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Ahí saldrá una foto de respaldo conjunto a nivel regional a Casa Rosada en una semana clave para el recorrido de la Ley Bases en el Congreso.

Schiaretti y otra aparición (por goteo)

Por su parte, y regresando a los ataques de Irán a Israel durante el fin de semana, cerca de Schiaretti admitieron a este diario un nuevo mensaje en dosis del exgobernador. Y aunque evitaron el guiño de algunos libertarios que se envalentonaron con el mensaje en redes del sábado, sí concuerdan con la política exterior de Milei y le destacan su olfato, “Él no está en el barro, algunos sí. Está top-5 en imagen a nivel nacional en un lote que además integran Milei, (Victoria) Villarruel y (Patricia) Bullrich”, reconocieron y enfatizaron en la continuidad de estas apariciones esporádicas.

Sin que esto signifique algún tipo de tensión con la conducción actual de la Provincia: “la matriz del cordobesismo, donde uno gobierna y el otro articula en sociedad por afuera, se mantiene”.