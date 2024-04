Democracia y Capitalismo

Por Eduardo Dalmasso*

A partir del triunfo del presidente Milei, quien se manifiesta anarco capitalista, vuelven los discursos afines al laissez faire, en la etapa del Consenso de Washington. En Argentina, muy vigente en la década de los noventa hasta la crisis del 2001.

El tema es que la sacralización de la ideología neoliberal y peor la del anarco capitalismo, cuestiona al estado presente, lo que deja librado a su suerte a los grupos sociales y económicos más débiles y al propio potencial de crecimiento sustentable del país. La experiencia Menemista debiera ser aleccionadora.

Este discurso vuelve a tomar vigencia, a raíz del fracaso de las administraciones que tomaron al Estado por asalto y concibieron al mismo como fuente determinante del progreso. El estatismo burocrático, al igual que los amantes del laissez faire, conducen al mismo destino: la desintegración social y la anarquía. Unos en nombre de la eficiencia, y otros en nombre del pueblo tienen un similar destino. En fundamentos de la Social Democracia (La Voz del Interior) explicité las cualidades que se requieren de los Gobernantes que hablan en nombre de las mayorías.

A partir de las experiencias vividas, sostengo que ambas concepciones son imperfectas, porque la realidad no responde al modelo desde la cual se conciben, y que, para salir de la anarquía, y de la falta de un rumbo que inspire un consenso perfectible en el tiempo: es necesario superar las mismas a través de liderazgos conscientes, y atentos a la complejidad que nos caracteriza por razones históricas y estructurales. Dentro de esa etapa, la confección de planes de metas y recursos periódicos de amplia difusión será fundamental. Sin continuidades en los fundamentos de una visión consensuada seguiremos sin futuro. Está claro que estoy cuestionando los discursos que expresan un monopolio de la verdad como algo absoluto y no como un resultado siempre inconcluso de aprendizajes y profundas reflexiones sobre las contradicciones e intereses a superar. Reitero en que es necesario tomar conciencia: en que así, como el mercado es ineficiente para regular el mundo de la economía y la política, el estado en el mismo orden, no puede suplir lo que sólo es capaz de producir la actividad privada, so pena al igual que el neoliberalismo de destruir lo mismo que se le imputa a este. Esa ha sido nuestra experiencia, y de ello que vuelve a primar un discurso, que no existe en ningún país del mundo capitalista.

Limitaciones de las teorías económicas

Esto nos lleva, a advertir las limitaciones de las teorías económicas porque estas se sostienen en premisas que definen modelos de comportamiento socio económicos que la propia realidad se encarga de cuestionar. A este respecto aún, reconociendo los avances del pensamiento económico, cabe observar que este no previó la crisis del 2008 y menos sus secuelas. Los mercados financieros por otra parte adquieren una autonomía que rompe toda idea de equilibrio y de ello las dificultades de predicción.

Capitalismo y democracia responde a un maridaje, que no es independiente de una filosofía moral y de los valores vigentes en la sociedad. Cuando estos son difusos, la conducción del Estado se corresponderá con esa falta de claridad.

Esto me permite volver a la importancia de los valores morales en la vida social, y sobre todo en sus representantes en el orden político y jurídico. Si estos no están claros uno podría preguntarse cuales serían las consecuencias de tomar como único valor al dinero o la ambición única de enriquecerse, dicho de otra manera: si el único valor es el dinero, si la única meta posible es pensar en enriquecerse como idea sublime de la vida social esa sociedad irá a la deriva. Y esto que es ostensible en las ideas libertarias, también suele primar en los que sostienen ideas estatistas.

Sin virtudes cívicas

Cuando la sociedad pierde o carece de valores cívicos fundamentales todo parece permitido: los funcionarios podrían pedir y aceptar sobornos, los jueces poner las decisiones de los tribunales en subasta pública, los docentes poner buenas notas a los niños cuyos padres deslizaran un cheque y otros. Está claro qué si se carece de virtud, alguna las instituciones estarán sometidas al todo vale, y el Estado como organización suprema se convertirá en una caricatura.

Humanismo y Democracia

Remedando a Popper, digo que, la búsqueda de la igualdad, las libertades políticas y el uso de la razón exigen abandonar sectarismo y centrarse en el aprendizaje dentro de un clima de respeto democrático. Pericles, aún dentro de la democracia imperfecta de Atenas, ya hablaba sobre las virtudes de Gobierno!

"Nuestra administración favorece a la mayoría y no a la minoría: es por ello que la llamamos democracia. Nuestras leyes ofrecen una justicia equitativa a todos los hombres por igual .. pero esto no significa que sean pasado por alto los derechos del mérito. Cuando un ciudadano se distingue por su valía, entonces se lo prefiere para las tareas públicas, no a manera de un privilegio, sino de un reconocimiento de sus virtudes y en ningún caso constituye obstáculo la pobreza... La libertad de que gozamos abarca también la vida corriente... pero esa libertad no significa que quedemos al margen de las leyes. A todos se nos ha enseñado a respetar a los magistrados y a las leyes y a no olvidar que debemos proteger a los más débiles. Y también se nos enseña a observar aquellas leyes no escritas cuya sanción solo reside en el sentimiento universal de lo que es justo..." ("Oración fúnebre de Pericles". Apud Popper en La Sociedad abierta y sus enemigos. Ed Planeta- De Agostini (1992) Vol: 1, Cap 10, punto IV. pp 182)

*Dr. En Ciencia Política (UNC-CEA)